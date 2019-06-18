Жан-Люк Меланшон о результатах европейских выборов 2019 года

Реакция Жан-Люка Меланшона после объявления результатов европейских выборов 2019 года

«Сегодняшний вечер нельзя назвать счастливым. Во второй раз в истории Франции ультраправые выигрывают европейские выборы. Таким образом, подтверждается, что Франция избрала тот уклон, против которого мы будем продолжать сражаться всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении.

Мосье Макрон, по-видимому, проиграл тот матч, который он сам же по своей воле организовал, таким безответственным образом. Фактически, победа ультра-правых, поражение власти в матче, который ей же и организован, и сохранение значительного уровня неявки на выборы, показывают, что наша страна погружается в глубокий кризис.

Сейчас в этом никто не видит положительного результата. Нашим долгом будет попытаться его найти и продолжить прокладывать путь, который мы в первый раз так отважно начали.

В этом контексте, наш результат очень обескураживающий. Это явно не уровень, соотвертствующий нашим ожиданиям, это и говорить не стоит, но он даже не соответствует нашим усилиям. Но я хочу поприветствовать Манон Обри и её товарищей, которые в этой битве проявили всю свою силу убеждения и надежды.

Я хочу поприветствовать лучших из женщин и мужчин, которые заняли своё место в строю в сражении и которые приложили все усилия для того, чтобы убеждать, убеждать и ещё раз убеждать.

В любом случае, этот результат обеспечивает присутствие Непокорённых в Европарламенте. В этих условиях мы вместе с группой парламентариев Национальной ассамблеи будем продолжать борьбу с усиливающимися экологическими угрозами и проявлениями социальной несправедливости. Как обычно, мы будем это делать со всей нашей энергией. В этой связи чрезвычайно существенно то, что сейчас выбраны все эти молодые женщины и мужчины, которые включились в борьбу на нашей стороне. Мы сумеем принять на себя свои обязанности.

И я приглашаю присоединиться всех, кто разделяет это желание и кто понимает, в какой степени борьба группы зависит от силы убеждённости каждого.

Выбранное страной направление губительно. Его можно обратить. Но последнее будет невозможно, если каждый не возьмёт на себя ответственность со всей осознанностью.

Это час сражений и час характеров. Франции всегда хватало и того, и другого. Я выражаю надежду, что она сумеет проявить себя и объединиться для достижения тех целей, которые ей нужно перед собой поставить: освободить единым разом нашу страну, государственную систему нашей строны, от тяжести анти-экологических экономических проблем, что на неё давят, и от мрака тени, которую на её судьбу отбрасывают ультраправые.

Да здравствует Республика, да здравствует Франция!»

Оригинал: https://melenchon.fr/2019/05/26/video-cest-lheure-des-combats-et-des-caracteres/

Перевод с французского Азата Абдуллатыпова.