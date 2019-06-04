BadComedian атакован киноделами и Минкультом

По сообщению популярного блогера Евгена Баженова, против него возбуждено судебное дело. Об этом автор сообщил на своём канале: https://www.youtube.com/watch?v=xI1PWsRZIgY. Ему грозит штраф в миллион рублей и в перспективе — закрытие канала.

Формально инициатором иска является компания Kinodanz, но не секрет, что стоят за этим гораздо более серьезные силы, и прежде всего Министерство культуры, о чем Баженов прямо сказал в своём ролике. Показательно, что удушение критиков с помощью штрафов стало новой тактикой власти на всех уровнях. Институт глобализации и социальных движений был недавно оштрафован на 300.000 рублей в качестве «иностранного агента» (за проведение совместных конференций с Фондом Розы Люксембург).

Редакция «Рабкора» выражает Евгену Баженову поддержку и солидарность. Мы готовы не только говорить об этом, но и участвовать в организации законных протестных действий. И мы твердо уверены, что суды и чиновники не смогут заткнуть рот людям, через которых выражает свое мнение российское общество.

Редакция «Рабкора»