Протесты в Архангельске продолжаются

Сайт партии Рот-Фронт сообщает о текущем положении дел с “мусорными протестами” в Архангельске:

В воскресенье местные жители провели шествие и митинг в знак протеста против строительства в области мусорного полигона «Шиес». По оценкам, на улицы вышло до трех тысяч человек.

История с полигоном «Шиес», на который власти планируют вывозить мусор из Москвы, тянется с августа 2018 года. Наша редакция освещала митинг, прошедший 2 декабря прошлого года. Тогда акция была согласована, но протестующие не были услышаны властями. На сегодняшнюю акцию власти разрешения не дали.

Сначала участники митинга собрались на Площади профсоюзов, затем организованно прошли на центральную площадь Ленина, где расположена областная администрация. Там протестующие потребовали встречи с губернатором Игорем Орловым, а когда он не соизволил появиться, — его отставки.

Несмотря на то, что митинг не был согласован, полиция не решилась разгонять разгневанных людей. Вместо этого правоохранители «взялись» за организаторов: Юрия Чеснокова задержали на 48 часов за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД, на Елену Калинину составили административный протокол по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

К сожалению, таким количеством людей, которое вышло сегодня на улицы Архангельска не добиться каких-то серьезных изменений одними лишь пикетами и демонстрациями. Для того, чтобы власть имущие пошли на уступки, требуются, в первую очередь, экономические методы борьбы. Если бы у губернатора Орлова на несколько дней в городе оказалась парализована система общественного транспорта, или, допустим, приостановили работу жилищно-коммунальные службы, он бы не давал высокомерные комментарии по поводу недовольных архангелогородцев, а стоял перед ними и нервно искал оправдания.

Архангелогородцы показывают, что несмотря на бойкот со стороны властей, они организованны и полны решимости продолжать борьбу. Широкая агитация своих взглядов на ситуацию с полигоном «Шиес» и непримиримая позиция по ключевым вопросам — вот залог победы в этой борьбе.

Издание Фонтанка добавляет, что задержания и прочие виды давления на протестующих продолжаются и после проведённого мероприятия.