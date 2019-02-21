Росстат: реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать. В январе 2019 года они снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжают падать. В январе 2019 года они снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Согласно материалам службы, среднемесячная начисленная заработная плата в первый месяц года составила 41 120 рублей и по сравнению с прошлым январем выросла на 5,2%. Денежные доходы россиян в среднем на душу населения в первый месяц года составили 24 496 рублей (+4,2%), передает “Уралинформбюро”. Стоит напомнить, что реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. В 2018 году они сократились на 0,2%. Падение продолжается пятый год подряд.

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