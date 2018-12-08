Редакция «Рабкора» выражает солидарность с Олегом Мельниковым

Второго декабря вечером было совершено нападение на Олега Мельникова, лидера общественного движения “Альтернатива”. Неизвестный привлёк внимание Олега возле его дома, чтобы убедиться, что это он, после чего атаковал со спины и нанёс три ножевых ранения.

В настоящий момент жизнь пострадавшего находится вне опасности.

Общественное движение “Альтернатива” известно своей бескорыстной добровольной борьбой с таким отвратительным явлением современности, как рабство (трудовое, сексуальное, нищенское). В современном мире рабство является высокорентабельным бизнесом, поэтому, вероятнее всего, мотивом покушения на Олега Мельникова было стремление покончить с его общественной деятельностью.

Мы, коллектив авторов сайта “Рабкор.ру”, считаем рабство проявлением самых мерзких черт современного капитализма, самой крайней формой эксплуатации человека человеком, а значит, борьба с рабством является направлением общественной деятельности, которую мы обязаны поддерживать.

Выражаем свою поддержку Олегу Мельникову, пострадавшему от рук самых отвратительных представителей эксплуататорского класса, и от всей души желаем ему скорейшего выздоровления.

Рабкор.ру
Поддержать Рабкор.ру
8-12-2018 События, , 6
Работникам "ОРМЕТО-ЮУМЗ" рекомендовали перейти на режим простоя по собственному желанию
  См. также  
 
 
 