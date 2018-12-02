Перевод транспорта на газ поможет сохранению экологии в Арктике

Перевод транспорта на сжиженный природный газ (СПГ) – одно из значимых решений для сохранения экосистем в Арктической зоне РФ. Такое мнение выразила ТАСС профессор МГИМО, директор Института исследований и экспертизы ВЭБ, бывший советник по транспорту постпредства России при ЕС Юлия Зворыкина.

Ранее Минприроды РФ начало проработку проекта по переводу действующих в Арктике судов с дизельного топлива и мазута на газ, чтобы предотвратить загрязнение вод. Создание “зеленого” флота называлось одной из приоритетных задач для развития водного транспорта, сообщает EcoPortal.

“Все-таки первый этап – это сжиженный природный газ. И перевод транспорта на газ, особенно в чувствительных регионах, с точки зрения экологии, например, в Арктике, – это крайне важная тематика, которая сейчас активно развивается. Это будет одним из значимых решений для сохранения экосистем в Арктической зоне РФ”, – сказала Зворыкина.

По ее словам, перевод транспорта на газ станет первым шагом перехода в дальнейшем к водородному топливу. “СПГ – это постепенный переход к водородному топливу, он во многих странах обсуждается, в том числе в Исландии, и для Арктической зоны РФ это решение многих проблем. <…> Ранее была разработана Минтрансом РФ программа внедрения на транспорте СПГ, сейчас эта программа получила в Минэнерго развитие и планы по увеличению финансирования, мы надеемся на то, что наш транспорт в Арктике станет в долгосрочной перспективе экологически эффективным”, – добавила спикер, уточнив, что переход будет долгим.

Как отметила профессор, крупные игроки на рынке российского судостроения готовят проектируемый флот к переходу на СПГ. “Для заправки малых судов могут быть использованы малотоннажные скважины, эта тема также активно развивается. Есть исследования ученных о том, что фактически на каждую тысячу километров в Арктике можно поставить пункт бункеровки СПГ и заправляться, так что проблема заправки будет решена 100%”, – заключила Зворыкина.