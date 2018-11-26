В Воркуте возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам “СК Север”

Уголовное дело возбуждено в Воркуте по факту невыплаты зарплаты 52 сотрудникам ООО “Строительная компания Север”.

Уголовное дело возбуждено в Воркуте по факту невыплаты зарплаты 52 сотрудникам ООО «Строительная компания Север». Как уточняет пресс-служба СУ СК России по региону, организация, зарегистрированная в Москве и имеющая подразделения в Коми и Ямало-Ненецком автономном округе, задолжала работникам в Коми более 4 млн рублей. «Следственным отделом по Воркуте СУ СК России по Республике Коми по выявленной информации в СМИ возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО „Строительная компания Север“ (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)», — указано в сообщении ведомства. По данным следствия, в период с сентября по ноябрь 2018 года руководитель организации свыше двух месяцев не производил выплату заработной платы 52 подчиненным работникам, в связи с чем, перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 4 миллионов рублей. «По уголовному делу проводятся допросы должностных лиц общества, а также потерпевших, изъяты документы необходимые для назначения экспертиз, в ходе которых будет установлено окончательное количество потерпевших и размер причиненного им ущерба», — добавили в ведомстве.

Источник: Конфликтология