За последние пять лет россияне стали вдвое меньше пить

Потребление алкоголя за пять лет удалось снизить почти вдвое, а табака – почти на четверть, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

“За предыдущие пять лет удалось снизить потребление алкоголя более чем на 40%, потребление табака среди взрослых – на 22%, среди детей – в 2,5 раза”, – сказала Скворцова в ходе форума по общественному здоровью в Москве во вторник.

Как сообщает Интерфакс, по ее словам, россияне стали есть больше овощей и фруктов, “понимают необходимость физической активности”.

Министр отметила, что в результате всех принятых мер удалось увеличить продолжительность жизни до “абсолютного исторического максимума” – 72,7 года, для женщин – 77,6 лет, добиться снижения общей смертности и достичь минимальных за всю историю России показателей материнской и детской смертности.