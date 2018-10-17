На Алтае создали отечественный сортировщик мусора

На барнаульском заводе по производству фотосепараторов создали первый российский сортировщик отходов, способный распознать любую фракцию мусора, так сказать, на глаз. В его основе – оптический принцип сортировки и другие технологии, которые разработчики пока не раскрывают. В ноябре-декабре сортировщик пройдет испытания на Новокузнецком мусороперерабатывающем заводе, после чего его запустят в серию.

– Два года назад мы изучили ситуацию на рынке мусоропереработки и поняли, что подобное оборудование в России пока никто не выпускает, хотя спрос на него в связи с переходом на новую систему утилизации отходов растет, – пояснил коммерческий директор предприятия Виталий Савинков. И вот создали такую машину, которая способна отсортировать любые виды отходов, сообщает EcoPortal.

Традиционные фотосепараторы, выпускаемые на алтайском заводе, сортируют смешанные предметы, в основном в оптическом диапазоне: по цвету, форме, размеру. Новый сортировщик, который получил название “Экосорт”, сможет разделять мусор еще и по качеству. В память аппарата внесено несколько десятков фракций отходов, которые он может распознавать: бумага, картон, дерево, текстиль, все виды пластика. Впрочем, “Экосорт” способен отделить даже смешанные материалы.

По задумке разработчиков новый фотосепаратор станет “сердцем” мусороперерабатывающих заводов. Он в разы дешевле импортных аналогов. Сегодня дорогие зарубежные автоматизированные линии по сортировке могут позволить себе немногие мусороперерабатывающие предприятия. Большинство используют ручной труд: специалисты-сортировщики вручную выбирают с подающего конвейера пригодные для переработки виды мусора и раскладывают их в разные емкости. Теперь на смену ручному труду придет машина, которая будет это делать в разы быстрее.

– Фотосепараторы для мусора мы прежде всего предложим российским предприятиям, а потом планируем поставлять их и за рубеж. По нашим оценкам, они будут интересны переработчикам отходов в странах Восточной Европы и Китае, – делятся перспективными планами заводчане.