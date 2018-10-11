С начала года в мире зафиксировано больше убийств журналистов, чем за весь 2017 год

В мире за девять месяцев 2018 года 56 журналистов были убиты из-за профессиональной деятельности, сообщили в четверг в международной организации “Репортеры без границ”.

Таким образом, этот показатель уже сейчас выше, чем за весь 2017 год, когда были убиты 55 человек.

По сообщению Интерфакс, в организации отмечают, что больше половины погибших с начала 2018 года скончались в зонах военных конфликтов. Больше всего журналистов было убито в Афганистане (13 человек), Йемене (пять человек), США (шесть человек) и Мексике (шесть человек).

По словам генерального секретаря “Репортеров без границ” Кристофа Делуара, статистика указывает на острую необходимость принятия мер для защиты журналистов. В частности, он призвал учредить должность специального представителя генсека ООН, который будет заниматься этим вопросом. Делуар отметил, что эту инициативу поддерживает все больше правительств в мире и более ста СМИ, организаций и союзов журналистов.