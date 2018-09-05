СКР возбудил дело из-за невыплаты зарплаты морякам Мурманского морского пароходства

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО “Мурманское морское пароходство” (ММП). Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления СКР на транспорте.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы). По данным следствия, сотрудники ММП не получили зарплату на общую сумму более 8,7 млн рублей.

“В настоящее время принимаются меры к обеспечению погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для возбуждения уголовного дела стали, в том числе, публикации в СМИ.

Ранее Российский профсоюз моряков со ссылкой на представителей Международной федерации транспортников (МФТ) сообщил, что 30 августа власти Дании арестовали судно ММП “Новая Земля”.

По данным МФТ, в аналогичных ситуациях оказались экипажи судов ММП “Северная земля” и “Заполярье”, которые находятся в Испании под арестом с мая и июля соответственно. Кроме того, с середины мая по непредвиденным причинам в США на рейде находится судно “Поморье”. Положение моряков осложняется проблемами с визами, провиантом и топливом.

“Это только те известные трудовые конфликты, в решение которых вовлечены инспекторы МФТ по всему миру. Речь идет о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца”, – приводятся в сообщении слова координатора МФТ в России Сергея Фишова.

В середине августа ООО “Газпромнефть Марин Бункер”, оператор бункерного бизнеса “Газпром нефти”, подало заявление о признании банкротом ОАО “Мурманское морское пароходство”. Как сообщалось на сайте Арбитражного суда Мурманской области, сумма исковых требований – 8,3 млн рублей. Другие подробности иска не раскрывались.

ОАО “Мурманское морское пароходство” обеспечивает базовую долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. Владельцем, согласно данным системы “СПАРК-Интерфакс”, является Николай Куликов.

Интерфакс