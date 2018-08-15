Суд арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова на 30 суток. Об этом написала в твиттере его жена Анастасия Удальцова.

Суд признал координатора «Левого фронта» виновным в повторном нарушении правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Протокол составили из-за митинга КПРФ против повышения пенсионного возраста, который прошел на проспекте академика Сахарова 28 июля.

«Левый фонт» выступал одним из соорганизаторов акции. По даннымпроекта «Белый счетчик», на митинг пришли более 12 тысяч человек. При этом полиция отчитывалась о 6,5 тысячах участников. Мероприятие прошло без задержаний.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, по всей России начались акции протеста. 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Он предусматривает, что для для мужчин пенсионный возраста поднимут на пять лет, для женщин — на восемь.

Источник: Медиазона