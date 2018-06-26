В России стали больше симпатизировать Николаю II и Сталину

Граждане России среди деятелей начала XX века с симпатией чаще всего говорят о Николае II (54%), Иосифе Сталине (51%) и Владимире Ленине (49%), показал опрос ВЦИОМ, посвященный оценке исторических знаний россиян о Гражданской войне 1917-1922 годов.

По итогам аналогичного опроса в 2005 году Николаю II симпатизировали 42% респондентов, Сталину – 37%, Ленину – 50%. Негативные эмоции эти исторические личности сейчас вызывают у 23%, 28% и 29% респондентов соответственно.

Другие явные герои и антигерои в ходе опроса выявлены не были: опрошенные в большинстве своем затруднились с ответом на вопрос о чувствах, вызываемых Павлом Милюковым (70%), Николаем Бухариным (56%), Антоном Деникиным (47%) и Александром Керенским (43%).

По сообщению Интерфакса, в опросе, проведенном в июне, участвовали россияне старше 18 лет, они были разделены на три группы. Это советское поколение (от 43 лет и старше), поколение “девяностых” (от 33 до 42 лет), и “путинское” поколение (от 18 до 32 лет). Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом в тысячу респондентов.