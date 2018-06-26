Дмитрий Бученков получил политическое убежище в Литве

25 июня анархист Дмитрий Бученков, последний обвиняемый по «Болотному делу», уехавший из России, получил политическое убежище в Литве, Вильнюс. Об этом «Рабкору» сообщил Виталий Бученков, брат Дмитрия.

Напомним, обвинение в отношении Дмитрия Бученкова было сфабриковано в декабре 2015 года в Москве. На основе фото и видеозаписей действий совершенно постороннего человека на митинге 6 мая 2012 года, следствие обвинило Дмитрия, хотя портретная экспертиза подтвердила, что это два разных человека.

Под стражей в СИЗО Дмитрий провел 1 год и 3 месяца, после чего был переведен под домашний арест.

На суде были заслушаны показания свидетелей, которые подтвердили, что 5 и 6 мая 2012 года Дмитрий был в Нижнем Новгороде. Однако было понятно, что суд является политически мотивированным, и правосудное решение принято не будет. Не дожидаясь заведомо несправедливого решения суда, 9 ноября 2017 года Дмитрий выехал в одну из стран Евросоюза, при этом не сообщалось, в какую именно.

Теперь стало официально известно, что Литва предоставила Дмитрию Бученкову политическое убежище.

Фото А. Поднебесного