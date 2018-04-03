Число граждан-банкротов в России в I квартале 2018 года выросло в 1,5 раза

Численность физлиц и индивидуальных предпринимателей, признанных в РФ банкротами, в январе-марте 2018 года выросла до 8 тысяч 966 человек – это в 1,5 раза больше, чем в первом квартале 2017 года, следует из данных “Федресурса” (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). За этот же период число потенциальных банкротов увеличилось, по оценке Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на 6%, сообщает “Интерфакс“.

Количество введенных судами процедур реструктуризации долгов выросло в первом квартале 2018 года к аналогичному кварталу предыдущего года на 21% – до 2 тыс. 125. Их доля в общем количестве процедур несостоятельности снизилась до 19% с 23%.

Более высокими темпами растет количество сообщений о завершении процедуры реализации имущества граждан-банкротов. В первом квартале 2018 года арбитражные управляющие сообщили об этом в отношении 3 тыс. 902 граждан, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Лидерами по числу личных банкротств в первом квартале 2018 года стали Москва, где несостоятельными признаны 757 человек (+81% к первому кварталу 2017 года), Московская область – 552 банкрота (+51%), Башкирия – 431 человек (+119%), Санкт-Петербург – 440 человек (+50%) и Краснодарский край – 310 человек (+56%).

Всего с 1 октября 2015 года, за время существования в РФ института банкротства граждан, несостоятельными признаны 59 тыс. человек. На 100 тыс. населения в России в среднем приходится 40 банкротов. Наибольшая плотность банкротств – в Вологодской области (136) и Рязанской области (84 банкрота на 100 тыс. населения).

Заявлений о банкротстве граждан подается больше, и все меньше из них суды возвращают или прекращают по ним производство. “Из анализа судебной практики понятно, что количество “безуспешных попыток” банкротства граждан уменьшается – если за все время существования закона о банкротстве таких случаев было около 40%, то в 2017 году – уже четверть”, – говорит руководитель правового бюро “Олевинский, Буюкян и партнеры” Эдуард Олевинский.