Профсоюз МПРА ликвидирован по решению суда

10 января 2017 г. по решению Санкт-Петербургского городского суда был ликвидирован межрегиональный профессиональный союз «Рабочая ассоциация» (МПРА). Профсоюз также был признан иностранным агентом тем же судебным решением. Это первый в истории капиталистической России случай признания иностранным агентом и ликвидации профсоюза по решению суда.

Поводом к началу проверки в отношении МПРА послужило заявление адвоката Ильи Ремесло в прокуратуру, который сообщал об иностранном финансировании деятельности профсоюза. Илья Ремесло известен как «разоблачитель» оппозиции, выступающий против А.Навального и «пятой колонны». Пресс-секретарь МПРА И.Овсянников назвал заявление адвоката доносом, а решение суда – политическим заказом.

По мнению заявителя И. Ремесло, если организацию спонсируют иностранные структуры, то ни о какой защите прав трудящихся говорить нельзя, сообщает ИА «Регнум». Политическая деятельность, “направленная на изменение конкретных законов”, также, по мнению заявителя, не относится к защите прав трудящихся. По мнению представителей профсоюза, по таким основаниям можно ликвидировать практически любой профсоюз.

В качестве оснований для признания иноагентом суд указал финансирование МПРА швейцарским профсоюзом «Глобальный союз Industrial», от которого МПРА получил два платежа на общую сумму чуть более 363 тыс. рублей за два года.

Участвовавший в судебном процессе председатель МПРА, бывший депутат Заксобрания Ленобласти Алексей Этманов назвал перечисление средств профсоюзу нормальной практикой, так как МПРА является членом этого союза и платит в швейцарский союз членские взносы. Межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация» является членской организацией международного объединения профсоюзов IndustriALL Global Union, объединяющей более 50 миллионов наемных работников в 140 странах, в т.ч. в Российской Федерации. При этом, МПРА, как членская организация вправе иметь финансирование от международного профсоюзного объединения на реализацию программ, способствующих целям и задачам профсоюза.

Признать организацию иностранным агентом можно только при условии, что организация занимается политической деятельностью. В случае с МПРА прокуратура и суд в качестве политической деятельности назвали борьбу профсоюза за изменение трудового законодательства в интересах рабочих и поддержку профсоюзом протестующих против системы ПЛАТОН дальнобойщиков. Борьба за изменение законодательств велась, по мнению суда, путем сбора подписей, а поддержка дальнобойщиков была выражена в публикации статьи на сайте профсоюза.

Речь идет о публикации на сайте профсоюза статьи «Платон нам не друг» в поддержку массовых протестов дальнобойщиков против введения нового дорожного налога, а также публикации, призывающей принять участие в кампании по внесению поправок в ст.134 ТК РФ, со ссылкой на предложение подписать петицию о внесении изменений в законодательство об индексации заработной платы. Также суд поставил профсоюзу в вину публикацию статьи «Импортозамещение превращается в пошлый водевиль», содержащей анализ состояния промышленности в Российской Федерации в период импортозамещения. По мнению прокуратуры, указанные публикации не направлены на защиту прав и интересов членов профсоюза и нарушают устав МПРА. Суд согласился с этими доводами.

Данные основания А. Этманов назвал фарсом и бредом, и также заявил о политическом заказе на ликвидацию профсоюза. Каким образом обзор новостей и событий, происходящих в России, может препятствовать защите социальных, трудовых прав и интересов членов профсоюза? Более того, сбор подписей под общественной петицией, направленной на поддержку общественной кампании за индексацию заработной платы, является одним из способов защиты трудовых прав работников, поскольку Трудовым кодексом РФ порядок индексации не установлен. В связи с этим работодатели отказываются проводить индексации заработных плат на предприятиях без закрепленных в коллективных договорах положений или без судебного решения. Поэтому мероприятия в поддержку петиции нельзя назвать мероприятиями, не направленными на представление и защиту прав членов профсоюза, а освещение новостей России и иных профсоюзов – мероприятиями в целом, тем более проводимыми МПРА.

Также к неуставной деятельности профсоюза суд отнес участие представителей профсоюза в митинге медиков.

Кроме перечисленных, в иске прокуратуры говорилось о некоторых формальных нарушениях закона со стороны МПРА относительно устава организации, в частности о неуказании в уставе места нахождения юридического лица. По заявлению профсоюза в суде, нарушения как такового не было и требования прокуратуры являются безосновательными. Государственная регистрация МПРА была произведена в строгом соответствии с требованиями ч. 2 ст. 54 ГК РФ — по месту нахождения его исполнительного органа.

Также прокуратура усмотрела нарушение в том, что в уставе профсоюза нет указаний на конкретный род деятельности. На это профсоюз обоснованно отвечал, что Федеральный закон «О профсоюзах» не содержит требования указать конкретный род деятельности. В федеральном законе говорится о том, что Устав должен предусматривать категории и профессиональные группы граждан. При регистрации Устава МПРА, который является зарегистрированным в Управлении Минюста РФ по Санкт-Петербургу, никаких замечаний относительно отсутствия указания на род деятельности, не имелось. Таким образом, претензии со стороны прокуратуры скорее всего являются надуманными, а суд, как и заявляли об этом представители профсоюза, вынес, скорее, политически мотивированное решение о ликвидации неудобного для капиталистов органа по защите прав трудящихся, а не следовал букве и духу закона.

Председатель МПРА А. Этманов сообщил, что решение городского суда будет обжаловано, ответчики намерены дойти до Верховного Суда, который, как надеются представители профсоюза, отменит решение о признании иноагентом и ликвидации. Кроме этого, организации в составе профсоюза готовы провести новое учредительное собрание, и профсоюз продолжит работу с новым названием.

Межрегиональный профессиональный союз «Рабочая Ассоциация» (ранее – Межрегиональный профессиональный союз работников автомобильной промышленности) был создан в 2006 году работниками заводов ЗАО «Форд Мотор Компани» (г. Всеволожск Ленинградской обл.) и ПАО «АвтоВАЗ» (г. Тольятти Самарской обл.) и зарегистрирован в Минюсте 1 февраля 2007 года.

В январе 2014 года МПРА изменил свою структуру, выйдя за пределы автопромышленности, позволив работникам любой отрасли вступить в профсоюз. С 21 января 2014 года профсоюз стал называться Межрегиональный профессиональный союз «Рабочая Ассоциация».

К началу 2017 года МПРА объединял рабочих более 16 автопредприятий. Известность профсоюз получил благодаря организации нескольких забастовок на заводе «Форд», активной защитой прав рабочих российских автомобильных предприятий в ходе трудовых конфликтов с работодателями.

С момента создания профсоюза его целью является представление и защита социальных и трудовых прав и интересов его членов. МПРА были заключены лучшие в России коллективные договора на заводах Фольксваген и Форд Мотор Компани. В марте 2012 года солидарные действия работников завода Фольксваген окончились победой в борьбе против переноса рабочих смен на летнее время в мае 2013 года. В 2015 году на заводе Фольксваген благодаря профсоюзу МПРА вводится 36-часовая рабочая неделя. В 2013 году солидарные действия работников ЗАО «Форд Мотор Компани» и МПРА в суде привели к обязанию работодателя предоставлять работникам все компенсации за работу во вредных условиях труда. В этом же году МПРА через судебные инстанции доказал, что класс опасности при работе с электроинструментов “Стенли” выше заявленного, в связи с чем работодателю пришлось отменить многочисленные приказы о вынесении дисциплинарных взысканий за работу с электроинструментом “Стенли”. В последние 2 года деятельность МПРА направлена на то, чтобы совместно с работодателем выработать планы по улучшению экономики предприятий во избежание массовых сокращений на заводах, на которых осуществляют трудовую деятельность работники — члены МПРА.

По материалам:

ИА REGNUM, Росбалт, ТАСС, Соб.инф.