Студенты за будущее Академии Тимирязева

Стремительно разворачивается маховик драматического сюжета в московском РГАУ (Сельскохозяйственная Академия им. К.А. Тимирязева). Конфликт между ректоратом Академии с одной стороны и студентами и преподавателями с другой, перешел в «острую» фазу и достиг правительственного уровня. Подключилась полиция, жители района поддержали учащихся, а проректор ВУЗа обнаружил в себе задатки матерого гопника – героя «мобилочных» мемов.

Что же именно происходит в Тимирязевке в эти предновогодние дни?

Конфликт в РГАУ разгорелся в начале декабря. Главным антагонистом стала и.о. ректора ВУЗа Галина Золина, вступившая в должность в начале 2017 года. Эта чиновница подвергла увольнениям преподавателей, выступающих против продажи сельскохозяйственных опытных полей Академии под коммерческую застройку. Общее число уволенных сотрудников шокирует не менее, чем само решение администрации о продаже земли учебного заведения: больше ста человек. В их числе был заведующий теми самыми полями Е.В. Березовский. Искрой в бочке пороха стали преследования, которым подвергся декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев. Ученый получил три выговора подряд за полмесяца. Незадолго до конца года профессор Соловьев, находящийся на грани увольнения, был отвезен в больницу в предынфарктном состоянии.

Не выдержав творящегося произвола, студенты встали на защиту преподавателей. Акция состоялась 25 декабря в форме одиночных пикетов (они не требуют согласования с гос. администрацией). Более десятка студентов вышли с плакатами, обращаясь к своему руководству: «Мы хотим учиться у лучших».

Однако, общее количество участников этих разрозненных пикетов стало поводом для иной трактовки формы проведения акции и для вмешательства полиции. Полицейские нагрянули в общежитие Тимирязевки 27 декабря, обвиняя в студентов в проведении массового несанкционированного мероприятия и требуя предъявить участников и организаторов пикетов. Четырех студенток, попавших под горячую руку, подвергли 4-хчасовому удержанию в общежитии и угрозам отчисления из ВУЗа.

28 декабря Тимирязевку посетил представительный гость: статс-секретарь, замминистра СХ РФ Иван Лебедев. По информации, исходящей от Межрегионального Профсоюза работников высшей школы, трудно понять, кто прибыл для решения проблем: беспристрастый арбитр или «крыша» администрации ВУЗа. В пресс-релизе профсоюза сообщается только, что совместно с Золиной чиновник встречался с преподавателями и аспирантами Академии, и во время встречи, помимо вопроса о давлении на ученых и студентов, поднимался вопрос о недостаточном финансировании РГАУ.

Отдельной светлой страницей в этой вопиющей истории стало поведение обычных жителей Тимирязевского района Москвы, в котором располагается Академия. Житель района Андрей Новоселов занял позицию «один в поле воин». В день прибытия замминистра Лебедева, 28 декабря, Андрей вышел к ВУЗу с плакатом «Руки прочь от студентов Тимирязевки». Вокруг немедленно собрались сочувствующие жители района, подходили и благодарили за поддержку студенты. Не остались в стороне и враждебные силы, воплощением которых стал проректор по связям с общественностью и молодежной политике РГАУ М. И. Максименков. Попытавшись в одиночку отнять у пикетчика плакат и не возымев успеха, проректор через полчаса получил подкрепление в виде наряда полиции. Полиция выдвинула все то же, вчерашней свежести обвинение в проведении массовой акции, но особой враждебности не проявила, ограничившись получением от Новоселова паспортных данных и письменных объяснений.

Возможно, дело окончилось бы без скандала, но на сцену выступило новое лицо драмы: муниципальный депутат Евгений Белавский. Он начал снимать инцидент полиции и Новоселова на мобильный телефон, отчего не выдержали нервы задиры-проректора Максименкова. Дав волю рукам, «молодежный» проректор продемонстрировал свое понимание молодецкой удали: подошел к народному избраннику и выбил у него из рук телефон. Полицейские не задержали гоповатого зама, но у себя на странице в «фейсбуке» депутат сообщил все же, что написал заявление в полицию.

Что год грядущий готовит Тимирязевке? Непременно узнаем. А пока горячую информацию можно получить из следующих источников.

+7 915 212 40 07 – Владимир Комов, оргсекретарь ЦС Профсоюза «Университетская солидарность»;

+7 926 203 67 63 – Юлия Галямина, местный муниципальный депутат, очевидец допросов студентов.