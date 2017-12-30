Кандидату от партии РОТ-Фронт упорно не дают зарегистрироваться

25 декабря Центризбирком РФ (ЦИК) на своем заседании отказал РОТ ФРОНТу в выдвижении кандидатом в президенты активистки РКРП, крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной, ссылаясь на технические ошибки при оформлении заявки. Уже 27 декабря партия провела новый, чрезвычайный съезд и снова оформила выдвижение. Но два дня спустя на заседании ЦИК, заверив уполномоченных лиц партии, чиновники отказали в заверении уполномоченных кандидата по финансовым вопросам. Теперь по причинам якобы отсутствия в доверенности на финансовых уполномоченных заверенного оттиска печати. Оказывается, это нововведение в закон тормозило практически всех кандидатов, кроме представителей парламентских партий.

Ситуация с Лисицыной очень наглядно демонстрирует, как работают фильтры, обеспечивающие проход на выборы только проверенных и безопасных для власти кандидатов. На тактическом уровне, однако, ЦИК решает ещё одну задачу — затягивая принятие окончательного решения, он держит активистов РОТ-Фронта в неопределенности, препятствуя их открытому присоединению к кампании бойкота выборов, которая разворачивается на левом фланге.

Лозунг «красного бойкота» был озвучен Борисом Кагарлицким во время стрима 29 декабря, однако окончательный запуск кампании надо ожидать в начале января 2018.

Фото: Наталья Лисицына, группа “В Контакте”