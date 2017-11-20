Дзержинск продолжает борьбу

В Дзержинске продолжается общественная кампания за понижение стоимости проезда в муниципальном и частном транспорте. Поводом для ее начала послужило решение ряда перевозчиков поднять плату за проезд по городу с 18 до 25 рублей. В ответ на это образовалась инициативная группа граждан, обвинившая перевозчиков в картельном сговоре и призвавшая к бойкоту маршрутов, где новая цена вступила в силу. Начало бойкота было назначено на 15 ноября.

18 ноября активисты инициативной группы добились встречи с представителями городской администрации и главой муниципальной кампании-перевозчика МУП «Экспресс» (перевозчики-частники игнорировали встречу). Власти сообщили о невозможности повлиять на решения частных кампаний и отрицали наличие сговора перевозчиков как между собой, так и с ними, властями. Вместе с тем, есть и положительные результаты диалога. Так, выяснилось, что в разработке находится новая транспортная карта, которая позволит сохранить в городе троллейбусы (второй экологичный вид транспорта, трамваи, исчез с улиц Дзержинска ранее). Также представители администрации обещали «задуматься» о снижении стоимости проезда для студентов.

Активисты приветствуют готовность властей к диалогу. Но, конечном счете, они сомневаются в эффективности методов, выбранных администрацией для улучшения работы муниципального транспорта. «Дзержинск нуждается в коренном пересмотре транспортной системы», — полагают активисты. Останавливаться на достигнутом они не собираются. Главное требование остается неизменным: 18 рублей за проезд.

Вечером 18 ноября состоялось городское собрание против роста цен на проезд. По итогам собрания составлены требования, которые будут направлены и.о. губернатора Нижегородской области и главе администрации г. Дзержинска. Начата кампания за сбор подписей под