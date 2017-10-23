Пресс-конференция

25 октября. 13.00. Санкт-Петербург. 

«Агентство Бизнес Новостей» (Загородный проспект, 24) 

 

Пресс-конференция 

Левый Фронт возобновляет активную деятельность  

и начинает формирование оппозиционной коалиции  

25 октября, в день 100-летия Октябрьской Революции, движение «Левый Фронт» возобновляет активную общественно-политическую деятельность после вынужденного перерыва, связанного с уголовным преследованием лидеров организации. 

В ходе пресс-конференции, проводимой в Санкт-Петербурге — на родине русской Революции, ее участники подробно расскажут о формате и программных требованиях обновленного Левого Фронта, ближайших политических планах (в частности, об участии в выборных кампаниях 2018 года), предстоящих протестных акциях, готовящихся законодательных инициативах и о других направлениях работы организации. 

Также участники пресс-конференции представят информацию о возможных коалиционных проектах с различными оппозиционными организациями и развитию международных связей с представителями мирового левого движения. 

Участники пресс-конференции: 

– Сергей Удальцов, координатор Левого Фронта 

– Борис Кагарлицкий, руководитель Института глобализации и социальных движений (ИГСО) 

– Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ 

– Виктор Тюлькин, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии 

– Александр Бузгалин, экономист, профессор МГУ 

– Евгений Козлов, Российская партия коммунистов, Левый Фронт 

 

Аккредитация: 8 (812) 314-00-54 

Подробности: 8(968) 830-93-09 

Рабкор.ру
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23-10-2017 События, , 20
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