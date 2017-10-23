25 октября. 13.00. Санкт-Петербург.

«Агентство Бизнес Новостей» (Загородный проспект, 24)

Пресс-конференция

Левый Фронт возобновляет активную деятельность

и начинает формирование оппозиционной коалиции

25 октября, в день 100-летия Октябрьской Революции, движение «Левый Фронт» возобновляет активную общественно-политическую деятельность после вынужденного перерыва, связанного с уголовным преследованием лидеров организации.

В ходе пресс-конференции, проводимой в Санкт-Петербурге — на родине русской Революции, ее участники подробно расскажут о формате и программных требованиях обновленного Левого Фронта, ближайших политических планах (в частности, об участии в выборных кампаниях 2018 года), предстоящих протестных акциях, готовящихся законодательных инициативах и о других направлениях работы организации.

Также участники пресс-конференции представят информацию о возможных коалиционных проектах с различными оппозиционными организациями и развитию международных связей с представителями мирового левого движения.

Участники пресс-конференции:

– Сергей Удальцов, координатор Левого Фронта

– Борис Кагарлицкий, руководитель Института глобализации и социальных движений (ИГСО)

– Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ

– Виктор Тюлькин, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии

– Александр Бузгалин, экономист, профессор МГУ

– Евгений Козлов, Российская партия коммунистов, Левый Фронт

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