25 октября. 13.00. Санкт-Петербург.
«Агентство Бизнес Новостей» (Загородный проспект, 24)
Пресс-конференция
Левый Фронт возобновляет активную деятельность
и начинает формирование оппозиционной коалиции
25 октября, в день 100-летия Октябрьской Революции, движение «Левый Фронт» возобновляет активную общественно-политическую деятельность после вынужденного перерыва, связанного с уголовным преследованием лидеров организации.
В ходе пресс-конференции, проводимой в Санкт-Петербурге — на родине русской Революции, ее участники подробно расскажут о формате и программных требованиях обновленного Левого Фронта, ближайших политических планах (в частности, об участии в выборных кампаниях 2018 года), предстоящих протестных акциях, готовящихся законодательных инициативах и о других направлениях работы организации.
Также участники пресс-конференции представят информацию о возможных коалиционных проектах с различными оппозиционными организациями и развитию международных связей с представителями мирового левого движения.
Участники пресс-конференции:
– Сергей Удальцов, координатор Левого Фронта
– Борис Кагарлицкий, руководитель Института глобализации и социальных движений (ИГСО)
– Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека при президенте РФ
– Виктор Тюлькин, первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии
– Александр Бузгалин, экономист, профессор МГУ
– Евгений Козлов, Российская партия коммунистов, Левый Фронт
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