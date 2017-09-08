Список кандидатов в муниципальные депутаты, поддержанных Георгием Фёдоровым

|№ п/п
|Муниципальный округ
|Округ
|Фамилия Имя Отчество
|Кем выдвинут
|1
|Академический
|1
|Поданева Евгения Леонидовна
|Самовыдвиженец
|2
|Аэропорт
|1
|Ляпина Виктория Германовна
|КПРФ
|3
|Аэропорт
|2
|Синегубова Юлия Николаевна
|КПРФ
|4
|Басманный
|1
|Гoциридзе Илья Гурамович
|Самовыдвиженец
|5
|Басманный
|1
|Ежов Олег
|Самовыдвиженец
|6
|Басманный
|3
|Ерофеева Татьяна
|Партия Великое Отечество
|7
|Братеево
|1
|Глазкова Алла Васильевна
|Самовыдвиженец
|8
|Братеево
|1
|Ковалев Сергей Сергеевич
|Справедливая Россия
|9
|Братеево
|1
|Маслова Татьяна Александровна
|Яблоко
|10
|Братеево
|1
|Сорокина Дарья Николаевна
|Самовыдвиженец
|11
|Братеево
|1
|Угрюмова Людмила Вячеславовна
|Самовыдвиженец
|12
|Братеево
|2
|Иванов Валерий Иванович
|Яблоко
|13
|Братеево
|2
|Лисина Ольга Михайловна
|Самовыдвиженец
|14
|Братеево
|2
|Орехова Ольга Анатольевна
|Партия роста
|15
|Братеево
|2
|Черников Андрей Владимирович
|Самовыдвиженец
|16
|Бутырский
|1
|Большаков Денис
|Яблоко
|17
|Бутырский
|1
|Денежкина Марина
|КПРФ
|18
|Бутырский
|1
|Селиванов Святослав
|Партия роста
|19
|Бутырский
|1
|Смирнова Надежда
|КПРФ
|20
|Бутырский
|1
|Штырков Евгений
|КПРФ
|21
|Бутырский
|2
|Белавская Алеся
|Партия роста
|22
|Бутырский
|2
|Бурденко Вячеслав
|Справедливая Россия
|23
|Бутырский
|2
|Лавров Алексей
|КПРФ
|24
|Бутырский
|2
|Петренко Андрей
|КПРФ
|25
|Бутырский
|2
|Щиповский Герман Владимирович
|Партия роста
|26
|Вешняки
|1
|Белова Мария Михайловна
|Самовыдвиженец
|27
|Вешняки
|2
|Хавронина Ирина
|Самовыдвиженец
|28
|Вешняки
|3
|Бутримов Михаил
|Самовыдвиженец
|29
|Восточное Измайлово
|1
|Чуканова Маргарита Алексеевна
|КПРФ
|30
|Восточное Измайлово
|1
|Бояршинова Мария Владиславовна
|Самовыдвиженец
|31
|Восточное Измайлово
|1
|Дёмушкина Ольга Сергеевна
|КПРФ
|32
|Восточное Измайлово
|1
|Козина Вера Ивановна
|КПРФ
|33
|Восточное Измайлово
|1
|Щербицкая Ольга Владимировна
|КПРФ
|34
|Восточное Измайлово
|2
|Жабин Николай Михайлович
|КПРФ
|35
|Восточное Измайлово
|2
|Кондрашов Алексей Анатольевич
|Самовыдвиженец
|36
|Восточное Измайлово
|2
|Лаптев Дмитрий Валерьевич
|ЛДПР
|37
|Восточное Измайлово
|2
|Савина Оксана Александровна
|Справедливая Россия
|38
|Выхино-Жулебино
|2
|Комарова Людмила Николаевна
|Единая Россия
|39
|Выхино-Жулебино
|3
|Самилло Игорь Владимирович
|КПРФ
|40
|Выхино-Жулебино
|4
|Катков Валерий Семенович
|Самовыдвиженец
|41
|Гагаринский
|2
|Дорофеев Сергей Владимирович
|Справедливая Россия
|42
|Гольяново
|1
|Павлова Елена
|КПРФ
|43
|Гольяново
|1
|Тишкин Игорь Анатольевич
|Яблоко
|44
|Гольяново
|1
|Грибков Вадим Николаевич
|КПРФ
|45
|Гольяново
|1
|Нараевский Алексей Викторович
|КПРФ
|46
|Гольяново
|3
|Климачев Павел
|Самовыдвиженец
|47
|Гольяново
|3
|Рощупкин Платон
|Справедливая Россия
|48
|Дорогомилово
|1
|Андреева Татьяна Геннадьевна
|Яблоко
|49
|Дорогомилово
|1
|Федин Петр Сергеевич
|Яблоко
|50
|Дорогомилово
|2
|Алехина Наталья Анатольевна
|Яблоко
|51
|Дорогомилово
|2
|Тарасова Валентина Алексеевна
|Яблоко
|52
|Дорогомилово
|2
|Мельников Анатолий Авионирович
|Яблоко
|53
|Дорогомилово
|3
|Меньшиков Михаил Васильевич
|Яблоко
|54
|Дорогомилово
|3
|Ульяненко Ирина Анатольевна
|Яблоко
|55
|Дорогомилово
|3
|Егоров Владимир Владимирович
|Яблоко
|56
|Дорогомилово
|4
|Трифонов Сергей Юрьевич
|Яблоко
|57
|Зюзино
|3
|Гришин Антон Андреевич
|Самовыдвиженец
|58
|Зюзино
|3
|Замятин Александр Андреевич
|Самовыдвиженец
|59
|Зюзино
|3
|Иванов Михаил Сергеевич
|Самовыдвиженец
|60
|Зюзино
|3
|Лукьяненко Алексей Владимирович
|Яблоко
|61
|Зюзино
|3
|Чернышева Наталья Юрьевна
|Самовыдвиженец
|62
|Измайлово
|1
|Романова Маргарита
|Самовыдвиженец
|63
|Измайлово
|1
|Муралова Анастасия
|Яблоко
|64
|Измайлово
|1
|Ахапкина Екатерина
|Самовыдвиженец
|65
|Измайлово
|1
|Ерофеев Дмитрий
|КПРФ
|66
|Измайлово
|2
|Янчук Елена
|КПРФ
|67
|Измайлово
|2
|Коваленко Лариса
|КПРФ
|68
|Измайлово
|2
|Царенко Татьяна
|Самовыдвиженец
|69
|Измайлово
|3
|Загордан Надежда Леонидовна
|Самовыдвиженец
|70
|Измайлово
|3
|Мирошнеченко Андрей Борисович
|Яблоко
|71
|Измайлово
|3
|Новокшонов Павел Викторович
|Самовыдвиженец
|72
|Измайлово
|3
|Костылев Богдан
|Яблоко
|73
|Измайлово
|3
|Вяхорев Антон Викторович
|КПРФ
|74
|Измайлово
|3
|Астафьев Алексей Александрович
|Самовыдвиженец
|75
|Крылатское
|1
|Попов Николай Петрович
|КПРФ
|76
|Крылатское
|1
|Шарандина Марина Юрьевна
|Справедливая Россия
|77
|Крылатское
|2
|Самойлов Аркадий Евгеньевич
|КПРФ
|78
|Крылатское
|2
|Абрамова Галина Анатольевна
|Яблоко
|79
|Крылатское
|2
|Бобышев Сергей Александрович
|КПРФ
|80
|Лефортово
|1
|Антонов Глеб
|КПРФ
|81
|Лефортово
|1
|Кондратьев Игорь
|КПРФ
|82
|Лефортово
|1
|Сиворонов Михаил
|КПРФ
|83
|Лефортово
|1
|Тарасов Павел
|КПРФ
|84
|Лефортово
|1
|Толстопятов Сергей
|КПРФ
|85
|Лефортово
|2
|Андреева Александра
|КПРФ
|86
|Лефортово
|2
|Бехер Наталья
|КПРФ
|87
|Лефортово
|2
|Летучий Сергей
|КПРФ
|88
|Лефортово
|2
|Москалев Валерий
|КПРФ
|89
|Лефортово
|2
|Семенов Василий
|КПРФ
|90
|Лефортово
|3
|Алёшин Владимир
|КПРФ
|91
|Лефортово
|3
|Примаков Павел
|КПРФ
|92
|Лефортово
|3
|Сетдинов Ильяс
|КПРФ
|93
|Лефортово
|3
|Чивиков Андрей
|КПРФ
|94
|Лианозово
|2
|Ивлева Екатерина Сергеевна
|КПРФ
|95
|Ломоносовский
|1
|Гринченко Владимир
|ЛДПР
|96
|Ломоносовский
|2
|Рябов Иван Александрович
|ЛДПР
|97
|Нагатино-Садовники
|1
|Кузнецов Дмитрий
|Самовыдвиженец
|98
|Нагатино-Садовники
|1
|Демин Станислав
|Справедливая Россия
|99
|Нагатино-Садовники
|1
|Зубов Виктор
|Самовыдвиженец
|100
|Нагатино-Садовники
|1
|Щербаков Максим
|Самовыдвиженец
|101
|Нагатино-Садовники
|2
|Дергачев Николай
|Самовыдвиженец
|102
|Нагатино-Садовники
|2
|Банов Андрей
|Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
|103
|Нагатино-Садовники
|2
|Бутов Александр
|Яблоко
|104
|Нагатино-Садовники
|2
|Леонтьев Александр
|Самовыдвиженец
|105
|Нагатино-Садовники
|2
|Мкртычев Сергей
|Справедливая Россия
|106
|Нижегородский
|2
|Ерастов Георгий Валерьевич
|Партия роста
|107
|Новокосино
|1
|Синяков Александр
|Самовыдвиженец
|108
|Останкино
|1
|Федюнина Нина Николаевна
|КПРФ
|109
|Останкино
|1
|Кунаков Кирилл Олегович
|Самовыдвиженец
|110
|Останкино
|1
|Кезин Михаил Сергеевич
|КПРФ
|111
|Останкино
|1
|Кириков Павел Дмитриевич
|Яблоко
|112
|Останкино
|1
|Стрельцов Владимир Вячеславович
|Яблоко
|113
|Останкино
|2
|Арсёнова Анастасия Фёдоровна
|Самовыдвиженец
|114
|Останкино
|2
|Рахилин Константин Валентинович
|Самовыдвиженец
|115
|Останкино
|2
|Семенов Сергей Леонидович
|КПРФ
|116
|Останкино
|2
|Степанов Михаил Вячеславович
|КПРФ
|117
|Останкино
|2
|Школьников Александр Наумович
|КПРФ
|118
|Останкино
|3
|Александров Николай Александрович
|КПРФ
|119
|Останкино
|3
|Цукасов Сергей Сергеевич
|Самовыдвиженец
|120
|Останкино
|3
|Карпушин Виктор Викторович
|КПРФ
|121
|Останкино
|3
|Борисов Вячеслав Юрьевич
|Самовыдвиженец
|122
|Останкино
|3
|Комаров Михаил Никонорович
|Справедливая Россия
|123
|Останкино
|3
|Янковой Никита Леонидович
|Справедливая Россия
|124
|Отрадное
|1
|Бабушкин Андрей Владимирович
|Яблоко
|125
|Отрадное
|1
|Ботова Надежда Николаевна
|Самовыдвиженец
|126
|Отрадное
|1
|Федосеев Сергей Андреевич
|Партия роста
|127
|Отрадное
|2
|Боровский Руслан Александрович
|Самовыдвиженец
|128
|Отрадное
|2
|Калинина Галина Игоревна
|Партия роста
|129
|Отрадное
|2
|Шибаев Кирилл Вячеславович
|Самовыдвиженец
|130
|Отрадное
|3
|Кузнецов Александр Юрьевич
|КПРФ
|131
|Отрадное
|3
|Шестаков Александр Александрович
|КПРФ
|132
|Отрадное
|3
|Косушкин Александр Геннадьевич
|Самовыдвиженец
|133
|Отрадное
|4
|Вельмакин Михаил Вадимович
|Справедливая Россия
|134
|Отрадное
|4
|Шахов Александр Петрович
|Яблоко
|135
|Отрадное
|4
|Чурикова Людмила Николаевна
|Самовыдвиженец
|136
|Отрадное
|5
|Аристова Нина Михайловна
|Самовыдвиженец
|137
|Отрадное
|5
|Юнес Омар Махмудович
|Яблоко
|138
|Отрадное
|5
|Строганова Алла Олеговна
|КПРФ
|139
|Отрадное
|6
|Дроздова Наталия Анатольевна
|Самовыдвиженец
|140
|Отрадное
|6
|Пахомова Наталия Александровна
|Яблоко
|141
|Отрадное
|6
|Фалько Людмила Анатольевна
|Самовыдвиженец
|142
|Очаково-Матвеевское
|2
|Авдеев Николай Николаевич
|КПРФ
|143
|Покровское-Стрешнево
|1
|Никифоров Григорий
|КПРФ
|144
|Преображенский
|1
|Бадулин Алексей
|Яблоко
|145
|Преображенский
|1
|Ефанов Григорий
|Яблоко
|146
|Преображенский
|1
|Комиссарова Наталья
|Яблоко
|147
|Преображенский
|1
|Фомкин Никита
|Самовыдвиженец
|148
|Преображенский
|1
|Шереметьев Игорь Валентинович
|Справедливая Россия
|149
|Преображенский
|2
|Конкин Виталий
|КПРФ
|150
|Преображенский
|2
|Бер Илья
|Яблоко
|151
|Преображенский
|2
|Волнов Юрий
|Яблоко
|152
|Пресненский
|1
|Ткач Елена Валериевна
|Единая Россия
|153
|Пресненский
|1
|Гривцова Екатерина Михайловна
|Самовыдвиженец
|154
|Пресненский
|1
|Пальгова Виктория Олеговна
|Самовыдвиженец
|155
|Пресненский
|2
|Успенская Екатерина Юрьевна
|Самовыдвиженец
|156
|Пресненский
|2
|Мураховская Валерия Николаевна
|Самовыдвиженец
|157
|Пресненский
|2
|Орбачевская Лия Анатольевна
|Самовыдвиженец
|158
|Пресненский
|3
|Гладков Иван Юрьевич
|Самовыдвиженец
|159
|Пресненский
|3
|Рязанский Владимир
|Самовыдвиженец
|160
|Пресненский
|3
|Юмалин Дмитрий Павлович
|Самовыдвиженец
|161
|Пресненский
|3
|Яндиев Магомет
|Самовыдвиженец
|162
|Пресненский
|3
|Миновская Лада
|Самовыдвиженец
|163
|Пресненский
|4
|Бочаров Сергей Николаевич
|Самовыдвиженец
|164
|Пресненский
|4
|Калацкая Екатерина Валерьевна
|Самовыдвиженец
|165
|Пресненский
|5
|Струков Владимир Александрович
|Самовыдвиженец
|166
|Пресненский
|5
|Бударина Тамара Валерьевна
|Самовыдвиженец
|167
|Пресненский
|5
|Бочаров Евгений Николаевич
|Самовыдвиженец
|168
|Пресненский
|5
|Новиков Юрий Владимирович
|Самовыдвиженец
|169
|Раменки
|1
|Бессонов Игорь
|Справедливая Россия
|170
|Рязанский
|2
|Докучаев Александр
|КПРФ
|171
|Свиблово
|2
|Холмогоров Александр
|Самовыдвиженец
|172
|Северное Бутово
|1
|Марусенкo Марья Михайловна
|КПРФ
|173
|Северное Измайлово
|1
|Веселков Валентин Игоревич
|Самовыдвиженец
|174
|Северное Измайлово
|1
|Глухов Олег Евгеньевич
|Самовыдвиженец
|175
|Северное Измайлово
|1
|Соловьев Алексей Игоревич
|КПРФ
|176
|Северное Измайлово
|1
|Щегольков Михаил Александрович
|Яблоко
|177
|Северное Измайлово
|2
|Барановский Дмитрий Сергеевич
|Самовыдвиженец
|178
|Северное Измайлово
|2
|Захаров Илья Викторович
|КПРФ
|179
|Северное Измайлово
|2
|Нестерова Анна Евгеньевна
|Самовыдвиженец
|180
|Северное Измайлово
|2
|Силаева Екатерина Геннадьевна
|Яблоко
|181
|Северное Измайлово
|3
|Аксенов Илья Алексеевич
|Самовыдвиженец
|182
|Северное Измайлово
|3
|Певунов Дмитрий Станиславович
|Самовыдвиженец
|183
|Северное Измайлово
|3
|Соловкин Юрий Валерьевич
|Самовыдвиженец
|184
|Северное Измайлово
|3
|Черпакова Галия Садековна
|Самовыдвиженец
|185
|Северное Тушинo
|2
|Зoммер Денис
|КПРФ
|186
|Соколиная Гора
|1
|Куприянова Ирина
|КПРФ
|187
|Соколиная Гора
|1
|Коненков Александр
|КПРФ
|188
|Соколиная Гора
|1
|Котельникова Наталия
|КПРФ
|189
|Соколиная Гора
|1
|Таневский Дмитрий
|Партия роста
|190
|Соколиная Гора
|2
|Головкина Анастасия
|КПРФ
|191
|Соколиная Гора
|2
|Трофимова Виталия
|КПРФ
|192
|Соколиная Гора
|2
|Кучеров Олег
|КПРФ
|193
|Соколиная Гора
|2
|Мосин Дмитрий
|Парнас
|194
|Соколиная Гора
|3
|Шпиньков Владимир
|КПРФ
|195
|Соколиная Гора
|3
|Пинясов Николай
|КПРФ
|196
|Соколиная Гора
|3
|Чулков Дмитрий
|КПРФ
|197
|Соколиная Гора
|3
|Юсимов Борис
|КПРФ
|198
|Солнцево
|2
|Казакова Наталья
|Яблоко
|199
|Солнцево
|2
|Покровская Наталия
|Яблоко
|200
|Строгино
|2
|Мышаев Евгений Иванович
|Самовыдвиженец
|201
|Таганский
|3
|Свиридoв Илья
|Справедливая Россия
|202
|Таганский
|3
|Расторгуева Александра
|Яблоко
|203
|Текстильщики
|2
|Козадаев Сергей
|ЛДПР
|204
|Тверскoй
|1
|Кoледа Мария
|Самовыдвиженец
|205
|Тимирязевский
|2
|Дoвгаль Сергей
|Самовыдвиженец
|206
|Фили-Давыдково
|1
|Ларичев Андрей
|КПРФ
|207
|Фили-Давыдково
|1
|Воскобой Ксения
|КПРФ
|208
|Фили-Давыдково
|1
|Чудиновских Андрей
|КПРФ
|209
|Фили-Давыдково
|2
|Фролова Ольга
|КПРФ
|210
|Фили-Давыдково
|2
|Тарасов Владимир
|КПРФ
|211
|Фили-Давыдково
|2
|Гераскин Андрей
|КПРФ
|212
|Хамовники
|1
|Байдакова Майя
|Яблоко
|213
|Хамовники
|1
|Карнаухов Алексей
|Яблоко
|214
|Хамовники
|1
|Иноземцев Никита
|КПРФ
|215
|Хамовники
|2
|Шмаринова Дария
|Яблоко
|216
|Хамовники
|2
|Тихонова Асия
|Яблоко
|217
|Хамовники
|2
|Алифанов Антон
|Самовыдвиженец
|218
|Хамовники
|3
|Чичи Наталия
|Яблоко
|219
|Хамовники
|3
|Пиковская Лея
|Яблоко
|220
|Хамовники
|3
|Мелькумов Александр
|Яблоко
|221
|Хамовники
|3
|Воронков Андрей
|КПРФ
|222
|Хамовники
|3
|Парушина Александра
|Яблоко
|223
|Ховрино
|3
|Крепкова Юлия
|КПРФ
|224
|Хорошево-Мневники
|1
|Николаева Анна Владимировна
|КПРФ
|225
|Хорошево-Мневники
|1
|Бородулин Вячеслав Владимирович
|КПРФ
|226
|Хорошево-Мневники
|1
|Кушнер Олег Игоревич
|Самовыдвиженец
|227
|Хорошево-Мневники
|1
|Логацкая Татьяна Михайловна
|КПРФ
|228
|Хорошево-Мневники
|1
|Менжерицкий Сергей Александрович
|Яблоко
|229
|Хорошево-Мневники
|3
|Городецкий Георгий
|ЛДПР
|230
|Хорошево-Мневники
|3
|Покаместова Людмила
|КПРФ
|231
|Хорошево-Мневники
|3
|Сидорчук Марина
|КПРФ
|232
|Хорошево-Мневники
|3
|Рубанова Юля
|КПРФ
|233
|Хорошево-Мневники
|3
|Калинин Вадим
|Самовыдвиженец
|234
|Хорошево-Мневники
|3
|Кайгородова Анастасия
|Яблоко
|235
|Хорошевский
|1
|Голуенко Алиса
|Яблоко
|236
|Хорошевский
|1
|Неклюдова Татьяна
|КПРФ
|237
|Хорошевский
|1
|Овраменко Александр
|КПРФ
|238
|Хорошевский
|1
|Шведова Ольга
|КПРФ
|239
|Хорошевский
|1
|Шалимова Надежда
|Справедливая Россия
|240
|Хорошевский
|2
|Баринов Иван
|Яблоко
|241
|Хорошевский
|2
|Голуенко Владимир Станиславович
|Яблоко
|242
|Хорошевский
|2
|Мартыненко Людмила
|Яблоко
|243
|Хорошевский
|2
|Сергеева Марина
|Справедливая Россия
|244
|Хорошевский
|2
|Орехов Дмитрий
|Справедливая Россия
|245
|Хорошевский
|2
|Сергань Ярослав Владимирович
|Справедливая Россия
|246
|Хорошевский
|2
|Якубовская Любовь Станиславовна
|Самовыдвиженец
|247
|Царицыно
|2
|Дубкова Анжела
|КПРФ
|248
|Царицыно
|2
|Ващук Александр Анатольевич
|КПРФ
|249
|Черемушки
|1
|Ванеев Вячеслав Владимирович
|Самовыдвиженец
|250
|Чертаново Северное
|2
|Абдуганиев Назиржон Насибжонович
|Самовыдвиженец
|251
|Чертаново Южное
|3
|Евтушенко Игорь Захарович
|Справедливая Россия
|252
|Чертаново Южное
|3
|Филимонов Александр
|Справедливая Россия
|253
|Южное Медведково
|2
|Красков Дмитрий
|Справедливая Россия
|254
|Ярославский
|1
|Лукина Анастасия
|Яблоко
|255
|Ярославский
|1
|Рубин Даниил
|Яблоко
|256
|Ярославский
|1
|Аркин Никита
|Яблоко
|257
|Ярославский
|2
|Фурс Алексей
|КПРФ
|258
|Ярославский
|2
|Хубецова Алина
|Яблоко
|259
|Ярославский
|3
|Гехт Михаил
|Яблоко
|260
|Ярославский
|3
|Рубина Евгения
|Яблоко
|261
|Ярославский
|3
|Морозова Елена
|Яблоко
|262
|Ярославский
|3
|Савицкая Светлана
|Яблоко
|263
|Ясенево
|1
|Алтухов Константин
|КПРФ
|264
|Ясенево
|1
|Ковалев Евгений
|Самовыдвиженец
|265
|Ясенево
|1
|Урожаева Надежда
|КПРФ
|266
|Ясенево
|1
|Худякова Александра
|КПРФ
|267
|Ясенево
|2
|Гулин Данила
|Яблоко
|268
|Ясенево
|2
|Зотова Юлия
|Справедливая Россия
|269
|Ясенево
|2
|Моренкова Дарима
|Яблоко
|270
|Ясенево
|2
|Силантьев Антон
|Справедливая Россия
|271
|Ясенево
|2
|Стукалов Дмитрий Алексеевич
|Яблоко
|272
|Ясенево
|3
|Ежова Татьяна
|Яблоко