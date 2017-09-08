Список кандидатов в муниципальные депутаты, поддержанных Георгием Фёдоровым

№ п/п Муниципальный округ Округ Фамилия Имя Отчество Кем выдвинут
1 Академический 1 Поданева Евгения Леонидовна Самовыдвиженец
2 Аэропорт 1 Ляпина Виктория Германовна КПРФ
3 Аэропорт 2 Синегубова Юлия Николаевна КПРФ
4 Басманный 1 Гoциридзе Илья Гурамович Самовыдвиженец
5 Басманный 1 Ежов Олег Самовыдвиженец
6 Басманный 3 Ерофеева Татьяна Партия Великое Отечество
7 Братеево 1 Глазкова Алла Васильевна Самовыдвиженец
8 Братеево 1 Ковалев Сергей Сергеевич Справедливая Россия
9 Братеево 1 Маслова Татьяна Александровна Яблоко
10 Братеево 1 Сорокина Дарья Николаевна Самовыдвиженец
11 Братеево 1 Угрюмова Людмила Вячеславовна Самовыдвиженец
12 Братеево 2 Иванов Валерий Иванович Яблоко
13 Братеево 2 Лисина Ольга Михайловна Самовыдвиженец
14 Братеево 2 Орехова Ольга Анатольевна Партия роста
15 Братеево 2 Черников Андрей Владимирович Самовыдвиженец
16 Бутырский 1 Большаков Денис Яблоко
17 Бутырский 1 Денежкина Марина КПРФ
18 Бутырский 1 Селиванов Святослав Партия роста
19 Бутырский 1 Смирнова Надежда КПРФ
20 Бутырский 1 Штырков Евгений КПРФ
21 Бутырский 2 Белавская Алеся Партия роста
22 Бутырский 2 Бурденко Вячеслав Справедливая Россия
23 Бутырский 2 Лавров Алексей КПРФ
24 Бутырский 2 Петренко Андрей КПРФ
25 Бутырский 2 Щиповский Герман Владимирович Партия роста
26 Вешняки 1 Белова Мария Михайловна Самовыдвиженец
27 Вешняки 2 Хавронина Ирина Самовыдвиженец
28 Вешняки 3 Бутримов Михаил Самовыдвиженец
29 Восточное Измайлово 1 Чуканова Маргарита Алексеевна КПРФ
30 Восточное Измайлово 1 Бояршинова Мария Владиславовна Самовыдвиженец
31 Восточное Измайлово 1 Дёмушкина Ольга Сергеевна КПРФ
32 Восточное Измайлово 1 Козина Вера Ивановна КПРФ
33 Восточное Измайлово 1 Щербицкая Ольга Владимировна КПРФ
34 Восточное Измайлово 2 Жабин Николай Михайлович КПРФ
35 Восточное Измайлово 2 Кондрашов Алексей Анатольевич Самовыдвиженец
36 Восточное Измайлово 2 Лаптев Дмитрий Валерьевич ЛДПР
37 Восточное Измайлово 2 Савина Оксана Александровна Справедливая Россия
38 Выхино-Жулебино 2 Комарова Людмила Николаевна Единая Россия
39 Выхино-Жулебино 3 Самилло Игорь Владимирович КПРФ
40 Выхино-Жулебино 4 Катков Валерий Семенович Самовыдвиженец
41 Гагаринский 2 Дорофеев Сергей Владимирович Справедливая Россия
42 Гольяново 1 Павлова Елена КПРФ
43 Гольяново 1 Тишкин Игорь Анатольевич Яблоко
44 Гольяново 1 Грибков Вадим Николаевич КПРФ
45 Гольяново 1 Нараевский Алексей Викторович КПРФ
46 Гольяново 3 Климачев Павел Самовыдвиженец
47 Гольяново 3 Рощупкин Платон Справедливая Россия
48 Дорогомилово 1 Андреева Татьяна Геннадьевна Яблоко
49 Дорогомилово 1 Федин Петр Сергеевич Яблоко
50 Дорогомилово 2 Алехина Наталья Анатольевна Яблоко
51 Дорогомилово 2 Тарасова Валентина Алексеевна Яблоко
52 Дорогомилово 2 Мельников Анатолий Авионирович Яблоко
53 Дорогомилово 3 Меньшиков Михаил Васильевич Яблоко
54 Дорогомилово 3 Ульяненко Ирина Анатольевна Яблоко
55 Дорогомилово 3 Егоров Владимир Владимирович Яблоко
56 Дорогомилово 4 Трифонов Сергей Юрьевич Яблоко
57 Зюзино 3 Гришин Антон Андреевич Самовыдвиженец
58 Зюзино 3 Замятин Александр Андреевич Самовыдвиженец
59 Зюзино 3 Иванов Михаил Сергеевич Самовыдвиженец
60 Зюзино 3 Лукьяненко Алексей Владимирович Яблоко
61 Зюзино 3 Чернышева Наталья Юрьевна Самовыдвиженец
62 Измайлово 1 Романова Маргарита Самовыдвиженец
63 Измайлово 1 Муралова Анастасия Яблоко
64 Измайлово 1 Ахапкина Екатерина Самовыдвиженец
65 Измайлово 1 Ерофеев Дмитрий КПРФ
66 Измайлово 2 Янчук Елена КПРФ
67 Измайлово 2 Коваленко Лариса КПРФ
68 Измайлово 2 Царенко Татьяна Самовыдвиженец
69 Измайлово 3 Загордан Надежда Леонидовна Самовыдвиженец
70 Измайлово 3 Мирошнеченко Андрей Борисович Яблоко
71 Измайлово 3 Новокшонов Павел Викторович Самовыдвиженец
72 Измайлово 3 Костылев Богдан Яблоко
73 Измайлово 3 Вяхорев Антон Викторович КПРФ
74 Измайлово 3 Астафьев Алексей Александрович Самовыдвиженец
75 Крылатское 1 Попов Николай Петрович КПРФ
76 Крылатское 1 Шарандина Марина Юрьевна Справедливая Россия
77 Крылатское 2 Самойлов Аркадий Евгеньевич КПРФ
78 Крылатское 2 Абрамова Галина Анатольевна Яблоко
79 Крылатское 2 Бобышев Сергей Александрович КПРФ
80 Лефортово 1 Антонов Глеб КПРФ
81 Лефортово 1 Кондратьев Игорь КПРФ
82 Лефортово 1 Сиворонов Михаил КПРФ
83 Лефортово 1 Тарасов Павел КПРФ
84 Лефортово 1 Толстопятов Сергей КПРФ
85 Лефортово 2 Андреева Александра КПРФ
86 Лефортово 2 Бехер Наталья КПРФ
87 Лефортово 2 Летучий Сергей КПРФ
88 Лефортово 2 Москалев Валерий КПРФ
89 Лефортово 2 Семенов Василий КПРФ
90 Лефортово 3 Алёшин Владимир КПРФ
91 Лефортово 3 Примаков Павел КПРФ
92 Лефортово 3 Сетдинов Ильяс КПРФ
93 Лефортово 3 Чивиков Андрей КПРФ
94 Лианозово 2 Ивлева Екатерина Сергеевна КПРФ
95 Ломоносовский 1 Гринченко Владимир ЛДПР
96 Ломоносовский 2 Рябов Иван Александрович ЛДПР
97 Нагатино-Садовники 1 Кузнецов Дмитрий Самовыдвиженец
98 Нагатино-Садовники 1 Демин Станислав Справедливая Россия
99 Нагатино-Садовники 1 Зубов Виктор Самовыдвиженец
100 Нагатино-Садовники 1 Щербаков Максим Самовыдвиженец
101 Нагатино-Садовники 2 Дергачев Николай Самовыдвиженец
102 Нагатино-Садовники 2 Банов Андрей Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
103 Нагатино-Садовники 2 Бутов Александр Яблоко
104 Нагатино-Садовники 2 Леонтьев Александр Самовыдвиженец
105 Нагатино-Садовники 2 Мкртычев Сергей Справедливая Россия
106 Нижегородский 2 Ерастов Георгий Валерьевич Партия роста
107 Новокосино 1 Синяков Александр Самовыдвиженец
108 Останкино 1 Федюнина Нина Николаевна КПРФ
109 Останкино 1 Кунаков Кирилл Олегович Самовыдвиженец
110 Останкино 1 Кезин Михаил Сергеевич КПРФ
111 Останкино 1 Кириков Павел Дмитриевич Яблоко
112 Останкино 1 Стрельцов Владимир Вячеславович Яблоко
113 Останкино 2 Арсёнова Анастасия Фёдоровна Самовыдвиженец
114 Останкино 2 Рахилин Константин Валентинович Самовыдвиженец
115 Останкино 2 Семенов Сергей Леонидович КПРФ
116 Останкино 2 Степанов Михаил Вячеславович КПРФ
117 Останкино 2 Школьников Александр Наумович КПРФ
118 Останкино 3 Александров Николай Александрович КПРФ
119 Останкино 3 Цукасов Сергей Сергеевич Самовыдвиженец
120 Останкино 3 Карпушин Виктор Викторович КПРФ
121 Останкино 3 Борисов Вячеслав Юрьевич Самовыдвиженец
122 Останкино 3 Комаров Михаил Никонорович Справедливая Россия
123 Останкино 3 Янковой Никита Леонидович Справедливая Россия
124 Отрадное 1 Бабушкин Андрей Владимирович Яблоко
125 Отрадное 1 Ботова Надежда Николаевна Самовыдвиженец
126 Отрадное 1 Федосеев Сергей Андреевич Партия роста
127 Отрадное 2 Боровский Руслан Александрович Самовыдвиженец
128 Отрадное 2 Калинина Галина Игоревна Партия роста
129 Отрадное 2 Шибаев Кирилл Вячеславович Самовыдвиженец
130 Отрадное 3 Кузнецов Александр Юрьевич КПРФ
131 Отрадное 3 Шестаков Александр Александрович КПРФ
132 Отрадное 3 Косушкин Александр Геннадьевич Самовыдвиженец
133 Отрадное 4 Вельмакин Михаил Вадимович Справедливая Россия
134 Отрадное 4 Шахов Александр Петрович Яблоко
135 Отрадное 4 Чурикова Людмила Николаевна Самовыдвиженец
136 Отрадное 5 Аристова Нина Михайловна Самовыдвиженец
137 Отрадное 5 Юнес Омар Махмудович Яблоко
138 Отрадное 5 Строганова Алла Олеговна КПРФ
139 Отрадное 6 Дроздова Наталия Анатольевна Самовыдвиженец
140 Отрадное 6 Пахомова Наталия Александровна Яблоко
141 Отрадное 6 Фалько Людмила Анатольевна Самовыдвиженец
142 Очаково-Матвеевское 2 Авдеев Николай Николаевич КПРФ
143 Покровское-Стрешнево 1 Никифоров Григорий КПРФ
144 Преображенский 1 Бадулин Алексей Яблоко
145 Преображенский 1 Ефанов Григорий Яблоко
146 Преображенский 1 Комиссарова Наталья Яблоко
147 Преображенский 1 Фомкин Никита Самовыдвиженец
148 Преображенский 1 Шереметьев Игорь Валентинович Справедливая Россия
149 Преображенский 2 Конкин Виталий КПРФ
150 Преображенский 2 Бер Илья Яблоко
151 Преображенский 2 Волнов Юрий Яблоко
152 Пресненский 1 Ткач Елена Валериевна Единая Россия
153 Пресненский 1 Гривцова Екатерина Михайловна Самовыдвиженец
154 Пресненский 1 Пальгова Виктория Олеговна Самовыдвиженец
155 Пресненский 2 Успенская Екатерина Юрьевна Самовыдвиженец
156 Пресненский 2 Мураховская Валерия Николаевна Самовыдвиженец
157 Пресненский 2 Орбачевская Лия Анатольевна Самовыдвиженец
158 Пресненский 3 Гладков Иван Юрьевич Самовыдвиженец
159 Пресненский 3 Рязанский Владимир Самовыдвиженец
160 Пресненский 3 Юмалин Дмитрий Павлович Самовыдвиженец
161 Пресненский 3 Яндиев Магомет Самовыдвиженец
162 Пресненский 3 Миновская Лада Самовыдвиженец
163 Пресненский 4 Бочаров Сергей Николаевич Самовыдвиженец
164 Пресненский 4 Калацкая Екатерина Валерьевна Самовыдвиженец
165 Пресненский 5 Струков Владимир Александрович Самовыдвиженец
166 Пресненский 5 Бударина Тамара Валерьевна Самовыдвиженец
167 Пресненский 5 Бочаров Евгений Николаевич Самовыдвиженец
168 Пресненский 5 Новиков Юрий Владимирович Самовыдвиженец
169 Раменки 1 Бессонов Игорь Справедливая Россия
170 Рязанский 2 Докучаев Александр КПРФ
171 Свиблово 2 Холмогоров Александр Самовыдвиженец
172 Северное Бутово 1 Марусенкo Марья Михайловна КПРФ
173 Северное Измайлово 1 Веселков Валентин Игоревич Самовыдвиженец
174 Северное Измайлово 1 Глухов Олег Евгеньевич Самовыдвиженец
175 Северное Измайлово 1 Соловьев Алексей Игоревич КПРФ
176 Северное Измайлово 1 Щегольков Михаил Александрович Яблоко
177 Северное Измайлово 2 Барановский Дмитрий Сергеевич Самовыдвиженец
178 Северное Измайлово 2 Захаров Илья Викторович КПРФ
179 Северное Измайлово 2 Нестерова Анна Евгеньевна Самовыдвиженец
180 Северное Измайлово 2 Силаева Екатерина Геннадьевна Яблоко
181 Северное Измайлово 3 Аксенов Илья Алексеевич Самовыдвиженец
182 Северное Измайлово 3 Певунов Дмитрий Станиславович Самовыдвиженец
183 Северное Измайлово 3 Соловкин Юрий Валерьевич Самовыдвиженец
184 Северное Измайлово 3 Черпакова Галия Садековна Самовыдвиженец
185 Северное Тушинo 2 Зoммер Денис КПРФ
186 Соколиная Гора 1 Куприянова Ирина КПРФ
187 Соколиная Гора 1 Коненков Александр КПРФ
188 Соколиная Гора 1 Котельникова Наталия КПРФ
189 Соколиная Гора 1 Таневский Дмитрий Партия роста
190 Соколиная Гора 2 Головкина Анастасия КПРФ
191 Соколиная Гора 2 Трофимова Виталия КПРФ
192 Соколиная Гора 2 Кучеров Олег КПРФ
193 Соколиная Гора 2 Мосин Дмитрий Парнас
194 Соколиная Гора 3 Шпиньков Владимир КПРФ
195 Соколиная Гора 3 Пинясов Николай КПРФ
196 Соколиная Гора 3 Чулков Дмитрий КПРФ
197 Соколиная Гора 3 Юсимов Борис КПРФ
198 Солнцево 2 Казакова Наталья Яблоко
199 Солнцево 2 Покровская Наталия Яблоко
200 Строгино 2 Мышаев Евгений Иванович Самовыдвиженец
201 Таганский 3 Свиридoв Илья Справедливая Россия
202 Таганский 3 Расторгуева Александра Яблоко
203 Текстильщики 2 Козадаев Сергей ЛДПР
204 Тверскoй 1 Кoледа Мария Самовыдвиженец
205 Тимирязевский 2 Дoвгаль Сергей Самовыдвиженец
206 Фили-Давыдково 1 Ларичев Андрей КПРФ
207 Фили-Давыдково 1 Воскобой Ксения КПРФ
208 Фили-Давыдково 1 Чудиновских Андрей КПРФ
209 Фили-Давыдково 2 Фролова Ольга КПРФ
210 Фили-Давыдково 2 Тарасов Владимир КПРФ
211 Фили-Давыдково 2 Гераскин Андрей КПРФ
212 Хамовники 1 Байдакова Майя Яблоко
213 Хамовники 1 Карнаухов Алексей Яблоко
214 Хамовники 1 Иноземцев Никита КПРФ
215 Хамовники 2 Шмаринова Дария Яблоко
216 Хамовники 2 Тихонова Асия Яблоко
217 Хамовники 2 Алифанов Антон Самовыдвиженец
218 Хамовники 3 Чичи Наталия Яблоко
219 Хамовники 3 Пиковская Лея Яблоко
220 Хамовники 3 Мелькумов Александр Яблоко
221 Хамовники 3 Воронков Андрей КПРФ
222 Хамовники 3 Парушина Александра Яблоко
223 Ховрино 3 Крепкова Юлия КПРФ
224 Хорошево-Мневники 1 Николаева Анна Владимировна КПРФ
225 Хорошево-Мневники 1 Бородулин Вячеслав Владимирович КПРФ
226 Хорошево-Мневники 1 Кушнер Олег Игоревич Самовыдвиженец
227 Хорошево-Мневники 1 Логацкая Татьяна Михайловна КПРФ
228 Хорошево-Мневники 1 Менжерицкий Сергей Александрович Яблоко
229 Хорошево-Мневники 3 Городецкий Георгий ЛДПР
230 Хорошево-Мневники 3 Покаместова Людмила КПРФ
231 Хорошево-Мневники 3 Сидорчук Марина КПРФ
232 Хорошево-Мневники 3 Рубанова Юля КПРФ
233 Хорошево-Мневники 3 Калинин Вадим Самовыдвиженец
234 Хорошево-Мневники 3 Кайгородова Анастасия Яблоко
235 Хорошевский 1 Голуенко Алиса Яблоко
236 Хорошевский 1 Неклюдова Татьяна КПРФ
237 Хорошевский 1 Овраменко Александр КПРФ
238 Хорошевский 1 Шведова Ольга КПРФ
239 Хорошевский 1 Шалимова Надежда Справедливая Россия
240 Хорошевский 2 Баринов Иван Яблоко
241 Хорошевский 2 Голуенко Владимир Станиславович Яблоко
242 Хорошевский 2 Мартыненко Людмила Яблоко
243 Хорошевский 2 Сергеева Марина Справедливая Россия
244 Хорошевский 2 Орехов Дмитрий Справедливая Россия
245 Хорошевский 2 Сергань Ярослав Владимирович Справедливая Россия
246 Хорошевский 2 Якубовская Любовь Станиславовна Самовыдвиженец
247 Царицыно 2 Дубкова Анжела КПРФ
248 Царицыно 2 Ващук Александр Анатольевич КПРФ
249 Черемушки 1 Ванеев Вячеслав Владимирович Самовыдвиженец
250 Чертаново Северное 2 Абдуганиев Назиржон Насибжонович Самовыдвиженец
251 Чертаново Южное 3 Евтушенко Игорь Захарович Справедливая Россия
252 Чертаново Южное 3 Филимонов Александр Справедливая Россия
253 Южное Медведково 2 Красков Дмитрий Справедливая Россия
254 Ярославский 1 Лукина Анастасия Яблоко
255 Ярославский 1 Рубин Даниил Яблоко
256 Ярославский 1 Аркин Никита Яблоко
257 Ярославский 2 Фурс Алексей КПРФ
258 Ярославский 2 Хубецова Алина Яблоко
259 Ярославский 3 Гехт Михаил Яблоко
260 Ярославский 3 Рубина Евгения Яблоко
261 Ярославский 3 Морозова Елена Яблоко
262 Ярославский 3 Савицкая Светлана Яблоко
263 Ясенево 1 Алтухов Константин КПРФ
264 Ясенево 1 Ковалев Евгений Самовыдвиженец
265 Ясенево 1 Урожаева Надежда КПРФ
266 Ясенево 1 Худякова Александра КПРФ
267 Ясенево 2 Гулин Данила Яблоко
268 Ясенево 2 Зотова Юлия Справедливая Россия
269 Ясенево 2 Моренкова Дарима Яблоко
270 Ясенево 2 Силантьев Антон Справедливая Россия
271 Ясенево 2 Стукалов Дмитрий Алексеевич Яблоко
272 Ясенево 3 Ежова Татьяна Яблоко
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8-9-2017 События272
Митинг в Челябинске
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