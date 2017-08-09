Количество учителей, довольных своей работой, упало за год вдвое

Количество учителей, довольных своей работой, упало почти вдвое. В 2015 году на долю полностью удовлетворенных своим положением приходилось 43% педагогов, тогда как в 2016 году этот показатель упал до 22%. При этом число учителей недовольных своей зарплатой, выросло с 28 до 34%. Это следует из опроса, проведенного Высшей школой экономики и Левада-центром.

Согласно данным этого опроса, половина педагогов получает зарплату менее 20 тыс. рублей в месяц, еще 25% получает от 20 до 27 тыс., и 25% — более 27 тыс. рублей.

45% опрошенных пожаловались на рост внеучебной нагрузки, связанный с подготовкой большого количества документации и отчетности.

Вместе с этим, большое количество учителей заявили о своей неготовности отказаться от дополнительных заработков и полностью сосредоточиться на работе в школе. Так, 64% опрошенных заявили, что для этого их зарплата должна подняться вдвое, по сравнению с текущей.

Сейчас, вместе со всеми подработками, средний заработок учителя составляет порядка 27 тыс. руб., однако эта цифра варьируется от региона к региону и зависит от размера населенного пункта и престижности учебного заведения.

Отметим, что по данным Росстата, средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ на 2016 год составляет 33 338 руб. Однако при проведении исследования они называли сумму, которую получают после вычета налогов и платежей, тогда как официальная статистика учитывает начисленную зарплату.