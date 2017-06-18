Митинг на Суворовской площади: учёные потребуют увеличить финансирование науки

Профсоюз работников Российской академии наук намерен провести в Москве на Суворовской площади 28 июня митинг, на котором будут выдвинуты требования к российским властям об увеличении расходов на науку. Ученые уже направили соответствующее обращение в столичную мэрию, передает ТАСС.

Работники подали в среду уведомление о проведении митинга в 11 часов, передает ТАСС. Накануне сообщение о готовящейся акции ученых появилось на официальном сайте профсоюза РАН. В нем говорится о том, что лозунгом предстоящего митинга станет слоган “Не душите науку!”. Ученые намерены собрать на митинг до тысячи человек.

«Пока решения мэрии еще нет. Мы на митинге будем требовать увеличения расходов на фундаментальные исследования уже в следующем году до 0,22% ВВП. Это нижняя граница для среднеразвитых стран Европы, это уровень Польши», — заявил научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева, член Совета профсоюза работников РАН Евгений Онищенко.

Профсоюз будет требовать увеличения финансирования Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) с 11,57 млрд рублей в 2017 году до 25 млрд рублей, а Российского научного фонда (РНФ) — до 30 млрд рублей. Помимо этого, ученые намерены добиться увеличения объемов государственного задания в академических институтах до 25 млрд рублей.

Ученые пояснили, что к проведению массовой акции их побудили «действия власти по корректировке бюджета 2017 года и формированию планов на 2018 год и трехлетку».

По данным организации, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге под угрозой увольнения оказалось 50-70% сотрудников, что «означает разгром академической науки в столицах». Чтобы этого избежать, некоторые институты пошли по пути формального “выполнения указа”: начался массовый перевод научных сотрудников на режим неполной занятости (к примеру, на полставки) или отправка их в неоплачиваемые отпуска. Ученые также отмечают, что переход на доли ставки мало у кого вызывает восторг. Представителей академического сообщества раздражает, что им приходится участвовать в «масштабной бюрократической игре».

Академики отмечают, что принимаемые властями меры, вероятно, в этом году позволят отчитаться об успешном выполнении дорожной карты по указу. Однако уже с 1 января 2018 года зарплаты научных сотрудников должны составить 200% от среднерегиональной. «Потянут ли такие расходы институты?» — задаются риторическим вопросом в профсоюзе.

В пресс-службе мэрии Москвы уже подтвердили получение официальной заявки от профсоюза работников РАН на проведение митинга 28 июня на Суворовской площади. Ожидается, что чиновники примут решение о согласовании митинга в ближайший понедельник, 19 июня.