Мэрия Москвы согласовала проведение акции 27 мая

Мэрия Москвы согласовала проведение 27 мая акции на Суворовской площади, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников в пятницу.

По словам лидера движения “Новая Россия” и одного из организаторов акции Никиты Исаева, акция в районе Суворовской площади продлится с 12.30 до 16.00. Рассчитывается, что в ней примут участие до 1,5 тысяч человек.

«Задачей митинга является запуск постоянного общегородского движения», — сказал Исаев РИА Новости, пояснив, что движение будет направлено против нынешней градостроительной политики властей столицы. Организаторы акции поднимут вопросы реновации, точечной застройки, платных парковок, расходования средств бюджета города.

В прошлое воскресенье в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг, посвященный программе реновации устаревшего жилого фонда. Как сообщил столичный главк МВД, акция прошла без нарушений, в ней приняли участие около 8 тысяч человек. Сразу по окончании митинга мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти внимательно отнесутся ко всем прозвучавшим заявлениям и мнения москвичей будут максимально учтены в ходе работы над проектом.