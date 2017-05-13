Митинг в Москве 14-го мая

14 мая в 14:00 на проспекте академика Сахарова пройдет митинг против программы «реновации Москвы», предлагаемой московской мэрией. Граждане требуют отказаться от планов по массовому сносу вполне пригодных для жизни домов, в число которых попали даже здания, имеющие историческую и архитектурную ценность.

В преддверии митинга столичные власти развернули беспрецедентную кампанию, соединяющую пропагандистские акции (включая использование огромного множества интернет-ботов для дезорганизации дискуссии), давление на активистов, дезинформацию и административные меры, блокирующие возможности граждан участвовать в процессе принятия решений. 11 мая правительство Москвы приняло постановление, перечеркнувшее тысячи подписей людей, проведших в своих домах собрания против реновации в полном соответствии с требованиями статей 37, 45 и 48 Жилищного кодекса РФ. Эти статьи определяют проведения общих собраний собственников квартир в многоквартирных домах, однако власти фактически отменили их, требуя повторных собраний по новом, специально ими придуманным правилам.

Не прекращаются и попытки расколоть движение, деморализовать его участников. В то же время всё новые группы граждан, недовольных политикой мэрии, заявляют о готовности присоединиться к протестам. На проспект Сахарова обещают выйти представители движения автомобилистов, протестующие против платных парковок и засилья в городе спецтранспорта. https://www.facebook.com/groups/SobianinNet/permalink/1257647987690534/ Можно говорить, что деятельность мэрии уже спровоцировала в столице беспрецедентный политический кризис, который неминуемо будет иметь очень серьезные последствия для власти на фоне общего роста недовольства в стране и готовящихся 12 июня протестов оппозиции.

Член Общественной палаты РФ Георгий Федоров обратился к активистам движения с призывом не допустить раскола единого фронта протестующих:

«Сейчас пошла волна в ФБ обвиняющая оргкомитет митинга против реновации в том, что они сливают протест. Делаются “выводы”, что деполитизация митинга 14 мая играет на руку Собянину, что не дают выступить “ярким политикам” и тем самым снимают градус протеста. Волна эта пошла широко. И очень организованно продвигается в интернет пространстве. Используются личные амбиции отдельных лидеров оппозиции и очень грамотно идет манипуляция в интернете.

Друзья! Не рефлексируем! Не поддаемся на провокации. Организаторы все делают правильно. Даже если где-то ошибаются, то это дело будущего, а не сегодняшнего политического момента. Никакого разброда и шатания! Долой личные амбиции! Все на митинг 14го. Солидарность наше оружие. Только организованно и массово! Просыпаемся!»

Заявление в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте опубликовал также директор ИГСО Борис Кагарлицкий:

«Проект московской мэрии, предложенный нам под видом реновации, представляет собой далеко не только покушение на право собственности полутора миллионов москвичей, а нечто гораздо худшее и куда более опасное. Понятно, что людям боязно за судьбу своей недвижимости, однако если бы речь шла только об этом, проблемы можно было бы решить.

Речь идет не о собственности москвичей, а о беспрецедентном разграблении ресурсов всей России. По сравнению с тем, что нам предлагается, все до сих пор имевшие место скандалы, это просто невинные детские забавы.

По оценкам думских экспертов цена вопроса составляет 3,5 триллиона рублей, которые должны быть освоены примерно за 3 года. На самом деле, конечно, суммы потребуются в два раза большие (у нас все проекты по сравнению с изначальной оценкой дорожают по меньшей мере в 2 раза), но даже заявленной суммы достаточно, чтобы нанести стране непоправимый урон.

Для сравнения: 3,5 триллиона на реновацию это 11 керченских мостов, 70 стадионов Зенит-Арена. Все дивиденды «Роснефтегаза», из-за которых идет спор между менеджерами госкорпораций и правительства, составляют 600 миллиардов. Иными словами, их хватит на то, чтобы покрыть менее одной пятой собянинского проекта. Добавим, что по словам самого Собянина, столица перечисляет в бюджет налогов до 1 триллиона в год. И это отнюдь не московские деньги — просто все ведущие компании страны сидят в столице и платят налоги тут. Иными словами, через Москву проходит значительная часть общероссийских налоговых поступлений. Выходит, что на протяжении трех с половиной лет ВСЕ средства, заработанные для государства всей страной и проходящие через Москву, будут пожираться небольшой группой воротил строительного бизнеса и связанными с ними чиновниками.

Это происходит в условиях политики жесткой экономии и бюджетной дисциплины, проводимой министерством финансов по отношению ко всем отраслям народного хозяйства. Экономят даже на обороне. Выходит, что на протяжении 3 лет в стране вообще не будет средств на развитие. Не только на здравоохранение, образование, пенсии, на пресловутую «социалку», но вообще не будет никаких государственных инвестиций — на ремонт и строительство дорог, на развитие инфраструктуры, науки, производства и т. д. Первой жертвой проекта «реновации» уже стали люди, живущие в ветхих зданиях, действительно нуждающихся в расселении. На это уже денег нет.

Всё это происходит на фоне недавно проведенного в Москве массового сокращения врачей, которое делалось под предлогом нехватки денег. И в самом деле — на развитие необходимых горожанам служб денег нет. Программа Собянина не создаст для москвичей рабочие места, не сформирует новые точки роста за пределами узкого круга строительных компаний, использующих полурабский труд мигрантов и нелегалов. Она не только ставит под вопрос жилищные права граждан, не просто создает дискомфорт для тех, кто непосредственно не затронут проектом, но оказался в зоне бедствия (т. е. «реновации»), она уже сейчас работает, обесценивая на рынке жилья пятиэтажки и принуждая людей покупать другое жилье в новых домах, где квартиры упорно не продаются из-за низкого качества строительства, неудачного расположения и отсутствия локальной инфраструктуры.

Митинг 14 мая необходим, чтобы не просто отстоять интересы жителей пятиэтажек. Это общенациональный, общероссийский вопрос. Приходить нужно всем, кого волнует будущее страны. И не должно быть никаких иллюзий: для того, чтобы повлиять на власть, надо её испугать не просто массовостью, но массовостью чрезвычайной, выходящей за рамки всех до сих пор имевших место в столице протестов. Только выступление, сопоставимое по масштабам с региональными протестами января 2005 года, остановившими проект монетизации льгот, будет иметь эффект. Но это возможно. Мы должны сделать всё, чтобы массовое выступление состоялось. Это наш долг перед всей страной. Надо выйти на площадь.

Мы придем!»