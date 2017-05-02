Ситуация во Франции: приближается второй тур выборов

Отличительная черта нынешних президентских выборов во Франции уже видна по итогам первого тура: две самые крупные политические партии, партия «Республиканцы» и Социалистическая партия, которые сменяли друг друга у власти на протяжении долгого времени, не смогли пройти во второй тур и оказались за бортом новой президентской гонки. Борьба идет между кандидатом от партии «Национальный фронт», Марин Ле Пен, и кандидатом от «ни правого, ни левого» движения «Вперед!», Эммануэлем Макроном.

По итогам первого тура победу одержал Макрон, набрав 24,01%, вторым победителем стала Марин Ле Пен с отрывом чуть менее трех процентов, она набрала 21,3%. Кандидату от партии «Республиканцы», Франсуа Фийону, не хватило совсем чуть-чуть до выхода во второй тур, 20% избирателей отдали за него свои голоса. Кандидат левого толка от блока «Непокоренная Франция», Жан-Люк Меланшон, также был не далек от победы, он набрал 19,58%. Если бы не 2% голосов, которые оттянули у него различные ультралевые кандидаты, он вполне мог бы выйти во второй тур. Таким образом, весь электорат, проголосовавший за победителей первого тура, составляет 45%. Теперь же исход второго тура во многом зависит от оставшихся 55 % избирателей.

Большее число избирателей, привыкших к классической схеме голосования: либо республиканец, либо социалист, стоит перед новым выбором между Ле Пен и Макроном. Немаловажную роль сыграет агитация проигравших кандидатов в ту или иную сторону.

К примеру, республиканец Франсуа Фийон уже призвал своих соратников проголосовать за Макрона. Уходящий президент Франции от Социалистической партии, Франсуа Олланд, также отдал предпочтение в пользу молодого центриста, однако, как отмечают политологи, данная поддержка может оказать Макрону медвежью услугу, ибо Олланд крайне непопулярен. Марин Ле Пен в свою очередь не отстает от своего соперника в поиске союзников. Кандидат от партии «Вставай, Франция!», Николя Дюпон-Эньян, отдал свой голос за «Национальный Фронт», тем самым создав предвыборную коалицию с Ле Пен. Хоть Дюпон-Эньян и набрал чуть меньше 5 % голосов в первом туре, впрочем, и эти голоса способны повлиять на исход второго тура, поскольку разрыв между Ле Пен и Макроном очень мал.

Кандидаты левого фланга, Жан-Люк Меланшон (набравший почти 20%) и Бенуа Амон (6,36%), так и не выразили своей явной поддержки ни одной из сторон. Практически четверть электората оказались в затруднительном положении: они не знают за кого отдать свой голос, да и стоит ли голосовать во втором туре? В первом туре кандидат НФ сильнее всего получил поддержку в регионах, традиционно поддерживающих «красных». Значительная часть леворадикальных групп высказалась против голосования за любого кандидата, назвав происходящие «выбором между чумой и холерой».

Сама явка избирателей опять же сыграет существенную роль в подведении окончательных итогов второго тура. Даже небольшой рост рейтинга «Национального Фронта», слабая кампания Макрона и неявка его избирателей могут вполне гарантировать победу Ле Пен. Опросы, проведенные перед первомайскими праздниками, демонстрируют рост рейтинга Ле Пен (https://socialistproject.ca/bullet/1406.php#continue).

Предугадать сценарий второго тура, к сожалению, очень сложно именно из-за большой части неопределившегося электората. Итоги первого тура данных выборов продемонстрировали огромный раскол целей, мнений и убеждений французов. Тем не менее, многие серьезные вопросы, такие как: национальные, миграционные, вопрос Frexit’а, стоят настолько остро, что в ближайшее время Франции придется решать все эти проблемы, независимо от того, кто все же займет пост президента.