В Биробиджане произошли столкновения рабочих с солдатами Росгвардии

В столице еврейской автономной области Биробиджане произошла массовая драка с участием рабочих и силовиков. СУ СКР по еврейской автономной области занялись изучением уголовного дела, возбужденного по факту массового столкновения.

Газета «Время Биробиджана» пишет, что конфликт произошел возле дома активиста Ивана Проходцева — организатора митингов, на которых звучали обвинения в коррупции в адрес местных бизнесменов и судебной власти.

Обыск в доме Проходцева прошел 21 апреля. В дом предпринимателя Ивана Проходцева, расположенный на улице Комбайностроителей в Биробиджане, насильно проникла группа силовиков в масках и с автоматами. Одновременно спецназовцами была блокирована производственная база предприятий Проходцева, расположенная на улице Индустриальной. Возмущенные работники предприятия приехали на выручку к своему руководителю.

Собравшихся пытался успокоить начальник городской полиции Павел Журов. К этому времени у дома Проходцева собрались около 50 человек — работников его предприятия, а также десятки силовиков. Кто-то из собравшихся обругал полицейского, после чего Вавел Журов отдал приказ задержать хулигана. Несколько спецназовцев ринулись в толпу, и началась массовая драка с участием более 20 человек. Силовики проводили приемы рукопашной борьбы, валили людей на землю, но оружие не применяли. Одну из пострадавших в давке женщин увезли на скорой помощи.

Сына Ивана Проходцева (тоже Ивана) спецназовцы скрутили и затолкали в спецавтомобиль. По некоторым данным, его в машине продолжали избивать. Несколько энтузиастов попытались раскачать и опрокинуть полицейский автомобиль, но спеназовцы отбили эту атаку.

Согласно сообщению следственного управления СК региона дело грозит многолетними сроками статье 318 УК о применении насилия к представителю власти. О причине конфликта в пресс-релизе сообщается туманно: “неустановленные лица” мешали проведению обыска. На данный момент следствие устанавливает лиц, участвовавших в беспорядка и определяет тяжесть причиненного вреда правоохранителям.

Всего в ходе столкновений пострадали трое. Как отмечает Znak.com, в первоначальных сообщениях СМИ ничего не было сказано о том, что среди пострадавших оказался кто-то из силовиков.

Предприниматель Проходцев известен как организатор серии митингов против ухудшения социально-экономической обстановки в ЕАО. При этом местные власти не дают согласование на проведение новых акций. В интервью “Времени Биробиджана” Проходцев связал обыски в своем доме с уголовным делом и обвинениями в коррупции в адрес руководства компании “Уютстройиндустрия” – они были озвучены на митинге в начале апреля.

