Ж.-Л.Меланшон вышел в лидеры по итогам теледебатов

Уже меньше чем через две недели, 23 апреля 2017 года, состоится первый тур президентских выборов во Франции. Итоги данных выборов могут привести к изменениям не только на политической арене Франции, но и всего Европейского региона. Именно поэтому весь мир с нетерпением ждет окончательных итогов президентских выборов Пятой Французской республики.

Однако сделать какой-либо прогноз очень сложно, ибо фавориты президентской гонки меняются каждый день. Особое влияние на рейтинги претендентов оказали теледебаты.

Первые теледебаты состоялись 20 марта, и только пять самых популярных кандидатов из 11 существующих смогли принять в них участие. Этими кандидатами являлись: Франсуа Фийон, кандидат от партии «Республиканцы»; лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен; независимый кандидат Эммануэль Макрон, социалист Бенуа Амон; Жан-Люк Меланшон, представитель Левой партии.

По итогам первых предвыборных теледебатов можно отметить ярую победу молодого центриста Макрона, который получил поддержку 29 % зрителей, поскольку те сочли кандидата самым убедительным среди остальных. Его основным соперником стала Марин Ле Пен, основной спор кандидатов был по вопросам миграции. Ле Пен в свою очередь получила 19% поддержки зрителей. Такой процент получил и Фийон и оба представителя правого фронта разделили третье место. Второе место неожиданно занял Жан-Люк Меланшон, который дал отпор всем своим конкурентам. Ну а на последнем месте оказался Бенуа Амон, набрав 11%.

По данным социологического опроса, проведенного с 22 по 24 марта после первых телевизионных дебатов в первом туре выборов первое место опять занимает Макрон (26%). Марин Ле Пен отстает на один процент и занимает второе место, третье место у Франсуа Фийона (17%), четвёртое место у Жан-Люка Меланшона (14%) и пятое последнее место у кандидата от правящей Социалистической партии Бенуа Амона (11,5%). По результатам данного опроса можно увидеть, что первые теледебаты серьезно повлияли на большое количество избирателей, которые еще не определились за кого отдать свой голос.

Уже пятого апреля состоялись вторые теледебаты, где все 11 кандидатов имели право голоса. На этот раз первое место занял представитель Левого фронта, Жан-Люк Меланшон, который набрал 25% и обогнал победителя прошлых дебатов, Макрона, занявшего теперь второе место (21%). Сильно отстают Фийон и Ле Пен, набрав 15% и 11% соответственно.

По окончании вторых теледебатов представители нескольких кандидатов (таких как Ле Пен и Макрон) сообщили об их отказе в участии на третьих теледебатах, которые были запланированы на 20 апреля, то есть за три дня до первого тура выборов. Таким образом, третьи предвыборные теледебаты были отменены, вместо них 20 апреля государственный канал France2 покажет личные интервью со всеми кандидатами.

На примере президентской гонки во Франции можно вполне убедиться, что теледебаты как избирательная технология, имеют огромное значение и влияние на мнение избирателей. За последний месяц рейтинг радикального левого Жан-Люка Меланшона стремительно вырос на целых 14% (с 24% до 38%). Таким образом, как утверждают социологи, 17% французов уже готовы проголосовать за него. Важнейшей причиной такого поворота событий может быть ужесточение программы Меланшона, который явно взял на вооружение темы, ранее считавшиеся во французской серьезной политике «недопустимыми», такие как выход Франции из еврозоны и из Европейского Союза. До сих пор на такие темы решалась говорить лишь Марин Ле Пен, что и предопределило её лидерство в гонке. Однако Меланшон первым из левых на Западе проявил решимость и понимание объективной ситуации, а также настроения своих избирателей.

До недавнего времени левые не решались говорить на темы, вызывавшие неодобрение либеральной прессы. Оставив их крайне правым, они предопределили выход этих сил на передний план политики, в качестве альтернативы истеблишменту, и собственную постепенную маргинализацию. Кампания Меланшона в этом плане является потенциально переломной не только для французской левой, но и для всех европейских левых сил.

Тем не менее возможность для Меланшона выйти во второй тур гонки остается скорее теоретической. На начало апреля фаворитами гонки по-прежнему являются Ле Пен и Макрон. Однако уже вполне однозначно наметилась тенденция, когда Меланшон, кандидат, поддержанный Французской коммунистической партией, серьезно опережает кандидата социалистов. Уже это само по себе является историческим переворотом внутри левых сил республики, где начиная с 1970-х годов социалисты однозначно доминировали на левом фланге, превратив компартию и друге левые организации фактически в своих вассалов.

Наконец, в условиях, когда позиции Меланшона и Ле Пен оказываются крайне схожими по важнейшим вопросам дебатов, остается вопрос о том, как будут сторонники Меланшона голосовать, если он не сможет пробиться во второй тур.

Валерия Милованова