Убийством Вороненкова должно помочь Порошенко вернуть поддержку Запада и одолеть других олигархов

Петр Порошенко использует убийство в Киеве беглого бывшего депутата КПРФ Дениса Вороненкова для подавления олигархической оппозиции. Но это позволит ему сохранить власть и увеличить собственное состояние, только если его линия будет поддержана Евросоюзом и политика США. К такому выводу пришли в лаборатории Международной политической экономии при кафедре политической экономии и истории экономических учений Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Пока Порошенко не сумел наладить отношения с новой администрацией США и теряет влияние в Брюсселе. Потому, убийство Вороненкова дает ему повод, чтобы вернуть интерес западных элит к Украине и поддержать ее президента вне зависимости от его неуступчивости в экономике.

Политическая обстановка на Украине продолжает накаляться. «Курс Порошенко зашел в тупик. Ассоциация с ЕС не смогла компенсировать экономические потери от разрыва торговых отношений с Евразийским экономическим союзом, а безвизовый режим с ЕС до сих пор остается под вопросом. Экономической катастрофой обернулись реформы МВФ, — отмечает руководитель Лаборатории Руслан Дзарасов. — ВВП на душу населения упал на Украине вдвое за последние три года. Минские соглашения сорваны и гражданский конфликт на Востоке по-прежнему продолжается. Порошенко не смог выполнить всех желаний ЕС и МВФ. Он также вызвал недовольство олигархов. На его провалах начинают играть оппозиционные силы, за которыми стоят такие восточноукраинские олигархи, как Ринат Ахметов, Вадим Новинский и Сергей Тарута».

Именно поэтому Порошенко не препятствовал блокаде Донбасса, инициированной якобы исключительно активистами-националистами. Целью ее является экономическая изоляция бизнеса неявных противников Порошенко.

Порошенко понимает, что добиться успеха он сможет только при поддержке иностранных союзников. «Консолидация оппозиционных сил в лице наиболее крупных олигархических кланов не оставляет шансов действующей власти в случае проведения досрочных выборов, – полагает аналитик Лаборатории Дмитрий Заворотный. — Порошенко остро необходимо внешнее финансирование и моральная поддержка Запада. Чтобы обратить на себя внимание, Киев продолжает раскручивать тему «агрессии» со стороны России. Убийство бывшего депутата Госдумы от КПРФ, якобы являвшегося ценным свидетелем по делу Виктора Януковича, также чрезвычайно полезно».

Оно преподносится как вмешательство «руки Кремля» и яркое проявление экспансивной политики Москвы в отношении Украины, с чем последовательно борется один Порошенко. Но Запад пока не оказал Киеву материальной поддержки, поскольку формирование его новой стратегии только идет.