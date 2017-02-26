Забастовка на СМУ «Ингеоком»: задолженность обещают выплатить до 5 марта

21 февраля 2017 года бастующие работники «СМУ 77», субподрядчика СМУ «Ингеоком», вышли к офису компании, чтобы выразить недовольство многомесячной задержкой зарплат на фоне тяжелейших условий, в которых им приходится работать.

«Мы строим метро. Мы работаем в тяжелейших условиях. По колено в воде. Нам задерживают зарплату за 4 месяца», — заявили рабочие. Офис «Ингеокома» был закрыт на надежные жалюзи, а бастующих ждал автозак. Правоохранители, впрочем, общались с людьми вполне корректно, чего нельзя сказать о сотрудниках офиса, которые вместе с обещаниями расплатиться с работниками высказывали угрозы о задержании и депортации.

Разговаривать в таком духе рабочие отказались и потребовали встречи с руководством компании. Вскоре делегация рабочих была приглашена к руководству. На переговорах, проходивших в присутствии представителей уголовного розыска, работникам было обещано: «Первая часть задолженности погашается 21 февраля. Остальное до 5 марта».

Кроме этого, решается проблема, связанная с общежитием. Большая часть сотрудников живет в снятом «Ингеокомом» общежитии. Однако совсем недавно части работников по не очень понятным причинам отказали в местах. Сейчас руководство «Ингеокома» обещало заселить рабочих обратно. Сейчас руководство «Ингеокома» обещало заселить рабочих обратно, однако настоящий момент это обещание уже выполнено.

В случае проволочек с исполнением остальных обещаний работники намерены возобновить борьбу.

С первого же дня существования «СМУ 77» начались проблемы с выплатой окладов. Несколько месяцев подряд зарплаты выдавались с многонедельной задержкой. За последние полгода рабочие трижды останавливали работы — бастовали по несколько дней. И только тогда работодатель хоть как-то реагировал и давал немного денег: кому две тысячи, кому — пять. Последний раз строители получили свои деньги в ноябре — это был оклад за сентябрь. С этого момента рабочим больше не платили.

26 декабря 2016 года метростроители в четвертый раз остановили работы. Они обратились в прокуратуру ЮАО, написали обращение в мэрию.

«Мы посещали департамент строительства, где нам предоставили документы о том, что деньги от „СМУ Ингеоком“ были перечислены „СМУ 77“. И, получается, что гендиректор Анзор Хубулури эти деньги просто украл», — рассуждает Елена Сидоренкова.

В «СМУ Ингеоком» в марте 2016 года была забастовка рабочих, которые не получали зарплату почти полгода. В итоге деньги сотрудникам вернули, но через несколько месяцев ситуация повторилась — на этот раз уже с субподрядчиком.

Помимо сотрудников работников «СМУ 77» не платят деньги также и работникам фирмы «Горизонт», прямому подрядчику правительства Москвы. В 2016 году сумма выигранных компанией контрактов от столичного департамента строительства превысила 5 млрд рублей. Фирма взяла много подрядов: строили Щелковскую эстакаду, Северо-Западную и Северо-Восточную хорды, переходы станции Московского центрального кольца (МЦК) и многое другое.

Чтобы реализовать все эти проекты, летом 2016 года строительная компания начала активный набор работников. Были трудоустроены одномоментно почти 1,5 тысячи человек. Принимали на работу без официального оформления. Из-за того, что сроки по сдаче объектов МЦК поджимали, строители работали без выходных, иногда круглыми сутками. Отработав в авральном режиме все лето, сотрудники «Горизонта» так и не увидели своей зарплаты. Некоторым не заплатили за сентябрь-октябрь, другим — еще и за август с июлем.