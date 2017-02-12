Активисты провели серию одиночных пикетов за сохранение университетских традиций СПбГУ

Одна из острых проблем современного Санкт-Петербурга – это ситуация, сложившаяся с образованием, наукой и положением преподавателей и других сотрудников в Санкт-Петербургс
В частности, это – методичное и планомерное уничтожение факультетов, научных школ, классического образования в Санкт-Петербургс
Активисты, выступающие за сохранение и возрождение университетских традиций при поддержке ППО СПбГУ «Университетская солидарность»11 февраля провели серию одиночных пикетов перед зданием Двенадцати коллегий (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ., Д.7/9) и Манежа Кадетского корпуса (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ., Д.13) в преддверии начала работы официозного мероприятия СПбГУ, так называемого “Реюниона” — мероприятии, на котором планировалось представить общественности “Потёмкинскую деревню” достижений СПбГУ.
Однако на этом мероприятии, конечно же, ни слова не было сказано о подлинных проблемах Университета:
- Непомерно раздутой администрации;
- Полном удушении и отсутствии в современном СПбГУ демократии;
- Сокращении образовательных программ;
- «рейтингобесии» с зарубежными наукометрическим
и базами;
- Административном преследовании сотрудников (вплоть до увольнения), несогласных с «эффективными менеджерами», их взглядами на перспективы развития СПбГУ;
- Снижении качества образования;
- Краткосрочных трудовых договорах преподавателей;
- Унизительной в реальности схемы оплаты труда преподавателей и т.д.
Одними из основных лейтмотивов проведенных пикетов был протест против репрессивной кадровой политики вуза и уничтожения университетской демократии посредством превращения факультетов Университета в так называемые «институты». Пикетчики разоблачили тотальную ложь администрации СПбГУ о якобы высоких зарплатах научно-педагогич