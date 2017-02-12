Активисты провели серию одиночных пикетов за сохранение университетских традиций СПбГУ

Одна из острых проблем современного Санкт-Петербурга – это ситуация, сложившаяся с образованием, наукой и положением преподавателей и других сотрудников в Санкт-Петербургс ком государственном университете в результате разрушительной антидемократичес кой политики администрации ректора Кропачева.

В частности, это – методичное и планомерное уничтожение факультетов, научных школ, классического образования в Санкт-Петербургс ком государственном Университете, увольнение ведущих и любимых студентами преподавателей действующей администрацией, нарушение прав студентов на качественное образование. Особенно остро эти проблемы коснулись естественнонаучн ых факультетов.

Активисты, выступающие за сохранение и возрождение университетских традиций при поддержке ППО СПбГУ «Университетская солидарность»11 февраля провели серию одиночных пикетов перед зданием Двенадцати коллегий (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ., Д.7/9) и Манежа Кадетского корпуса (УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБ., Д.13) в преддверии начала работы официозного мероприятия СПбГУ, так называемого “ Реюниона ” — мероприятии, на котором планировалось представить общественности “Потёмкинскую деревню” достижений СПбГУ.

Однако на этом мероприятии, конечно же, ни слова не было сказано о подлинных проблемах Университета:

Непомерно раздутой администрации;

Полном удушении и отсутствии в современном СПбГУ демократии;

Сокращении образовательных программ;

«рейтингобесии» с зарубежными наукометрическим и базами;

и базами; Административном преследовании сотрудников (вплоть до увольнения), несогласных с «эффективными менеджерами», их взглядами на перспективы развития СПбГУ;

Снижении качества образования;

Краткосрочных трудовых договорах преподавателей;

Унизительной в реальности схемы оплаты труда преподавателей и т.д.

Одними из основных лейтмотивов проведенных пикетов был протест против репрессивной кадровой политики вуза и уничтожения университетской демократии посредством превращения факультетов Университета в так называемые «институты». Пикетчики разоблачили тотальную ложь администрации СПбГУ о якобы высоких зарплатах научно-педагогич еского персонала вуза. По всем должностям реально существующие зарплаты в реляциях администрации завышены в 2-4 раза. Активисты потребовали от администрации прекратить репрессии против сотрудников, отменить решение ангажированной «Комиссии для изучения вопроса о создании Факультета географии и геоэкологии СПбГУ» и создать Факультета географии и геоэкологии, прекратить лгать о высоких зарплатах и начать выплачивать действительно достойные зарплаты преподавателям, провести демократические выборы ректора СПбГУ.