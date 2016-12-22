Власти не дают протестующим шахтерам из Гуково выехать в Москву

В городе Гуково Ростовской области 19 декабря около 60 казаков оцепили шахтоуправление предприятия «Кингкоул». Возле него собрались более 160 шахтеров, которые хотели поехать на митинг в Москву, чтобы добиться выплаты более двум тысячам сотрудников предприятия задолженности по зарплате в 340 млн рублей. На следующий день горняки попробовали добраться до Москвы на автобусах из соседних городов, однако администрация запретила продажу билетов по всей области, сообщает «Открытая Россия».

На митинг в Москву шахтеров пригласили депутаты Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин и Николай Коломийцев. На встрече горняки хотели выяснить, что делать с тем, что обанкротившееся предприятие «Кингкоул» более полутора лет не выплачивают им зарплату.

Однако, как заявил представитель инициативной группы работников предприятия «Кингкоул» Валерий Дьяконов, поездка сорвалась из-за того, что к месту отправления не приехали заказанные автобусы, хотя за их аренду шахтеры заплатили 170 тысяч рублей. Горняки считают, что на перевозчика надавили правоохранительные органы, и сейчас пытаются вернуть деньги.

Тем не менее шахтеры связались с депутатами Рашкиным и Коломийевым через видеоконференцию. Рашкин заявил, что продолжит решение вопроса о выплате шахтерам задолженности по зарплатам. В это же время на параллельном митинге в Гуково шахтеры приняли решение, что 10 человек поедут в Москву на заседание в Госдумы, на котором планируется обсудить ситуацию с «Кингкоулом».

Шахтеры решили отправиться в Москву с автовокзала в Гуково, однако кассу закрыли прямо перед ними. Затем они попытались купить билеты в соседнем городе Зверево, но по дороге их машину остановил инспектор ДПС. «Потребовали паспорта, проверяли, запросы делали, кто мы, что мы. Выписали нам штраф. Едешь, а везде стоят посты, посты, посты», — рассказал Дьяконов. Полицейский также заявил, о том, что в Ростовской области пять дней идет антитеррористическая операция в Ростовской области под названием „Анаконда“. На вокзале в Зверево шахтеры увидели полицейского из Гуково, который говорил с кассиршей. По словам Дьяконова, она была очень напугана. После того как полицейский ушел и горняки подошли к кассе, женщина сказала, что билеты им не продаст — есть распоряжение никому не продавать билеты до Москвы.

«Мы связались с перевозчиками из Ростова. Нам ответили, что по всей области дана эта команда, потому что власти не знают, из какого города мы поедем. Принимаются все меры для того, чтобы мы не попали в столицу», — подчеркивает Дьяконов.

Напомним, что генеральный директор группы компаний ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев был арестован 12 августа по обвинению в невыплате заработной платы сотрудникам предприятий компаний, а также в преднамеренном банкротстве шахт и обогатительной фабрики. Летом 2015 года шахтеры объединились в инициативную группу и начали проводить пикеты, однако это не принесло желаемых результатов.

По словам Дьяконова, перед осенними выборами губернатор Ростовской области Василий Голубев «нашел где-то 20 млн рублей и через некую компанию их пропустил». Но шахтер получил лишь малую часть задолженности, при том что долг предприятия перед каждый горняком составляет от 100 до 900 тысяч рублей.