Самоуправление и народная демократия: тождество и грани

Начнем с того, что термины «местное самоуправление» и «самоуправление народное» не тождественны, и второе всегда больше первого, хотя подразумевает его.

Долгие годы многие умы грезили именно о самоуправлении народа, которое как они небезосновательно полагали, имело место в предыдущих эпохах ремесленных корпораций, больших сообществ и городов с широкими площадями.

Тем не менее, самоуправление народа предыдущих эпох было локализовано в лучшем случае на территории отдельных небольших государств или являлось только самой видимой частью управления территорий иных государств, часто с иным типом правления.

Местное самоуправление возникло также достаточно давно, поскольку центральная власть просто подчас не имела выгоды от прямой эксплуатации совсем небольших территорий или тех, которые именно ей дохода не приносили. Но сегодня разгораются споры о том, в каком направлении развивать именно то самое самоуправление, локализовать его так, чтобы центральной власти было неповадно вмешиваться в специфические вопросы конкретных сообществ и сохранилось хотя бы местное, реальное самоуправление с широким участием народа или же наоборот, понимая, что местное все равно будет растворено как частное в общем в государственном механизме и общественном мнении, напирать на «демократическую централизацию».

Тем не менее левые силы во всем мире не определились до какой степени им вообще будут нужны выборы по партийным спискам, когда в те или иные органы власти люди выдвигаются не по признаку места жительства или от коллективов, а по принципу наличия единомышленников или сочувствующих в том или ином месте, а также принципу активной деятельности в строго определенном направлении.

Если выборы контролируют некие пусть демократизированные, но централизованные сообщества, очень многим такие выборы покажутся неинтересными и даже ненужными, а кому-то и вредными.

С другой стороны, один в поле не воин, один человек хорош, если за спиной есть пару банковских счетов, и опять же теперь уже невидимое и негласное сообщество. А хочется право избирать и быть избранным предоставить всем, и здесь не возможно без обеспечения пресловутых «равных и стартовых возможностей», то есть о том, чтобы обязать кандидатов в народные выдвиженцы нечто не иметь, или наоборот, иметь нечто, как мечта, например, неподдельное, реальное образование, дабы избираться для решения разных задач разными профессиональными способами, а не проводить любым способом интересы «группы профессионалов».

Если же избирать граждан, уже решающих вопросы в масштабах микрорайона, допустим, то только тогда в районные, областные и республиканские органы власти станут выдвигаться люди, которым реально небезразличны нужды иных сограждан.

Только таки формируется народное самоуправление и воплощается тот же принцип диктатуры производительного класса, который, на мой, взгляд в РСФСР так и не был понят с самого начала, а нынешними последователями известных идей не понят до сих пор. С другой стороны в мире никто так и не ставил цель — реально, с первых дней начать распределять добавочный производственный продукт в пользу общества, касаясь одновременно и территориальных и отраслевых вопросов.

В самоуправленческой схеме будущего каждый должен набираться опыта, побывав и на уровне микрорайона, и на уровне региона и на уровне страны, и при этом, возврат назад не должен расцениваться как некая дисквалификация.

Но есть и немало тех, кто считает, что принцип «комплексного самоуправления» сложен и не работает на самом высоком уровне.

Потому и предлагают развивать только местное, а низовое определять как выдвигающее «просто достойных» ( уже самих по себе) граждан. К чему это привело в нашей стране , теперь видно хорошо.

Само по себе наличие территориальной квоты и регламента представительства от нескольких тысяч граждан выдвинутого человека не обеспечивает его полной узнаваемости, его компетентности, и собственно говоря, его выборности.

Его выдвижение на одном уровне, не гарантирует его верную работу и верный подход к делу на ином уровне, а проверить его можно только в деле и сменяемостью.

Заменив его, мы не избавляемся от него, как не оправдавшего доверия какого-то числа избирателей, а просто понимаем, что человек должен сменить несколько видов деятельности, и ни от какой узкой группы лиц не зависеть ни по одному признаку. То есть развивающаяся демократия подобна развитию и самого общества. Она нециклична, но вполне предсказуема, она обладает рядом институтов, которые гарантируют сменяемость власти в будущем.

Другое дело, что по моему убеждению, ветвей власти, должны быть несколько, и избираться все должны снизу. Да, процесс создания таких институтов будет долгим и нелинейным, противоречивым и переменчивым, тем не менее создания устойчивой системы народного представительства это создание многоуровневого механизма, каждый из которых будет учитывать специфику страны его происхождения.

Проще говоря, нужен и добровольный совет прямого делегирования представителей многих общенародных инициатив, минуя область или тот же регион, нужен и отраслевой принцип, нужен и территориальный, по принципу добровольного участия в экологическом или ином движении, причем один не будет подменять собой другой, и все они должны научиться работать вместе и выдвигать людей снизу доверху последовательно..