Роль социальных сетей в политике

Растущая роль и значение социальных сетей в современном обществе не нуждается в доказательствах. Причиной этому служит их интерактивность, благодаря чему пользователи могут всегда быть в курсе последних новостей и оставаться «на связи» с окружающим миром. Если говорить об актуальности и важности социальных сетей для политической деятельности, то стоит упомянуть, что сейчас это один из наиболее популярных инструментов для коммуникации политических деятелей с народом. Социальные сети дают возможность наиболее быстрым способом получать обратную связь от пользователей и максимально прозрачно просматривать их реакцию на различную социальную, политическую и агитационную деятельность. В интернете не только политики могут общаться со своими подписчиками, но и пользователи могут отправлять обращения различного рода, которые попадут напрямую к человеку, которому были адресованы.

Помимо возможности коммуникации социальные сети создают иллюзию достоверности информации, находящейся в них. Так пользователь думает, что получает информацию из первоисточника, а на самом деле по большей части читает то, что политик хочет, чтобы он прочитал, отсюда вытекает незримая манипуляция [1]. Если расценивать возможности социальных сетей для политиков, стоит упомянуть три важных пункта:

Возможность продвижения и пропаганды;

Формирование и развитие личного бренда;

Дополнительная возможность сбора пожертвований для предвыборной кампании.

Почти каждый политик, как и большинство публичных людей, имеют аккаунты в различных социальных сетях, где делятся с подписчиками не только подробностями своей политической, но и личной жизни. Например, в США и странах Европы социальные сети настолько прочно вошли в политическую жизнь, что стали самым популярным инструментом для публичных дискуссий. Одной из наиболее часто используемых в данном ключе социальной сетью является APSA [2] (The American Political Science Association). Сайт платформы интуитивно понятен, что позволяет пользователям разных возрастов с легкостью ориентироваться в интерфейсе. На сайте каждый пользователь может найти информацию об основной деятельности организации, их целях, информацию о членстве и различные обучающие программы. Платформа не относится ни к политической организации, ни к оппозиционной, она является нейтральной площадкой, на которой пользователи могут обсуждать новости, политические события, различные мнения, вносить свои идеи и предложения по различным вопросам и проблемам. После оплаты членского взноса, платформа дает возможность публиковать собственные научные труды, а также первыми получать информацию о новых научных разработках в различных областях.

Интернет-технологии в системе выборов

В ряде стран мира уже практикуется система интернет-голосования на выборах. Эта система крайне противоречива и вызывает множество сомнений по поводу своей способности сохранить тайну волеизъявления граждан и обеспечить достоверность результатов онлайн голосования.

Одной из первых стран, применивших систему электронного онлайн голосования, была Эстония на выборах органов местных самоуправлений в октябре 2005 года, онлайн проголосовало более девяти тысяч человек, что составило около 2% от общего числа голосов, система голосования справилась с проведением реальных выборов и была признана успешной. В 2007 году электронное голосование было применено на парламентских выборах (впервые в мире). Развитие системы подачи голосов онлайн привело к тому, что в 2019 году на очередных парламентских выборах более 43% от общего числа голосов были поданы через интернет [3].

В России первое экспериментальное электронное голосование состоялось на выборах президента в 1996 году. Оно проводилось на 15 избирательных участках в Москве и не имело законодательной базы. «Электронность» голосования заключалась в том, что голоса избирателей на участках подсчитывались сканнерами избирательных бюллетеней (СИБ). Для подсчета всех голосов СИБ потребовалось около 30 минут после завершения голосования. Однако система имела ряд недостатков:

Отсутствие защиты от приема более одной бюллетени за раз;

Нестабильность работы оптической системы распознавания информации о голосовании.

Система ошибалась если отметка голоса ставилась за пределами поля, отведенного для нее, или сильно выходила за границы. Поэтому технику было необходимо дорабатывать. В 2001 году был разработан первый комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а его последователь КОИБ-2003 получил юридическую силу для протоколов об электронном голосовании.

После введения и модернизации электронных сканеров, они постепенно стали распространяться и дошли до достаточно крупных масштабов использования на президентских выборах в 2018 году, а именно было использовано более 13,6 тысяч электронных сканеров бюллетеней, что охватило больше 9% избирательных участков по всей стране.

Использование электронных машин для подсчета голосов, конечно делало выборы более модернизированными, но они все еще проходили без использования интернета [4]. Первый опыт электронного интернет-голосования был получен на выборах собрания депутатов города Новомосковска Тульской области в 2008 году. Тогда для подачи голоса за кандидата необходимо было дойти до избирательного участка, взять диск со специальным программным обеспечением, с помощью которого можно было проголосовать онлайн на домашнем компьютере. В ходе эксперимента был выявлен ряд проблем, на преодоление которых потребовалось более десяти лет:

Технические проблемы: Слабая защищенность системы голосования от хакерских атак; Уязвимость системы к вирусному ПО.

Психологические: Недоверие избирателей к системе электронного голосования; Затруднения с голосованием у людей пожилого возраста.

Правовые: Соблюдение тайны голосования; Отсутствие избирательного законодательства, регулирующего формат дистанционного электронного голосования.



Новым шагом в развитии электронного голосования можно считать выборы депутатов Московской городской Думы 2019 года, которые проводились на официальном портале Мэра и Правительства Москвы. Для участия в голосовании необходимо было подать заявление в течение 45 суток до дня голосования, пройти электронную двухступенчатую аутентификацию: сначала зайти на портал, введя свои логин и пароль, а после подтвердить свой номер телефона, введя код, полученный в смс-сообщении.

Выборы в Государственную Думу РФ 2021 года являются самым свежим случаем использования системы онлайн голосования. Электронное голосование наряду с очным голосованием на участках проводилось в течение трех дней, с целью предотвратить массовые скопления людей в период пандемии. Однако результаты голосования оставляют определенные сомнения, связанные с количеством времени, потребовавшимся на подсчет голосов, а также с разделением мнений электората (итоги голосования по бюллетеням сильно разнятся с итогами дистанционного голосования). Ряд оппозиционных политиков подали иски в суды с требованием отмены итогов электронного голосования. Эти иски были предсказуемо отклонены. Но это не отменяет вопроса о необходимости доработки системы онлайн голосования.

Таким образом, электронное голосование дает возможность голосовать из любого места в любое удобное для себя время (в рамках времени предусмотренного выборами). Эта система значительно расширяет возможности голосовать для людей с ограниченными возможностями, а также для граждан РФ, находящихся за рубежом. Более того, система электронного голосования увеличивает процент явки на выборах, так как людям гораздо проще проголосовать онлайн, находясь в удобном для себя месте, чем идти в избирательный участок. Однако в связи с тем, что данная система является достаточно новой, стоит упомянуть, что она пока далека до совершенства, и временами вызывает недоверие у населения [5].

Как политики оказывают влияние через социальные сети

В качестве яркого примера использования личных аккаунтов в социальных сетях в политике стоит упомянуть страничку Дональда Трампа в Twitter. Эта страница использовалась еще до того, как Трамп стал политиком, но после выборов, она стала полноценным каналом влияния. Например, он заявил, что неограниченное использование этой социальной сети помогает ему формировать внешнеполитическую повестку по всему миру [6]. В ходе торговой войны с Китаем Трамп активно комментировал все действия и каждый этап, серией постов в Twitter.

Также Дональд Трамп активно освещал ситуацию в Турции с курдами, меняя стилистику и характер своих постов от полной поддержки Турции до угроз ввода штрафных санкций в зависимости от внешнеполитической ситуации. Сейчас большинство постов политика заняты ситуацией с COVID-19, освещая свои планы по восстановлению экономики после ущерба от пандемии.

В сравнение с странами Европы и США влияние социальных сетей в России еще не так велико, однако оно неуклонно растет. Социальные сети, как уже упоминалось выше, являются достаточно весомым рычагом управления обществом. Сейчас все больше политиков заводят аккаунты в различных социальных сетях, в связи с тем, что это прекрасная возможность показать обществу свою вовлеченность в процесс «виртуальной социализации».

В современной жизни трудно отделить понятия интернета и социальных сетей от повседневной жизни почти в каждой стране мира. Именно поэтому для политиков это стало дополнительным рычагом влияния на общество, а наблюдая за развитием социальных сетей, форумов, их интерактивностью и возможностью быть всегда «на связи», которую они дают, сложно говорить, что социальные сети могут быть обособлены от политики [7].

Проблемы, провоцируемые социальными сетями

Социальные сети являются не только благом, которое сближает людей на разных уголках планеты, позволяя общаться без границ, но и могут вызывать как мелкие неприятности, так и достаточно крупные проблемы. До сих пор ведутся споры по поводу того, кто начал революцию в Тунисе и Египте, спровоцировал войну в Ливане и Сирии. На текущий момент существует три версии:

Бедное население;

Радикально настроенная молодежь;



Многие аналитики со всего мира отмечают, что социальная сеть понесла значительную роль в организации Арабской весны [8], череды спонтанных массовых протестных акций в странах Северной Африки и Ближнего Востока в 2011 году. Группой независимых ученых был создан проект ITPI (ProjectonInformationTechnology&PoliticalIslam), в рамках которого было проведено исследование «Роль социальных сетей в период Арабской весны?» («What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? »). Одним из важнейших итогов исследования был вывод о том, что социальные сети значительно расширили возможности организации революций и акций протеста. Социальные сети являлись площадкой, где люди обсуждали свои мысли, проблемы, идеи, общались с единомышленниками из других стран и могли с легкостью координировать свои действия.

Однако социальные сети, скорее, стали катализатором событий 2011 года, но никак не могли быть их истоками, очевидно, что революции произошли по другим обстоятельствам. Доказательством этого является то, что первые революции начали проходить за много тысячелетий до изобретения социальных сетей и всего интернета в целом.

Проанализировав все вышеописанное, очевидно, что интернет и социальные сети, в частности, могут быть площадкой для социально опасной и несущей за собой необратимые последствия информации. Однако в большинстве случаев Социальные сети и другие интернет-коммуникации – это возможность для общения и межличностного взаимодействия, а также быстрого доступа к информации, научным знаниям, самым свежим новостям, различным политическим материалам. К сожалению, на сегодняшний день существует очень мало медиа-площадок, на которых научный или политический контент будет преобладать над развлекательным, но учитывая темпы развития интернет-технологий и количество ежедневно появляющихся социальных сетей – есть вероятность, что в скором времени на интернет-просторах появятся политические социальные сети.

Полина Кузькина

Список литературы