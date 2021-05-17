Либеральная партия Канады: как строили социальное государство в Северной Америке

21 октября 2019 года прошли парламентские выборы в Канаде. Большинство мест заняла Либеральная партия. Хоть она и сформировала правительство меньшинства и потеряла места по сравнению с предыдущими выборами, либералы остаются правительственной партией.

Характеристика

Большую часть XX в. Либеральная партия доминировала на федеральной арене, выиграв 17 всеобщих выборов из 27, при этом после Второй мировой войны — 11 из 17. Партия удерживает позицию в центре политического спектра Канады. В основе политической программы партии лежит приверженность принципу свободного предпринимательства при активной регулирующей роли государства, стремление укрепить федеральную власть, сохранить ведущие отрасли экономики страны под национальным контролем, диверсифицировать её внешнеэкономические и политические связи, отстаивать самобытность культуры и самостоятельность внешней политики Канады.

Зарождение Либеральной партии Канады

Зарождение политических партий Канады относится ко времени заселения её Верхней и Нижней Канады английским и французскими колонистами. Американская революция вызвала массовый приезд в Канаду значительного числа сторонников так называемой «единой империи». Большинство из них придерживалось мнения о том, что для нормального развития страны необходимо существование господствующего класса в обществе. Этот класс должен был состоять из самых богатых и влиятельных семей, а также из бизнес- и профессиональной элиты колонии. Так же, как и приверженцы данных идей в Великобритании, сторонники этой концепции в Канаде стали называться Тори.

Прародители современной Либеральной партии Канады, напротив, говорили, что, пересекая Атлантику, свободнорожденные англичане не теряют своих прав. Они верили, что главная цель правительства колонии — это благополучие собственно поселенцев.

Реформисты выступали против предоставления особых привилегий олигархам Верхней и Нижней Канаде. Эта олигархия представляла собой элиту, которая правила, не считаясь с интересами большинства населения. В Верхней Канаде власть этих семей была почти тиранической. Однако реформисты осознавали, что единственным эффективным путём к устранению недовольства и уничтожению особых привилегий являлось, по словам У. Лайона Макензи Кинга в 1835 году, создание «британской конституционной системы, согласно которой глава правительства обязан выбирать своих советников и министров из числа людей, принадлежащих к законодательной ветви власти». Реформисты представляли ответственное правительство как средство, созданное для искоренения особых привилегий и предоставления всем равных прав.

Оформление Либеральной партии

Объединив в своих рядах англо- и франкоязычных реформистов из Верхней и Нижней Канады, выступавших с антиклерикальных позиций и требовавших расширения избирательных прав, либералы сформировали федеральную политическую силу. После образования в 1867 году Канадской конфедерации Либеральная партия позиционировала себя в качестве сторонницы реформ, что позволило ей постепенно утвердиться в роли ключевого элемента в двухпартийной системе страны.

Основу идеологии Либеральной партии составлял либерализм британского образца. Первый либеральный премьер-министр А. Макензи (занимал пост в 1873-1878 годах) демократизировал парламентские процедуры, ввёл протоколирование дебатов и тайное голосование. Решающее значение для укрепления позиций Либеральной партии имела деятельность У. Лорье (премьер-министр в 1896-1911 годах), кабинеты которого вели активную иммиграционную политику, ускорили освоение западных районов Канады и железнодорожное строительство, сопровождавшееся промышленным бумом и урбанизацией. Либеральная партия выступала в этот период за развитие свободной торговли с США, против политики протекционизма.

Эпохи Уильяма Лайона Макензи Кинга

Во времена между 1921 и 1948 годами большую часть времени Премьер-министром был Уильям Лайон Макензи Кинг. Именно он предложил создать общеканадскую сеть социального страхования. Были приняты такие популярные в любом обществе меры, как выдача субсидий матерям, ежемесячные выплаты всем семьям, имеющим маленьких детей. Также он представил новую программу пенсионного обеспечения, хотя и против своего желания, а потому, что социал-демократ Дж. С. Вудсворт потребовал этого взамен на поддержку его партией правительства меньшинства Кинга.

Позже, Лестер Б. Пирсон, премьер-министр в 1963-68 годах, представил программу всеобщего здравоохранения, Пенсионный план Канады, программу займов для студентов, а также “План канадского благополучия”, в котором предполагалось финансирование региональных программ социального обеспечения.

Эпоха Пьера Элиота Трюдо

У правительства Пьера Трюдо была уже другая цель, а именно создание “просто общества”. Либеральная партия при Трюдо впервые признала двуязычие, приняв “Акт об официальных языках”, который наделял английский и французский языки равными правами в Канаде. Трюдо надеялся, что введение двуязычия зацементирует место Квебека в федерации и заставит затихнуть постоянно растущие призывы к отделению провинции. Данная политика, направленная на трансформацию Канады в страну, где англичане и франко-канадцы могли бы спокойно жить вместе в любой части страны, не боясь необходимости потери родного языка. Несмотря на то, что далеко не всё сложилось, как предполагалось, официальное признание двуязычия помогло остановить нарастающую утрату роли французского языка за пределами Квебека, а также гарантировало, что все федеральные правительственные службы так же, как и государственное радио и телевидение Канадской вещательной корпорации были доступны на обоих языках в каждом уголке страны.

Либеральная партия, возглавляемая Трюдо, также официально поддерживала мультикультурализм как средство интеграции в канадское общество иммигрантов, которым теперь не было необходимости отказываться от своей культуры. В результате такого отношения к иммиграционной политике, партия получила поддержку среди недавних иммигрантов и их детей.

Но наиболее длительный эффект при правлении Либеральной партии Трюдо имели проработка Конституции Канады и создание Канадской хартии прав и свобод. Либералы при Трюдо поддерживали идею о необходимости сильного, централизованного правительства и боролись с квебекским сепаратизмом, крайним проявлением квебекского национализма, при помощи придания Квебеку статуса “особого общества”.

Положение партии после ухода Трюдо

Трюдо ушел с поста премьер-министра и лидера партии в 1984 году, поскольку либералы теряли популярность в опросах. На съезде руководства того года Тернер победил Кретьена во втором туре голосования и стал премьер-министром. Сразу после вступления в должность Тернер созвал досрочные выборы, сославшись на благоприятные внутренние опросы. Однако партия пострадала из-за многочисленных назначений патронажа, многие из которых Тернер сделал якобы в обмен на досрочный уход Трюдо на пенсию. Либералы потеряли власть на выборах 1984 года, и им осталось всего 40 мест в палате общин. Наследники Тори — прогрессивные консерваторы получили большинство мест в каждой провинции, включая Квебек. Потеря 95 мест была худшим поражением в истории партии и худшим поражением того времени для правящей партии на федеральном уровне. Более того, социал-демократическая Новая демократическая партия, преемница Федерации кооперативного содружества, получила лишь на десять мест меньше, чем либералы, и некоторые думали, что НДП под руководством Эда Бродбента подтолкнет либералов к статусу третьей партии.

В партии начался длительный процесс восстановления. Небольшая группа молодых депутатов-либералов, известная как «Крысиная стая», получила известность благодаря критике на каждом шагу правительства консерваторов Брайана Малруни. Кроме того, несмотря на попытки общественности и закулисные интриги отделений, пытавшихся сместить Тернера с поста лидера, ему удалось укрепить свое лидерство в 1986 году.

Выборы 1988 года были отмечены сильной оппозицией Тернера Соглашению о свободной торговле между Канадой и США, заключенному прогрессивно-консервативным премьер-министром Брайаном Малруни. Хотя большинство канадцев проголосовало за партии, выступающие против свободной торговли, Тори вернулись, сформировав правительство большинства и реализовали сделку. Либералы оправились от своего почти обвала в 1984 году, получив 83 места и положив конец разговорам о том, что их затмила НДП, получившая 43 места.

Либералы при Кретьене

Тернер объявил, что уйдет в отставку с поста лидера Либеральной партии 3 мая 1989 года. Либеральная партия назначила съезд руководства на 23 июня 1990 года в Калгари. Пять кандидатов оспаривали лидерство в партии, и бывший заместитель премьер-министра Жан Кретьен, который работал в каждом либеральном кабинете с 1965 года, победил в первом туре голосования. Либералы Кретьена вели кампанию на выборах 1993 года, обещая пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и отменить налог на товары и услуги (GST). Сразу после того, как запрет на участие в выборах был снят, они выпустили Красную книгу — комплексный и последовательный подход к экономической, социальной, экологической и внешней политике. Это было беспрецедентным для канадской политики. В полной мере воспользовавшись неспособностью преемника Малруни, Ким Кэмпбелл, преодолеть накопившуюся в стране антипатию к консерваторам, они получили сильное большинство в правительстве с 177 местами — третий лучший результат в истории партии и их лучший результат с 1949 года. Консерваторы потерпели сокрушительное поражение.

Либералы вновь победили в 1997 году, но с меньшим большинством, а в 2000 году опять выиграли с хорошим счетом.

В течение следующего десятилетия либералы доминировали в канадской политике, чего не видели с первых лет Конфедерации. Это произошло из-за разрушения «большой коалиции» западных социально-консервативных популистов, националистов Квебека и финансовых консерваторов из Онтарио, которые поддерживали прогрессивных консерваторов в 1984 и 1988 годах. Много голосов ушло к Партии реформ, базирующейся на Западе страны, которая заменила ПК в качестве основной правой партии в Канаде. Однако повестка этой новой партии была воспринята большинством канадцев как слишком консервативная.

В то время как либералы вели избирательные кампании на левых лозунгах, за время их пребывания у власти происходило сокращение многих социальных программ, включая трансферты на здравоохранение. Идея сбалансированного бюджета владела либеральными политиками. Кретьен поддерживал Шарлоттаунское с квебекцами соглашение, находясь в оппозиции, но находясь у власти, выступал против серьезных уступок Квебеку и другим провинциальным фракциям. В отличие от своих обещаний во время кампании 1993 года, они внесли лишь незначительные изменения в НАФТА, приняли концепцию свободной торговли и — за исключением замены GST гармонизированным налогом с продаж в некоторых атлантических провинциях. Иными словами, они нарушили свое обещание.

После сторонники независимости Квебека потерпели поражение на референдуме 1995 года, либералы приняли закон, в котором излагаются предварительные условия федерального правительства на случай новых переговоров о независимости провинции. В последние дни Кретьена он поддерживал однополые браки и отменял уголовную ответственность за хранение небольшого количества марихуаны. Кретьен вызвал недовольство правительства Соединенных Штатов, когда 17 марта 2003 года пообещал, что Канада не поддержит вторжение в Ирак в 2003 году. Опрос, опубликованный вскоре после этого, показал широкое одобрение решения Кретьена канадской общественностью. Опрос, проведенный EKOS для газет Toronto Star и La Presse, показал, что 71 процент опрошенных одобряют решение правительства не участвовать в вторжении под руководством США, а 27 процентов выразили неодобрение.

Современность

Вскоре произошел скандал, в который оказалась замешана Либеральная партия. Впервые за 10 лет опрос общественного мнения показал резкий поворот симпатий населения в сторону консерваторов. 28 ноября правительству был вынесен вотум недоверия, Пол Мартин, сменивший Кретьена, подал в отставку. Новые выборы были назначены на январь 2006 года. На выборах либералы проиграли, получив 103 места, тем не менее, им удалось удержать достаточное количество голосов для того, чтобы консерваторы во главе со Стивеном Харпером стали лишь правительством меньшинства. Это случилось благодаря выборам в Онтарио, где либералы одержали верх над консерваторами. Пол Мартин ушел с поста лидера Либеральной партии в день выборов.

На парламентских выборах 2 мая 2011 года Либеральная партия Канады под руководством Майкла Игнатьева получила всего 34 места, на 43 меньше, чем в предыдущем составе Палаты Общин. Партия потеряла при этом статус официальной оппозиции в пользу Новой демократической партии, получившей 102 места в парламенте. 3 мая 2011 года Майкл Игнатьев объявил о своей отставке и о намерении вернуться к преподавательской деятельности.

В апреле 2013 года лидером партии избран Джастин Трюдо, сын Пьера Трюдо. На всеобщих выборах 19 октября 2015 года в палату общин были избраны 184 депутатов от Либеральной партии Канады, которая таким образом получила абсолютное большинство из 338 мест, и 4 ноября 2015 года образовала новое правительство под председательством Трюдо.

Программа Либеральной партии Канады к 2019

Снижение налога путем повышения базового необлагаемого минимума дохода

Отмена налогов на все пособия по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком (EI)

Канадское пособие на ребенка (CCB) сделать более щедрым в первый год жизни ребенка

Увеличение размера грантов на высшее образование

Увеличение выплат Old Age Security

Повышение пособия по случаю потери кормильца для одиноких пожилых людей

Предоставление каждому человеку в этой стране доступ к семейному врачу

Федеральное повышение минимальной заработной платы до 15 долларов в час

Новое пособие по страхованию карьеры

First-Time Home Buyers Incentive — скидка на покупку жилья, делающая его более доступным для людей, живущих в Торонто, Ванкувере и Виктории.

Посадка 2 миллиардов деревьев

Инвестиции в инициативы по экологически чистым технологиям

Беспроцентные кредиты до 40 000 долларов

5000 новых зарядных станций для электромобилей

Вячеслав Ваховский