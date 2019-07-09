Без товара

Жизнь без товара и денег не утопия, а возможность, если только возникнут необходимые условия. Сами по себе товары и деньги выражают уровень развития производительных сил, а последствие таких товарно-денежных отношений обогащение. И хоть те, кто обогащаются, заинтересованны в неизменности существующих общественных отношений, но именно в стремлении обогатиться, они и создают базис для коммунизма.

Апологеты капитализма пытаются убедить в обратном, в неизменности общественных отношений и невозможности, утопичности экономики без товара и денег.

— Без товара придётся делать всё самим!

— Товар — это продукт труда, который обменивается для того, чтобы сопоставить трудовые затраты. Когда одно количество зерна обменивается на другое количество металла, то можно сказать, что в данных количествах зерна и металла затрачено одинаковое количество труда. Когда же речь заходит о бестоварных отношениях, то подразумевается, что продукт труда не обменивается, но это никак не значит, что человеку придётся всё самому добывать. Просто обмен утратит свою надобность, а с ним исчезнет и товар.

Сам обмен необходим при частной собственности, когда существует множество несвязанных между собой производств. Чтобы их продукцию сопоставить и необходим обмен. Если всё производство объединить, то в рамках единого производства можно будет учитывать затраты и потребности без товарообмена. Конечно, мы не сможем знать, какое пальто захочет человек, но мы можем знать, сколько общественного труда нужно затратить на производство ткани и пошив, чтобы у всех было пальто, это и есть принцип единого учёта.

При этом, однако, должно существовать достаточно большое количество производств возникших благодаря товарообмену, чтобы было что обобществлять. Когда имеется большое количество производств, то издержки на товарообмене будут превышать потенциальную выгоду, то есть чем больше товаров будут производить частные предприятия, тем медленней реализуется товар.

— Без рыночного обмена не будет справедливого распределения вещей!

— Сам рынок не столько производит товары для потребления, сколько товары для расширения производства. Для капитализма необходима прибавочная стоимость, поэтому, оплачивая по минимуму труд рабочих, предприниматель увеличавает капитал, расширяет производство, растет производство товаров. Но эти товары потребляются не людьми, а капиталом для своего расширения, которое имеет свои исторические пределы. Рано или поздно капитал достигнет таких пределов, что продукции будет хватать для всех, то есть справедливость существует вне рыночных отношений.

Справедливое распределение невозможно при рынке. Ведь несправедливость возникает при дефиците товаров. А рынок потому и существует, что товаров мало и их нужно распределить между большим числом желающих. Какую бы систему мы ни выбрали, при дефиците товаров всегда будет несправедливость. При том же государственном распределении дефицит порождает коррупцию (точнее блат) и злоупотребление должностными полномочиями.

— Запрет рынка ничему хорошему не приведёт!

— Никто не собирается запрещать рынок. Рынок как явление, такое же как непогода, но никто же не собирается запрещать ураганы. Мы познаем природу не для того, чтобы управлять ураганами, а для защиты от них. Невозможно запретить рынок, но его можно изучить, чтобы понимать, как мы можем организовать общественный труд так, чтобы стихия рынка не разрушала общество. Рынок не столько отмирает, сколько данная стихия перестаёт влиять на общество.

— Без денег у людей не будет блага!

— Деньги есть средство обмена: ликвидный товар, на который готовы все обмениваться. Когда государство пускает в оборот деньги, то подразумевается, что за этим последует рост доходов. Но государственные доходы — это не количество собранных налогов, а объём товарооборота, то есть на рынке образуется новые товары, которые имеют свою ценность. Именно поэтому люди используют деньги, они ожидают, что их покупательская способность вырастит. Ожидание дефляции, обесценивание товара: количество товаров стало столько, что утрачивается смысл в деньгах.

При капитализме деньги есть сбережение, то есть воспроизводство капитала. Если деньги будут обесцениваться, то капитал будет приносить меньше прибыли. Чтобы предотвратить падение нормы прибыли происходит инфляция, обесценивает рабочую силу. У рабочих номинально увеличивается зарплата, но реально они потребляют такое же количество товаров. Поэтому деньги выражают не общественное благо, а прибыль.

— Без денег экономика будет развивать медленно!

— При общественном производстве, без денег, снижение потребления указывает, куда не стоит больше затрачивать общественного труда. Будет планомерная реализация и полное использование общественного труда

Никто не собирается деньги отменять или запрещать, или вообще заменить на что-то другое. С увеличением количества товаров издержки на денежный оборот будут превышать предполагаемые потери в безденежных отношениях. Мы производим столько продукта, что если кто-то чего-то употребит больше положенного, то нам всё равно будет дешевле это воспроизвести в продукте, чем в денежных отношениях, которые контролируют и нормируют потребление.

Но так как при капитализме ценность имеет только прибыль, выражающая в возрастании производственных мощностей, то возникает перепроизводство. Ведь для роста экономики необходима полная реализация товаров. Если при рынке рост цен и указывает на выгодное вложение, то никак не гарантирует полную реализацию товаров. Поэтому скачкообразное развитие капитализма на самом деле является медленным.

— Бесплатное приведёт к расточительству!

— При бесплатных продуктах, наоборот, будет достигнута экономия. Ведь воруют продукты потому, что они дефицитные и их можно перепродать. Когда продукты будут регулярно поставляться, то воровство или излишнее накопительство утратит смысл. Ведь человек и так в любое время может удовлетворить свои потребности. При бесплатности затраты будут выражаться в физической усталости: зачем набирать много и нести тяжёлое, если в любое время можем взять то, что необходимо.

Расточительство последствие не того, что вещей много, а наоборот, возникает из-за ограниченности ресурсов. Когда товары в ограниченном количестве, их необходимо запасать, что соответственно приводит к потерям при хранении. Ведь при хранении товара требуется производить товар, чтобы сберечь товар.

— Если всё будет бесплатно, люди будут лениться, и тогда возникнет опять дефицит товаров!

— С развитием производительных сил результат труда всё больше зависит от технического развития орудий труда. Рост прибавочного продукта всё больше определяется техническим оснащением производства, а не индивидуальными усилиями человека. Если станок в час выпускает определённое количество продукта, то вне зависимости от качеств человека, станок больше производить не сможет. Чтобы повысить выпуск продукции необходимо усовершенствование станка, а не человека.

Лень и усердный труд человека имели значение при примитивных ручных орудиях труда, где человеческая физическая сила была главным источником энергии средств производства. Поэтому принуждение (страх перед голодом, наказанием) и экономическое поощрение (увеличение потребления) являются основными стимулами для работы в примитивном обществе.

— Люди не захотят работать, если всё бесплатно!

— Когда продуктов труда достаточно, чтобы их распределять бесплатно, человеческий труд из необходимости станет возможностью. Работа станет трудовым вкладом. От трудового вклада в общественное производство мы получим больше выгоды, чем от работы, когда каждый индивидуально пытается выжить.

Но трудовой вклад мы совершаем не ради бесплатных продуктов, а ради свободного времени. Стимул же совершенствовать труд не в том, чтобы себя прокормить, а чтобы было время для удовлетворения потребностей. Чем быстрей мы выполним необходимый общественный труд, тем больше у нас будет свободного времени.

При капитализме работа — это необходимость. Человеку приходится всё больше работать ради того, чтобы себя прокормить, и у него не остаётся времени для удовлетворения своих потребностей. Из-за нехватки времени для удовлетворения потребительских нужд возрастает цена потребляемого. Человеку приходится работать ради работы.

— Тогда нужно подождать пока капитализм эволюционирует в коммунизм!

— Капитализм создаёт только базис, условия, из которых может возникнуть коммунизм. От производства большого количества кирпича у нас у всех ещё не появится жильё, потому что ещё нужно организовать строительство из этих кирпичей. Но без достаточного количества кирпича, вне зависимости от нашей организации, не возникнет дом. Из капитализма ещё не следует коммунизм, если мы его не организуем как новое общество на основе достижений капиталистического производства. Потому что капитализм — это избыток товаров, а коммунизмом — изобилие продуктов труда.

Организоваться мы можем посредством политической борьбы. Не стоит путать власть социалистическую — организация труда, с властью буржуазной — принуждение к труду.