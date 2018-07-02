Актуальность Эпикура

«…Писателем Эпикур был изобильнейшим и множеством книг своих превзошел всех: они составляют около 300 свитков. В них нет ни единой выписки со стороны, а всюду голос самого Эпикура… «

Диоген Лаэртский

Материалистическая философская школа Эпикура учила о множественности обитаемых миров, причем считала эти миры вполне подобными нашей Земле. Например, эпикуреец Митродор утверждал, что «…считать Землю единственным населенным миром в беспредельном пространстве было бы такой же вопиющей нелепостью, как утверждать, что на громадном засеянном поле мог бы вырасти только один пшеничный колос». Интересно, что сторонники этого учения под «мирами» подразумевали не только планеты, но и множество других небесных тел, разбросанных в безграничных просторах Вселенной.

И. С. Шкловский о Вселенной, жизни, разуме

В нашем динамичном мире принято считать, что всё современное это непременно прогрессивное. Современность и Прогресс почти стали словами-синонимами. Современность как таковая стала своего рода знаком качества, мерилом истины. А так ли это на самом деле? Не лишне было бы вспомнить, что всё новое – хорошо забытое старое.

К чему это? К тому, что сегодня пойдёт речь о личности и философии Эпикура. Зачем нам, современным людям античная философия? – спросит иной читатель с недоумением. Попытаемся найти ответ.

Тут, во-первых, необходимо объяснить выбор темы. Почему именно Эпикур? Ведь в античности было немало других интересных философов. Во-вторых, следует понять, насколько философия эпикурейства актуальна для наших дней. Приступим…

Обычно, среднестатистический обыватель, если и слышал что-то про эпикурейство, то, скорей всего, воспринимает его как некую разновидность гедонизма. Однако, на деле Эпикур и его учение не имеют ничего общего с крайним эгоизмом и культом наслаждений. Напротив, утверждая, что удовольствие есть благо, Эпикур учит, что разумней всего довольствоваться малым. Впервые автор этой статьи узнал об Эпикуре и его философии из книги Александра Солженицына «В круге первом»:

“… – Эпикура? – с посверкивающими глазами принял он вызов. – Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что “эпикуреец” принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: “он – эпикуреец”. Нет, подождите, я серьезно! – не дал он возразить и возбужденно покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. – А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. Он совсем не зовет нас к оргиям. В числе трех основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет ненасытные желания! А? Он говорит: на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы! Он освобождает человека от страха перед ударами судьбы – и поэтому он великий оптимист, Эпикур!…”

Как известно, перу Карла Маркса принадлежат «Тетради по истории эпикурейской, стоической и скептической философии», а также докторская диссертация «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». Своё отношение к Эпикуру Маркс выразил словами: «Эпикур – величайший греческий просветитель». Пётр Кропоткин в «Этике» также уделяет немалое внимание учению Эпикура. Ницше, Шестов, Камю и многие другие известные философы обращались к теме эпикурейства. Такое внимание вряд ли могло стать возможным, будь Эпикур банальным апологетом гедонизма. Интерес вызывает не только учение Эпикура, но и сам образ его жизни. Эпикур ушёл от общественной жизни в свой Сад, там он создал собственную философскую школу. По сути, это была коммуна единомышленников. Эпикур принципиально не брал платы со своих учеников.

Итак, в чём суть учения Эпикура? Эпикур учит тому, что удовольствие, физическое и душевное здоровье, свобода от страхов и предрассудков, а также дружба есть залог человеческого счастья. Не следует бояться богов, не следует бояться смерти. Каждое наше желание следует оценивать с позиций того, что будет с нами вследствие удовлетворения или неудовлетворения его. Такова краткая суть эпикурейской философии. К сожалению, из многочисленных произведений Эпикура до наших дней дошли лишь крохи, но и по ним вполне возможно составить полноценное представление о сути данного учения.

Эпикура всегда клеймили как безбожника. И даже в «Божественной комедии» Данте поместил философа в ад:

“Здесь кладбище для веривших когда-то

Как Эпикур и все, кто вместе с ним,

Что души с плотью гибнут без возврата…”

Эпикур и вправду указывает на взаимоисключающие логические противоречия в самой концепции бога как такового. «Бог желает предотвратить зло, но не может? Значит он не всесилен. Может, но не желает? Значит он жесток. Может и желает? Тогда откуда возникает зло? Не может и не желает? Тогда за что называть его Богом?»

Однако, основной посыл Эпикура не богоборчество, а утверждение следующих принципов:

Не должно бояться богов Не должно бояться смерти Благо легко достижимо Зло легко переносимо

В чём же актуальность учения Эпикура для наших дней? Мы живём в эпоху научно-технического прогресса, в информационном мире, но наши экзистенциальные проблемы всегда будут пребывать с нами. Это и страх смерти, и стремление к непомерному богатству, и многое другое. Причины всех наших бед находятся в нас самих, а не приходят к нам извне. И пока мы не изменимся внутренне, никакие достижения науки и техники нам не помогут. Напротив, любые технические и общественные перемены будут служить лишь средством маскировки нашего внутреннего и внешнего угнетения.

Эпикур говорит: «Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти ещё нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». И этим самым Эпикур утверждает главную свободу для человека, свободу от страха смерти. Эпикур говорит о богах: «Боги, возможно, есть, но они никаким образом не могут вмешиваться в жизнь людей и земные дела». Тут Эпикур утверждает свободу воли для человека. Эпикур учит: «Всем желаниям следует предъявлять такой вопрос: что будет со мной, если исполнится то, чего я ищу вследствие желания, и если не исполнится?». Отличный рецепт для всякого кто желает освободиться от всепоглощающей тяги к бесконечному потреблению ради потребления. Следуя Эпикуру, «кому малого недостаточно, тому ничего не достаточно». Эпикурейство – это своего рода средний путь, путь между крайностями аскетизма и гедонизма. И хотя имя философа не на слуху у большинства людей, а его учение не выросло в нечто подобное буддизму, оно дошло до наших дней и сохранило свою значимость.

Говоря о достоинствах эпикурейского учения, нельзя не отметить и его недостатков. Главный недостаток философии Эпикура (его отмечает Пётр Кропоткин в своей «Этике») в том, что Эпикур не уделяет должного внимания общественно значимым проблемам. Например, Эпикур не осуждает рабство, а, следовательно, не призывает к борьбе за освобождение рабов. То есть Эпикур не был революционером. Всё это так. Однако его материалистическое учение может быть положено в основу революционной этики будущего.

Сергей Калинин

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