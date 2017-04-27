Медведев наносит ответный удар

После протестных акций во множестве городов России правительство вдруг осознало, что россияне недовольны своим материальным положением. Дмитрий Медведев решил не оставлять народ на попечение либеральной оппозиции и нанес ответный удар. В один день, как ему, возможно, кажется, он снял материальный вопрос с повестки дня… объявив экономический рост! Он также перечислил достижения своего кабинета, которые должны прекратить в народе политические брожения. Теперь все обязаны знать: жить нам становится лучше. Нет, речь не о будущем и не о перспективах страны. Речь о настоящем. Правительство объяснило нам, что наша жизнь уже изменилась к лучшему. А если мы этого не заметили, то это уже наша проблема.

В беседе с президентом Медведев заявил: «Наша экономика вошла в стадию роста». Эти слова были незамедлительно подтверждены близкими к властям изданиями. Они зафиксировали, что «экономика выходит на позитивный сценарий развития». Следом они принялись, как нечто новое повторять слова председателя правительства о том, что промышленное производство в России увеличилось за 2016 год на 1,3%, развивается сельское хозяйство, а безработица в 2017 году должна снизиться с 5,5 до 5%. Вообще же, она, как заявил Медведев, «сохраняется в контролируемых рамках».

Гордится Медведев, вероятно, и тем, что власти пока обходятся без повышения налогов. Особую гордость у министров вызывает укрепление рубля.

Мировые цены на нефть стабильно держатся на повышенном уровне, и в этом состоит основная причина «успехов» правительства. Почти двукратное падение курса рубля удешевило производство в России, но также и подорвало спрос. Однако если продолжить перечислять позитивные моменты, которые чиновники могли бы записать на свой счет, то нужно отметить: укрепление рубля в 2016-2017 годах сделало дешевле отдых за рубежом, также подешевела электроника и некоторые другие ввозимые товары, деликатесы и итальянская мебель. Премьер мог бы записать в число побед кабинета и снижение цен на жилье. Постоянно дорожающая недвижимость немало нервировала россиян в прежние годы.

При желании министры экономического блока могут найти и другие признаки оздоровления экономики и улучшения жизни народа. Например, можно заявить: курс правительственных облигаций стабилен, а их выпуск идет полным ходом.

Доходы по ним гарантированы сокращением социальных расходов бюджета. Эта политика, опробованная во времена Бориса Ельцина, конечно должна быть всеми признана как наиболее подходящая для страны и ее населения. Можно добавить, что она подчеркивает верность правительства Медведева рыночным идеалам. Более того, все успехи экономики достигнуты в условиях давления санкций и без отказа от якобы единственного верного пути открытости российского рынка.

Медведев может гордиться, что правительство обошлось без заморозки членства России в ВТО, без развития государственного сектора – чисто неолиберальными мерами оно смогло вернуть экономику к росту, а рубль сделать стабильным. На беду, граждане не готовы воспринять весь этот сомнительный позитив и вряд ли смогут оценить его в ближайшие месяцы. Зато они отлично видят сокращение своих доходов и вынужденный рост расходов. Они знают, что реальная средняя заработная плата во многих регионах составляет около 15 тысяч рублей, а в целом по стране едва ли превышает 20 тысяч рублей. Они знают: множество граждан получают в месяц 5-8 тысяч рублей и никогда не поверят, будто средняя оплата труда в России составляет 37,6 тысяч рублей, как утверждает Росстат.

Многие выгоды от стабилизации реальны. Просто воспользоваться ими могут немногие. Так, мало кто из россиян может позволить себе отдых за рубежом, да еще ради экономии оплатив его заранее. Зато все фиксируют, что рост тарифов не прекратился. Летом 2016 года они увеличились на 7%, в начале 2017 года – еще почти на 5%. Новое повышение на 5% должно случиться летом. Конечно, чиновники могут сообщить, что из-за успешной борьбы с инфляцией тарифы повышаются меньше прежнего. Но они повышаются. Вместе с ними повышаются продуктовые цены. На них еще окажет влияние увеличение ПЛАТОНа, с которым отчаянно борются водители-дальнобойщики.

Введен и будет повышен налог на имущество физических лиц. Собирать его будут с каждого огородного сарая и туалетного домика, с каждой квартиры, пусть это и противоречит конституционному праву граждан на жилье.

Не существует механизмов, которые позволили бы обществу заблокировать дальнейшее «триумфальное» шествие этой стабилизации и «роста» экономики. О привлечении инвестиций и создании высокотехнологичной экономики чиновники говорят много лет, Медведев даже посвятил речам о модернизации и инновациях весь свой президентский срок. Он рассуждал об этом так много, что сейчас мало кто готов воспринимать его слова всерьез. Модернизация экономики необходима, но она не может быть осуществлена без роста реальных доходов россиян. Это же является необходимым условием экономического роста в стране. Нищим людям трудно увеличивать потребление товаров, особенно когда население закредитовано. Еще труднее им поверить в то, что они стали жить лучше.

Глухое недоверие к выдуманным успехам экономики и сфабрикованным данным о росте заработной платы — не продукт оппозиционной агитации. Трудящиеся лучше премьера знают, сколько денег они получают, как изменяются их расходы и как приходится крутиться, чтобы выживать. Ответный удар Медведева не попадет в цель еще и потому, что никакого экономического подъема в России не будет. Зато обещание это главе правительства люди еще припомнят. Он фактически наступил на грабли бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который прославился бесконечным нащупыванием «дна» кризиса.

Этого дна экономика не достигла и весной 2017 года. Несмотря на некоторую стабилизацию, отчасти порожденную ростом цен на нефть, отчасти ростом долга ради стабилизации рубля с помощью денег международных спекулянтов, слабый спрос создает плохие продажи. Это порождает новое ослабление спроса. Если работодатели и не увольняют персонал массово, то они будут снижать зарплату. А рост тарифов и цен еще больше уменьшит спрос, что вызовет новое сжатие экономики.

Кризис останется очевидной для всех проблемой и статистические манипуляции чиновников никого не успокоят, а скорее будут злить.

Интернет уже захлебывается в злорадстве по поводу реляций Медведева. Провал кабинета очевиден. С 2012 года он заработал репутацию разжигателя кризиса. Её невозможно исправить, рассказывая народу о счастливом настоящем, после которого даже не нужно будет светлого будущего. О своем реальном положении люди отлично проинформированы. Однако для краха позитивных прогнозов главы правительства потребуется время. Когда оно пройдет, репутация Медведева и его команды упадет еще ниже. Вот только как бы к этому моменту не упали еще цены на нефть и курс нашей валюты.