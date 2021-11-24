Бунт фрустрированного потребителя

Острой проблемой для богоспасаемого режима стало движение против прививок от COVID-19. Внезапно, на фоне почти полного усмирения общества, когда оппозицию благополучно зачистили, либералов напугали, а левых блокировали, возникает широкое и агрессивное движение, обрушивающее на власть жесткую критику.

Увы, движение это порождено действиями самой же власти. И в некотором смысле — её «успехами». Успехами в том смысле, что оптимизация медицины достигла своих целей. Всё, что могли — закрыли, сократили, отменили.

«Антипрививочники» и «антивакерсы» — продукт реформ. Не зря же почти десять лет медицину методично убивали, а фармакологию — развивали. Чем меньше доступного лечения в поликлиниках и больницах, тем больше спрос на лекарства. Но проблема в том, что в больницу вас положит доктор, а таблетку вы купите сами и даже без рецепта, просто по совету друзей!

Здесь – всё: коммерциализация медицины, сокращение пресловутых «койко-мест», кадров, прежде всего – низшего звена, оптимизация издержек и максимизация прибылей, а также, представления о «волшебной пилюле», которая спасёт даже U_psa.

Потребители фармакологических чудес, привыкшие платить всегда и за всё, оказались в ментальном тупике, когда «супер-вакцину» начали вдруг сандалить всем забесплатно!

Обыватель не понимает, что даровая вакцинация — это не отступление от рыночных принципов, а экономия на издержках. Сейчас дешевле впороть Sputnik 5, чем давать всем пресловутую «койку-место» (где бы их ещё взять?), подключать к ИВЛ и вообще работать в режиме жёсткого карантина.

Обыватель фрустрирован и бунтует, поскольку не может позитивно воздействовать на падение стандартов потребления. Это – причина, «антивакерство» же лишь способ выражения протеста. Фрустрированный потребитель «закрыл» в своё время советский проект, теперь он близок к тому, чтобы похоронить проект неолиберальный.

Нормальное функционирование здравоохранения давно невозможно стараниями «оптимизаторов». Это называется «провал рынка», застраховаться от которого при нынешних хозяйственных приоритетах невозможно. С чем я и поздравляю господ-неолибералов. Ненавидеть тоже надо уметь: будьте вы прокляты и горите в Аду, оптимизаторы, servum pecus!