Хороший царь и знакомая вонь…

Вся история России это история череды государственных преступлений совершённых государством против покоренных им народов. В том числе и против русского народа. И потому так трудно в истории нашего государства найти хоть одно светлое пятно или правителя, которого можно было бы назвать «просвещенным» и «прогрессивным». Впрочем, права Валерия Новодворская одно исключение всё-таки имеет место и в русской истории. Об этом она как-то обмолвилась в интервью Венедиктову.

И это был вовсе не царь Пётр как, предположили сейчас многие читатели, и как с уверенностью сказал во время интервью Алексей Алексеевич Венедиктов. Да, Петра Великого (впрочем, всё его величие это величие преступлений) любят подавать как «западника» и «реформатора». Партия «Демократический выбор» в своё время даже сделала Петра своим символом в виде изображения знаменитого «Медного всадника». Однако на поверку Пётр был тираном и деспотом никак не меньше Иоанна Грозного (последний тоже начинал своё царствование с реформ). Пётр не реформировал Россию в плане преобразования её социально-экономических порядков в сторону прогрессивных западных начинаний, а лишь технически модернизировал и тем самым закалил и укрепил российский деспотизм. Осовременил его так сказать.

Так вот тем единственным исключением в русской истории, по словам Новодворской, был Григорий Отрепьев. Эти её слова повергли тогда Венедиктовна в некоторый культурный шок. Но это сущая, правда. Именно Лжедмитрий I, он же с лёгкой руки Пушкина получивший известность как Григорий Отрепьев (о происхождении Лжедмитрия можно более подробно почитать у Костомарова*) проводил настоящие реформы в духе западничества. Это он прежде Петра задумал строительство университетов и флота, но он не карал, а миловал собственных политических оппонентов. За что и поплатился…

Все остальные русские цари были кровавыми деспотами и палачами. Все. И царь Петр, безжалостно казнивший всех подряд без разбору от стрельцов до собственного сына тоже. Почти все время правления Петра Россия вела захватническую империалистическую политику беспрестанно воюя. Хорош же «царь-реформатор».

Но помимо так обожаемого частью русских (имперских) либералов Петра есть ещё в «закромах родины» ещё одна колоритная фигура и тоже весьма почитаемая в России за реформатора – Александр II, он же Освободитель. Царь Александр, мол, подарил волю крепостным, провёл законодательную реформу и даже хотел даровать империи Конституцию. И вот за все эти заслуги Александру II собираются ни много, ни мало установить памятник в городе Челябинске в парке «Алое поле». В том самом месте, где некогда располагался Органный зал, но по инициативе реакционно-мракобесной публики здание Органа было передано РПЦ.

И ныне там храм Александра Невского. Что ж, видимо охранителям, мало памятника вешателю Столыпину, им нужен ещё один памятник ещё одному палачу.

Что тут скажешь? Соседство памятника царю Александру II и бюста Ленина это конечно тот ещё сюрреализм. А впрочем, в стране, где кремлёвские пятиконечные рубиновые звёзды соседствуют с двуглавыми орлами, и православными крестами стоит ли удивляться такой сущей мелочи.

Но всё же стоит напомнить хотя бы то обстоятельство, что парк «Алое поле» называется «алым» неспроста. В 1905 году в ответ на «кровавое воскресенье» рабочие челябинских заводов и мастерских, организовали свой собственный митинг. Челябинский голова А. Ф. Бейвель приказал разогнать стачку рабочих, возглавляемую большевиками Елькиным и Панфиловым. В результате разгона демонстрации ряд рабочих были ранены, а в народе площадь получила имя «Алой».

Стоит ли говорить о том, что в реальности никаким реформатором Александр II не был. Да, существует устойчивый исторический миф о том, что казнь народовольцами царя-реформатора спровоцировала новую реакцию в лице Александра III. И не то чтобы у этой версии совсем не было бы своего рационального зерна. Да, Александр III был ещё более махровый реакционер и мракобес. Его знаменитое изречение «у России есть лишь два союзника: армия и флот» уже выдают в нём тупого солдафона. Но означает ли этот факт что Александр II был белым и пушистым? Вовсе нет.

О личности «царя-реформатора» лучше всех сказал великий учёный, русский революционер, теоретик анархизма Пётр Кропоткин. Всем настоятельно советую прочесть его «Записки революционера». По сути это своего рода мемуары, отличный исторический портрет России той эпохи. Книга эта примечательна уже тем что Пётр Кропоткин служил пажом при царском дворе и сам прошёл путь внутренней эволюции в своём отношении к Александру II от юношеского восторга по поводу начавшихся реформ до констатации того факта что реакция (по сути контрреформация) началась именно при правлении Александра II. Достаточно сказать о том, что в 1863-1864, то есть практически параллельно с «освобождением крестьян» Александр II жестоко подавил польское антиимперское восстание.

О том же, КАК именно и на КАКИХ условиях освобождали крестьян помещики написано много научно исторической литературы. Мы же здесь констатируем лишь тот факт, что «освобождение» крепостных было вызвано не «царской милостью», а многочисленными и бесчисленными народными бунтами. Столетиями народ в России бунтовал. Через Болотников, Булавина, Разина и Пугачёва и вплоть до самого «освобождения» кровавым следом тянется нескончаемая эстафета крестьянской многовековой борьбы за Свободу. Более подробно об истории и сути крепостного рабства можно в книге Бориса Тарасова «Россия крепостная. История народного рабства».

И потому любой, кто поёт осанну «царю-освободителю» тем самым вольно или невольно плюёт на память сгинувших в борьбе поколений народных героев. Крестьянство завоевало «свободу» в борьбе и щедро оплатило её собственной пролитой кровью.

В ответ на притеснения крестьянства в царской России появилось движение народников. Народники сами, будучи преимущественно представителями, прогрессивно мыслящего дворянства шли в народ, занимались культурно-просветительской деятельностью, разделяли тяготы крестьянского быта, помогали словом и делом крестьянам. Царизм в свою очередь развернул волну репрессий. Почитайте внимательно исторические материалы про «процесс 193». Это была расправа над народниками, расправа за «хождение в народ» то бишь исключительно за мирную, ненасильственную просветительскую деятельность.

К суду были привлечены участники «хождения в народ», которые были арестованы за революционную пропаганду с 1873 по 1877 год. О, это был процесс воистину достойный Инквизиции и сталинского «правосудия»! Вот лишь несколько фактов, прекрасно иллюстрирующих всю глубину кошмарности этого судилища…

Общее число арестованных по делу достигало четырёх тысяч человек, однако многие ещё до суда были сосланы в административном порядке, часть была отпущена за отсутствием улик, 97 человек умерли или сошли с ума.Процесс получил широкую огласку не только в России, но и за границей; произошло несколько скандалов, связанных со слабостью доказательной базы и обвинениями в необъективности суда. Например, корреспондент «Таймс» демонстративно уехал после второго дня суда, заявив: «Я присутствую здесь вот уже два дня и слышу пока только, что один прочитал Лассаля, другой вёз с собой в вагоне „Капитал“ Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу».

В итоге суд приговорил 28 человек к каторге от 3 до 10 лет, 36 — к ссылке, более 30 человек — к менее тяжёлым формам наказания. Среди приговорённых к каторге был поэт Сергей Синегуб. Остальные были оправданы (или попали под амнистию, объявленную по случаю окончания русско-турецкой войны), но Александр IIсанкционировал административную высылкудля 80 человек из оправданных судом. Ни один осуждённый не подал прошения о помиловании.

Этот чудовищный по своей омерзительности процесс происходил при Александре «освободителе». И уже, поэтому стоит понять, что не казнь вызвала наступление реакции, а царская реакция стала причиной радикализации революционной интеллигенции в России. Между «освобождением» крепостных в 1861 году и казнью царя народовольцами в 1881 прошло 20 лет.

В 1967 в СССР был снят очень хороший для того времени фильм «Софья Перовская». В этом фильме тщательно передаются мотивы революционеров казнивших тирана. «Я убила деспотизм, а не человека» — говорит, бросая вызов, в ответ на обвинения своим обличителям на «суде» Софья Перовская. В этом фильме хорошо показан идейный спор между будущими «цареубийцами» народовольцами, пошедшими на крайние меры, и Плехановым сотоварищи ратующим за продолжение мирной агитации в деревне. Пытаясь вразумить радикальное крыло «Народной воли» умеренные товарищи говорят им: что, по вашему мнению, даст народу казнь царя, что она изменит? Вместо двух палочек будет три. Для народовольцев же казнь царя имела важнейшее значение. Этой казнью они хотели показать пример всем остальным, показать, как именно нужно бороться с деспотизмом…

Кто был прав, в конечном счете, рассудила сама История. После народников пришли народовольцы, а вслед за народовольцами на сцену истории вышли эсеры и большевики и продолжили дело своих предшественников. Из всего этого мы можем безошибочно сделать лишь один вывод: любой деспотический режим сам себе роет могилу. Что же до сказок о «хорошем царе» и «плохих боярах» то пора бы уже перестать верить в них. Как метко заметил Александр Невзоров, единственный смысл существования любых царей в том, чтобы быть свергнутыми. Место царей на пыльных музейных полках, а вовсе не в парках и площадях городов. Хороший царь – мёртвый царь!

P.S. Любителям же вопить на всех углах про: “это ведь наша история, мы должны её чтить какой бы они ни была” сообщаю по секрету — памятник вашему Александру «освободителю» уже есть в Челябинской области. Это мемориальная табличка на Александровской сопке на Таганае. Там она вполне уместна так как Александр II действительно был в тех местах. И этого вполне достаточно…

* «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». Глава Названный Дмитрий