Война и митинги: есть ли связь?

8 апреля счетчик на сайте, где регистрируются желающие участвовать в новых акциях за освобождения Алексея Навального, преодолел определенный рубеж: 400 тысяч человек. Еще сто тысяч зарегистрированных – то есть не обязательно реальных участников – и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который инициировал появление указанного сайта, объявит о сроках проведения новых массовых акций. В интервью, опубликованном 5 апреля, Леонид Волков, нынешний, пока Навальный в тюрьме, руководитель ФБК, заявил, что понадобится еще две-три недели, чтобы достичь отметки в полмиллиона зарегистрированных.

Напомню, что массовые акции протеста во всех крупнейших городах России происходили во второй половине января. Инициировал их тот же ФБК. Фонд, будучи основной на сегодня оппозиционной организацией либералов, имеет громадный финансовый и медийный ресурс, чтобы мобилизовать и координировать массовые протесты недовольных путинским режимом. Сторонники Навального призвали выходить на улицы, чтобы добиться освобождения своего лидера, вернувшегося 17 января из Германии в Москву и в тот же день задержанного правоохранительными органами. Люди выходили, несмотря на жесткое противодействие силовиков. По меньшей мере, двести тысяч человек по всей стране приняли участие в несогласованных с властями акциях 23 и 31 января. Тысячи были задержаны, десятки уголовных дел заведены репрессивными органами по итогам протестов. Но выходили в массе своей не сторонники Навального, а противники действующего политического режима в России – то есть противники правления Владимира Путина и его подельников. Те из читателей, кто побывал на протестах, мог убедиться лично в том, что я пишу.

Впоследствии Леонид Волков объявил о необходимости свернуть протесты. Полагаю, связано это, в первую очередь, с тем, что навальнисты испугались, что потеряют контроль над протестом, что он перейдет под управление местных вождей и примет гораздо более актуальный, чем освобождение одного Навального, окрас для общества. Волков, а также Иван Жданов и Мария Певчих, правящий триумвират ФБК после задержания и последующего ареста Навального, выступили в роли коллективного Гапона. На протесты призвали, включили ресурсы для мобилизации и координации недовольных масс, а потом, увидев, что дело может превратиться в настоящее народное восстание, решили «удрать» – то есть, сами находясь в безопасности, подставили тех, кто выходил на улицы российских городов под дубинки путинских силовиков.

Власть же слабину не дала. Наращивала количество арестов среди участников несогласованных демонстраций и митингов. Навальный был отправлен в колонию во Владимирской области, имеющую мрачную славу. Запад, на который Волков, Жданов и Певчих столько уповали в своих публичных выступлениях, вводить санкции в отношении самых влиятельных путинских олигархов не решился. То есть для ФБК и Навального это означало прямой путь в помойное ведро Истории. ФБК тогда обнародовало идею с регистрацией 500 тысяч потенциальных участников новых митингов. Зарегистрируется 500 тысяч – либералы снова включат свои ресурсы, чтобы мобилизовать и координировать новые антправительственные выступления (которые либералы их упорно позиционируют как акции за освобождения Навального). Правда, некоторые зарегистрированные указывают в качестве места, где будут участвовать в акции, например, острова Новой Земли, православный монастырь на острове Валаам и колонию, где отбывает срок Навальный.

Параллельно с этим развивается другая ситуация: нагнетание обстановки вокруг конфликта на Донбассе. Украина стягивает свежие батальоны и бригады к линии фронта. Проводит танковые учения в непосредственной близости от линии фронта. Участились взаимные обстрелы между украинской армией и Народной милицией Луганской и Донецкой народных республик. С конца марта потери сторон конфликта исчисляются десятками. Зазвучали агрессивные заявления от украинских и российских политиков по поводу новой масштабной войны на Донбассе. Российская армия среди белого дня перегоняет сотни единиц бронетехники и составы с личным составом к границам с Украиной и народными республиками.

Очевидно, что война сейчас выгодна и Путину, и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чтобы отвлечь внимание от внутренних социально-экономических проблем. Чтобы сыграть на патриотическом угаре. Избитая попытка воспользоваться «маленькой победоносной войной» или хотя бы сымитировать ее. Однако очевидно, что если новая масштабная война на Донбассе действительно начнется, то она точно маленькой не будет. Вероятно, она перекроет даже уровень самой кровавой стадии конфликта – лета 2014-го года. Тогда число убитых и раненных с обеих сторон исчислялось тысячами.

И здесь важна взаимосвязь с митингами. Если через несколько недель в России произойдут новые многочисленные антипутинские выступления, то весьма велика вероятность, что Кремль попытается отвлечь внимание нашего народа эскалацией на Донбассе – реальной, с танковыми атаками и ударами из систем залпового огня, а не на уровне заявлений. В то же время протестную активность внутри России Зеленский, точнее стоящие за ним олигархи, попытаются использовать как удобный момент для своего «блицкрига» на Донбассе и разобраться с ЛНР и ДНР, как в августе 1995 года Хорватия разобралась с сербской республикой Книнская Краина: за несколько дней разгромить народные милиции и выйти к границе с Россией. Если рост протестной активности и эскалация конфликта будут происходить параллельно, то не избежать нового раскола внутри российского общества. Для многих встанет выбор: важнее снос путинского режима или единение нации, из-за украинского наступления на Донбассе. К единению нации будут призывать такие известные «русские патриоты» как Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев и прочие подобные персонажи, которые уже много лет оправдывают ограбление русского и других коренных народов России путинскими олигархами. К участию в митингах будут призывать ярые поборники «новых рыночных реформ» в России, которые обычно рассказывают о своих взглядах на радио «Эхо Москвы» и телеканале «Дождь».

И среди адекватной части внесистемной оппозиции неизбжен раскол. Как это случилось во время Русской весны 2014-года. Поэтому надо задуматься уже сейчас: какой должна быть точка зрения оппозиции, чтобы в итоге и в России, и в ЛНР с ДНР, и на Украине была установлена справедливая народная власть, чтобы на своем горбу не тащить и дальше олигархические криминальные режимы, оккупировавшие постсоветское пространство.