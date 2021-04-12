Казус Белозерцева

21 марта был задержан губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев. Его этапировали в Москву, где ему было предъявлено обвинение в получение взятки от бизнесмена Бориса Шпигеля, главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК». По сообщения СМИ со ссылкой на информацию следственных органов, у Белозерцева дома нашли крупную сумму денег (называют сумму от 360 до 500 миллионов), дорогие часы, ещё какие-то дорогие вещи и, по некоторым данным, незарегистрированное оружие. «Единая Россия» приостановила членство губернатора в партии, Президент РФ подписал отставку Белозерцева, как всегда, «в связи с утратой доверия», 26 марта региона получил временно исполняющего обязанности губернатора – Олега Владимировича Мельниченко. Но история на этом не закончилась. Более того, самое интересное впереди.

Примерно полгода назад, 13 сентября 2020 года,, что Иван Александрович был повторно избран Губернатором Пензенской области, получив (по официальным данным) поддержку 78,72% избирателей при явке более 56%. Это был триумф!

Но тут так совпало, что сразу после ареста губернатора активизировалось дело, которое ни шатко, ни валко развивалось с ноября 2020 года. И ровнёхонько 22 марта было объявлено, что в Бессоновском районе бывшему председателю участковой избирательной комиссии предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования. По данным следствия, в день выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва, женщина собственноручно поставила в 1 324 неиспользованных бюллетенях (по 622 бюллетеня каждого вида) отметки напротив фамилий определённых кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования. Получается, что 76% бюллетеней было вброшено, поскольку реально на участке проголосовало всего 204 избирателя.

Казалось бы, при таком вбросе, будь он разовым, УИК №374 в Бессоновском районе выделился бы своими результатами. Ан нет, результаты Ивана Александровича на этом участке даже ниже, чем в среднем по Бессоновскому району: 84,76% против 85,25. Да и по другим районам результаты тоже весьма бодрые, Бессоновский даже не в лидерах. В трёх районах области, например, Белозерцев получил более 90%.

Так что Бессоновское дело подозрительно напоминает единичноепроявление весьма масштабного явления – скажем скромно, манипуляций на выборах. Однако никто, похоже, не готов увидеть тенденцию. «Бессоновское дело» так и останется, наверное, частным случаем, а Светлана Сверчкова – несчастный бывший председатель несчастного УИК окажется единственным обвиняемым по делу о фальсификации на пензенских выборах 2020. Казус Бессоновки в том, что, оставаясь формально локальной историей фальсификации выборов, это дело так и «кричит» о своей типичности. Но что могут цифры и факты? У них нет административного ресурса, их так легко игнорировать!

Забавно то, что 91,62% действующий губернатор получил в Шемышейском районе, откуда родом один из кандидатов на пост губернатора– Олег Васильевич Шаляпин. Сам Шаляпин получил в Шемышейском районе всего 3,62%, в 2,3 раза меньше, чем в среднем по области. Только на одном участке, в селе Синодское, Олег Васильевич смог взять 16,67 процентов. Вроде бы достойный результат, да дело в том, что Синодское – родное село Шаляпина, и уж там бы он мог взять процентов 40, если не больше. Да и в целом район должен был бы поддержать земляка, это соответствовало бы и логике, и практике выборов. Но, то ли жители Шемышейского района дружно ненавидят коммуниста Олега Шаляпина, то ли страстно и преданно любят (любили?) единоросса Ивана Белозерцева, так или иначе, Шемышейский район подарил нам ещё один казус губернаторских выборов в благословенном Сурском каре.

Дальше – больше. Иван Белозерцев и Борис Шпигель упорно отрицали свою вину с момента ареста и до 6 апреля, когда в суде рассматривалась апелляционная жалоба Ивана Александровича, обратившегося в суд с просьбой изменить ему меру пресечения. Суд в ходатайстве отказал и оставил в силе решение о содержании бывшего губернатора под стражей до 20 мая. Сидит Иван Александрович в «Матросской тишине», в четырёхместной камере, в компании, по его словам, образованных и достойных людей, интеллигентных и интересных в общении. Недавно в камере появился телевизор, там много книг, Иван Александрович читает Библию и выражает надежду на то, что «Бог поможет».

Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, именно так и действует сейчас Иван Белозерцев. То ли по совету адвоката, то ли по собственному разумению, может быть, и после общения с культурными сокамерниками, Иван Александрович решил признаться. Де, дал ему Борис Шпигель 20 миллионов рублей, да только не взятка это была вовсе, а взнос в избирательную кампанию. Широко, однако, избирался Иван свет Александрович! Согласно его финансовому отчету на избирательный счет кандидата поступило всего 47 765 000 рублей, из которых 25 000 5000 перевела партия «Единая Россия», как выдвинувшее Белозерцева избирательное объединение, 60 000 вложил сам кандидат, а 22 700 000 рублей поступили в качестве добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. Может быть, в числе этих юрлиц были и компании Шпигеля? Нет, по заявлению заместителя председателя областного избиркома, «кандидат в губернаторы Иван Белозерцев не отчитывался в получении 20 миллионов рублей от предпринимателя Бориса Шпигеля и связанных с ним компаний».

Итак, налицо нарушение порядка финансирования избирательной кампании, статья 141 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на два года. Иными словами, Иван Белозерцев желает признаться в незаконном присвоении второго срока на посту губернатора, чтобы снизить свой первый тюремный срок, а то и вовсе его избежать. Ведь, согласно статье 290 УК РФ Ивану Александровичу при вменяемой ему сумме взятки в 31 миллион рублей (особо крупный размер по этой статье начинается с миллиона) максимально грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет. А могут присовокупить ещё и штраф в семидесятикратном размере от суммы взятки и лишение права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет».

Но если суд вынужден будет признать, что имело дело мошенничество на выборах, а адвокат Белозерцева утверждает, что доказательства взятки слабоваты, то ценой снижения наказания бывшему губернатору станет большой вопрос (если не крест), поставленный им на своих же выборах. Какая уж тут «разовая» фальсификация, жалкое «Бессоновское дело», сама законность и действительность выборов под сомнением! Хотя юристы, думаю, какой-то выход найдут, как-то всё объяснят. Оправдания найдутся, но вот осадок останется…

Иван Александрович Белозерцев, бывший член партии «Единая Россия» и бывший губернатор, защищая себя по правилам системы, будучи её верным сыном и сторонником, подрывает сами её основы. Ведь, конечно, Иван Александрович – системный человек, хоть и пренебрегал порой «формальностями» вроде законов. Ну, право слово, он же не бунтарь, не революционер, кто и когда мог обвинить его в оппозиционности?

Думаю, «Казус Белозерцева» достоин того, чтобы войти в историю и стать нарицательным именем для случаев, когда самый болезненный удар по системе наносит её яростный адепт, спасая себя от закона. Закона, созданного этой системой, но для её преданных служителей выступающего как сбой или случайность. Ведь, по словам Ивана Александровича, его арест стал для него «полной неожиданностью». Право слово, казус.