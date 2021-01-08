Возможный «захват Капитолия» в Москве

Пропаганда действующего политического режима в России включилась с предрождественского вечера на всю свою унылую мощь, хотя полностью не отошли еще мозги «рупоров правды» после обильных новогодних доз алкоголя и кокаина. Пропагандистская путинская машина была взбудоражена видом ворвавшихся в здание американского Капитолия (там заседают обе палаты парламента страны – Сенат и Палата представителей) сторонников все еще действующего американского президента Дональда Трампа. Трампа вроде последовательно изображал, что не хочет уходить. А активнейшая часть его сторонников, собравшаяся на затрамповский митинг в Вашингтоне, взяла да и прорвала все полицейские ограждения и захватила на несколько часов кабинеты и коридоры Сената. Причинно-следственные связи просты: Трамп в очередной раз во время публичного выступления заявил, что результаты выборов, на которых он проиграл, сфальсифицированы, а в Сенате днем (по местному времени) 6 января проходила процедура по признанию законности результатов выборов.

Мне лично, конечно, жаль, что штурм Капитолия не стал началом гражданской войны в США – она спасла бы ситуацию во многих странах, которые были разгромлены американскими «гуманитарными вторжениями» в последние годы. Еще больше жаль, что Трамп и главный его соперник на выборах президента Джо Байден не сошлись в кулачном бою в формате UFC или ММА. Загорелые пожилые мужички достойны этой эпической битвы. Но факт есть факт. Силовики изгнали протрамповских захватчиков Капитолия, а Трамп не решился призвать своих сторонников и сочувствующих (а также все еще подчиняющихся ему) силовиков к восстанию. В сухом остатке: четыре убитых в ходе зачистки силовиками Капитолия и несколько сотен арестованных. Арестованным грозят серьезные сроки – уже сейчас официальные лица поговаривают о произошедшем, как о попытке государственного переворота.

Вернемся в Россию, где путинские пропагандисты вынуждены были оторваться от своих алкоголизирующих приборов и кокаиновых трасс из-за событий в Капитолии. В своих блогах-каналах-«аналитиках» они припоминают, как власти США реагировали на схожие штурмы правительственных зданий в ходе «цветных революций» в Грузии, Украине и Армении. Американская пропаганда тогда верещала от восторга. Теперь даже бывший американский президент Джордж Буш-младший, поддержавший в свое время мелкобуржуазные перевороты, то что сейчас называют обычно «цветными революциями», в Грузии и на Украине (в 2004-ом), заявляет, что штурм Капитолия не соответствует демократии – это стандарт «банановых республик». «Так оспаривают результаты выборов в банановых республиках, а не в демократических странах», – написал он на своей странице в Твиттере. И то правда, что американские политики лицемерны. Лицемерны не меньше путинских пропагандистов.

Затрамповские активисты смогли ворваться в американский парламент. И по ним не открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок на подходе к зданию. А при путинском режиме мыслимо ли, чтобы кто-то кроме олигархов или генералов ФСБ, врывался в здание Государственной Думы или Совета Федерации?! Нет. Система безопасности режима пока еще настолько надежна и сурова, что началось бы кровавое побоище. Сотни погибли бы, чтобы подойти к зданию ГД или СФ. Уж тем более к Кремлю. Поэтому надо признать, что произошедшее 6-го января в Капитолии – свидетельство того, что в «прогнивших насквозь Штатах» все еще больше реальной свободы, чем при путинском режиме у нас в России.