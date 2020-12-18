Логика бюрократической стабильности

В очередном посте «Генерала СВР» рассказывается про тайные планы Путина, а затем автор (или авторы) уверенно заявляют, что теперь планы придется менять, поскольку их разоблачили.

Для тех, кто не читает этот канал и не сидит в Телеграме, привожу цитату целиком. «Силуанова и Решетникова на выход, уже на этой неделе, чтобы на пресс-конференции рассказать, что проблемы были, но уже решены. Патрушева младшего в ссылку в “Роснефть”. После нового года обращаешься к Федеральному Собранию и отправляешь в отставку кабмин, назначаешь премьером Кудрина, как кризис менеджера, а заодно пудришь мозги западу и Байдену, что идёт “оттепель”, будут реформы, перезагрузка, ну ты же считаешь их “слабаками” и “наивными идиотами”, значит “схавают”. В догонку, отправляешь в отставку Бортникова, меняешь Колокольцева и Лаврова, не потому, что они старые, усталые от бремени службы и не способные к новым вызовам люди, а якобы “потепление” и “обновление”. Да, и на место Лаврова поставь идиота Нарышкина. Патрушев младший пусть управляет “Роснефтью”, а Сечина вводишь в кабмин и придумываешь должность вице-премьер над силовым блоком, в противовес Кудрину, ну для баланса. А Набиулину выкинешь в марте, когда она доллар по 120 р. сделает, чтобы упорядочить бюджет. Так, что ещё? С выборами в Думу на апрель надо определиться. Володин уже наигрался, его в госсовет. Кого спикером? Подумай, может Кириенко. Вместо Матвиенко поставь Медведева. Ах да, и дочку в госсовет введи, ну так, с прикидом на сентябрьские досрочные президентские».

Не исключаю, что планы перестановок и в самом деле в ближнем окружении Путина обсуждались (больше того, некоторые отголоски этих слухов и до меня доходили). Вопрос о переносе сроков выборов в ГосДуму обсуждался ещё ранней весной, а разговоры о досрочных выборах главы государства связаны как с ухудшающимся здоровьем главного пациента, так и с необходимостью искать ему сменщика, равно удобного и для отечественной олигархии, как и для лидеров Запада. Но масштабные кадровые перестановки совершенно точно реализованы они не будут. И отнюдь не потому, что их разоблачил оппозиционный Телеграм-канал.

Планы такого рода долго обсуждаются (отсюда и расползающиеся слухи), но никогда не осуществляются по той простой причине, что любые серьезные перестановки во власти сегодня чреваты полным развалом системы управления. В России всё держится не на формальных правилах, а на неформальных, тайных и межличностных договоренностях. Коррупция это и есть та смазка, благодаря которой ещё как-то двигаются ржавые шестеренки нашей государственной машины. Причем речь идет не просто о воровстве и взяточничестве, а о сложной системе негласных взаимных обязательств, позволяющих двигать и перераспределять финансовые потоки, суммарно сопоставимые с официальным бюджетом страны (а может быть и превышающие его). Ясно, что если вынуть из системы одну или несколько ключевых фигур, наступит хаос, чреватый реальным параличом всего процесса принятия решений. Некомпетентность министров не имеет никакого значения, поскольку важен не успех вверенной чиновнику отрасли, а четкое перемещение финансовых потоков по согласованным и отлаженным маршрутам. Если чиновник эти задачи решает успешно, то любые провалы по другим направлениям сойдут ему с рук. Правда, картина несколько меняется в случае с губернаторами. Однако надо помнить, что система власти в России предельно централизована. И все главные решения всё равно принимаются в Москве. Здесь же совершаются взаимозачеты между региональными и федеральными начальниками. Потому не так важен губернатор, как тот, кто в центре курирует область либо находящиеся не её территории самые доходные предприятия.

Именно поэтому никого из федеральной верхушки не увольняют и даже не перемещают без крайней необходимости. Даже в начале текущего года, когда в силу политических раскладов, вызванных, скорее всего, состоянием здоровья главного пациента страны, понадобилось в срочном порядке удалить с поста премьера (и автоматического наследника) Дмитрия Медведева, почти всё остальное правительство осталось на своих местах. С политической точки зрения это полный абсурд: зачем менять премьера, не меняя ни политику, ни состав правительства? Но с точки зрения аппаратно-коррупционной логики и борьбы за власть в Кремле всё логично. В случае чего слабый (пока ещё) Мишустин не будет претендовать на слишком многое.

Однако вопрос о политических переменах всё равно назрел. И далеко не только по причинам медицинским. На фоне санкций осложнился вывод денег за рубеж. Именно тихие гавани солидных западных банков (а не временные пристани офшорных островов) являются конечной точкой всех финансовых потоков РФ. И для того, чтобы такая система работала гладко несмотря на конфликт с США и Евросоюзом, приходится прибегать к возросшему числу посредников, что тоже оборачивается многомиллионными потерями. Надо договариваться с западными партнерами, а те уже не смогут отыграть назад свою политику в отношении Кремля, пока там не сменится хозяин.

В такой системе единственный способ как-то навести порядок, это заменить именно первое лицо, а потом постепенно перенастраивать коррупционный механизм. Есть, конечно, ещё один способ — слом старого государственного аппарата и создание нового, построенного по другим принципам и отвечающего перед другими интересами. Но это уже революция по Ленину.