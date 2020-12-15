Как писать жалобу

Выборы в России давно уже прекратились в издевательство, как с точки зрения процедуры их проведения, так и с точки зрения подведения их итогов. Но по крайней мере у нас ещё не отняли права жаловаться. Ниже публикуется проект обращения в правоохранительные органы, которое следует писать накануне выборов местные, региональные и высшие представительные органы власти. Все фамилии являются вымышленными и не имеют сходства с реальными лицами.

Прокурору

Голимой области

Пустопорожнего района

Разворуеву Й. Б.

Главе администрации

Пустопорожнего района

Продуваеву Н. К.

От гражданина Доброхотова У. К.

Заявление о признаках должностных преступлений

Как стало нам известно городским клиническим учреждением во главе с Бессовестным М. Д. был заключен договор на приобретение медоборудования и перечислены денежные средства ГУП «Облздраввредтехника» на приобретение медицинского оборудования в объеме 1 миллиона рублей для нужд клинического учреждения.

По непроверенным данным указанное медоборудование используется в соседнем Заплечнодельском районе и будет перевезено в клиническое учреждение, которому переведены денежные средства.

Бессовестный М. Д. был выдвинут кандидатом в Городскую ( районную) Думу на предстоящих региональных выборах (будет выдвинут) как независимый кандидат, по нашим данным он также является членом партии «Единая Россия».

Далее наши партнеры из детективного охранного агентства «Провидение» узнали, что образовательным центром во главе с Грызоблатовым Ю. П. получены денежные средства на реставрацию второго корпуса образовательного центра в позапрошлом месяце. Грызоблатов будет также выдвинут кандидатом в Городскую думу на региональных выборах, а реставрация корпуса проведена совершенно другой подрядной организацией.

Нам также стало известно, что генеральный директор ООО «Стекломинерал» Прикрытый А. З. заключил договор на поставку оборудования и перечислил денежные средства на получение высокотехнологическое оборудования для росписи стекла от ООО «Лакокраска» на 45 миллионов рублей, на самом же деле будут получены лакокрасочные материалы на сумму в 200 тысяч рублей отдельным платежом. А. З. Прикрытый был одобрен как кандидат на выборах в Государственную Думу в октябре 2021 года на региональной конференции партии «Единая Россия» от июля, августа 2021 года.

Генеральный директор ООО «Аграрно-строительный комбинат» Подгребенко Ю. С.перечислил денежные средства по договору с неизвестной нам организацией на сумму 70 миллионов рублей на приобретение сельскохозяйственного машинного оборудования и специальных строительных материалов для возведения охладительных ангаров. Оборудование по электромагнитному дистанционному доению коров является фикцией и поставлено не будет, поскольку его как и указанной модели ангаров с холодильниками просто нет в природе, а коровы все сдохли уже в прошлом году.

Подгребенко Ю. С. выдвинут региональным отделением партии ЕР как кандидат на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

По нашему мнению все перечисленные средства могут являться взятками за прохождение в представительные органы района и Российской Федерации, а сами перечисления коррупционными схемами, позволяющими тем или иным лицам получать более высокие проценты нежели указывают социологические службы во время и перед выборами от избирательных комиссий субъекта РФ, и возможно, Центральной избирательной комиссии, составление ложной картины политических предпочтений населения.

Организация выборов возложена на заместителя главы района Узурпаева С. Х.. По нашим данным генеральный директор ООО «Стекломинерал» Прикрытый А. З. перечислил на счета управляющей компании жилищного фонда в кварталах 105, 115, 123 города Голимска 500 тысяч рублей, на обеспечение ремонтных работ по модернизации систем ЖКХ в зданиях его организации, которые проводиться не будут, Подгребенко Ю. С. перечислил ПАО «Теплоголимск» 300 000 рублей на организацию подачи тепла в новый ангар его аграрной фирмы.

Здесь мы сталкиваемся также с признаками не только экономических, но должностных преступлений (а также признаки преступлений, свидетельствующие о посягательствах на конституционные права граждан) по подкупу организаторов выборов через третьих лиц по статьям 142.1, 160, 285, 286, 290, 291, 291.1, 292 УКРФ.

Считаем, что в дальнейшем, получив места в органах законодательной и представительной власти, указанные лица будут использовать свои полномочия для принятия законопроектов и способствования посредством своей работы и налаживанию деловых связей в высшем представительном органе власти для улучшения положения своих подконтрольных структур, которые останутся за их доверенными лицами, родственниками, аффиллированными компаниями и физическими лицами, совладельцами, партнерами, учредителями новых структур посредством преобразования прежних, например, нецелевого использования бюджетных средств, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности целого ряда организаций, присвоении и растрате государственных средств, фиктивных банкротств предприятий в регионе и иных преступлений.

Просим передать наше заявление в Следственный комитет для проведения оперативной проверки, а главе района провести собеседование с указанными лицами на предмет профилактики правонарушений.

Проверки провести в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности», не ставя в известность перечисленных должностных лиц, с санкции прокурора, а в случае необходимости судебной системы. Также провести проверки контрагентов указанных юридических лиц.

Бездействие органов власти по проверке указанного сообщения будет обжалованы, соответственно в районные, региональные суды и Верховный суд РФ.

Материалы охранно-детективного агентства прилагаем.

Доброхотов У.К.