«Продажные протестующие»

Империи сами не разваливаются. Только за деньги. Либералы утверждают, что в царской России революция за немецкие деньги помешала экономическому процветанию. А вот при большевиках стали голодать, поэтому успокоились. Коммунисты утверждают, что в Советском Союзе всё было так хорошо, что аж страну развалили за доллары. А в 1990-х стало хуже и успокоились. Консерваторы утверждают, что при Путине все живут отлично, поэтому на деньги Запада раскачивают лодку.

Но если за протесты платят, где тогда прячутся бюрократы и казна? Чтобы управлять российской миллионной армией, существуют аппарат министра обороны, штабы главнокомандующих, офицерский корпус. И это при условии, что солдаты обязаны подчиняться приказу. Может ли огромный командный штаб продажных протестующих оставаться тайным? И если бы за протесты платили, в стране отсутствовала бы безработица.

Да и зачем продажным протестующим свергать диктатора? Пока он у власти, можно зарабатывать на протестах. Если свергнуть диктатора, то за протесты перестанут платить. Получается, продажные протестующие больше всех в стране заинтересованы в пожизненном правлении диктатора.

И всё же, даже если мы полностью примем тезис о «проплаченности» всех протестов, проблема будет не в продажности протестующих, а в том, что власть не пресекает данное финансирование. То есть выявить и пресечь подпольное финансирование небольшой террористической организаций власть может, а масштабное финансирование массовых протестов выявить и пресечь бессильна.

Но оказывается за деньги протестующим промывают мозги. Но тут опять нестыковка: ведь если существует способ заставить протестующих массово выходить на улицы под полицейские дубинки, то уж точно проще манипулировать толпой, чтобы оставались дома.

И почему Запад не применяет технологию манипуляции толпой на своих гражданах? Неужели демократия эффективное средство защиты от манипуляции толпой? Политическая партия явно будет защищать своих избирателей от манипуляции со стороны политических оппонентов. А если Запад манипулирует толпой в других странах, а авторитарные режимы перед этим бессильны, значит диктатор не способен защищать народ и страну. От диктатора тем более необходимо избавиться.

К тому же, если существуют сложные технологии манипулированием толпой, тогда нет ничего сложного в манипуляции одним человеком. Легче же манипулировать одним диктатором, чем толпой. Не из-за этого ли диктаторские режимы являются марионеточными государствами? В то время как кукловодами остаются демократические страны.

Если бы в СССР была демократия, разве народ проголосовал бы за развал страны? Ведь СССР развалили, потому что решал не народ, а один человек.

Да и возможно ли вообще развалить страну без политической власти? Сколько российских демократов стали олигархами и правительственными магнатами? Страну развалили не демократические протесты, а политические решения начальников-коммунистов, которые предпочли стать олигархами и правительственными магнатами. Страну разваливает тот, кто ею управляет, а не те, кто борются за власть.

И никогда не будет того, кто сможет заменить диктатора. Диктатор на то и диктатор, что всех оппонентов устраняет, чтобы сохранить единовластие. Поэтому заменить диктатора можно только демократией. Порядок поддерживает судебная власть, а не политическая воля диктатора.

Да и народу, который способен свергнуть неугодное правительство, невозможно навязать правительство. Народ просто-напросто его тоже свергнет.