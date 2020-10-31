Россию хотят втянуть в армяно-азербайджанскую войну

В чем смысл расстреливать ракетами большой густонаселенный город Гянджу в глубине территории противника? Вероятно, главная цель армянских военных — вызвать контр-удар Азербайджана по Еревану и, тем самым, обеспечить условия для прямого вмешательства России в войну на стороне Армении.

Армения явно проигрывает войну. Азербайджанское наступление в Нагорном Карабахе и 7 районах развивается, хотя азербайджанцы несут тяжелые потери. Несмотря на высокую эффективность отдельных армянских контратак, азербайджанские успехи не вызывают сомнений. Поэтому вмешательство России дает Армении шанс.

Согласно оценке военных экспертов, из-за погодных условий военные действия могут прекратится уже в ноябре (приблизительно до марта следующего года). Чем быстрее войну поставят на паузу, тем выгоднее армянской армии, которая могла бы использовать эту паузу для передышки и перевооружения.

Дело в том, что согласно ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), страны-участницы этого соглашения должны вмешаться на стороне одной из них, если она подвергнется агрессии. Россия и Армения — члены ОДКБ , а Азербайджан — нет. Пока идут бои в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, поводов вмешиваться у России нет: согласно международным законам там территория Азербайджана, “незаконно занятая армянскими формированиями”. Даже сама Армения официально не признает эти районы своими и не признает официально тамошнюю Нагорно-Карабахскую или Арцахскую республику (хотя Армения послала на защиту НК свои войска). Но в случае ответной азербайджанской ракетной атаки на Ереван, получится, что Россия как государство потеряет лицо, если не выступит на стороне союзной Армении, с которой связана договором.

Однако, я сомневаюсь в том, что Азербайджан ударит по Еревану. Почему?

Во-первых, там понимают, чего добивается противник. Во-вторых, это понимают и в Кремле и я не думаю, что так легко заставить Москву делать то, что хочется Еревану. Скорее всего, Москва использует имеющиеся у нее рычаги влияния, чтобы воздействовать на Азербайджан, если у его руководства все же возникнет желание ответить по принципу «око за око». В-третьих, такие действия дискредитируют Армению в мире. Стрелять ракетами по большому густонаселенному городу с сотнями тысяч жителей значит вызвать осуждение мирового сообщества. Современное общественное сознание так устроено, что в отличие от стрельбы по небольшим селам, оно воспринимает именно подобные атаки как акты ужасающего насилия. Поэтому, азербайджанцы могут отказаться от симметричного возмездия.

Хотя, азербайджанские военные тоже обстреливают армянские города, прежде всего Степанакерт, и это тоже действия, не имеющие никаких моральных оправданий. Но они, главным образом, ведут огонь по армянским населенным пунктам на территории НК.

Могут ли удары по тылу противника, т.е. “война городов”, преследовать другие цели, кроме тех, о которых говорилось выше? Да. Цель может состоять в том, чтобы посеять панику и парализовать экономику противника — хотя, чтобы этого добиться, стороны наносят удары плотнее, массивнее и чаще.

Во время ирано-иракской войны 1980-1988 стороны прибегали к подобной тактике, но так и не смогли добиться перелома в свою пользу. Иранцы рассказывали автору этой заметки, как бродили в совершенно пустом 15-миллионом мегаполисе — Тегеране во время иракских ракетных ударов: шок иранского общества был огромен.

В 2006 году в ходе Второй ливанской войны — войны Израиля с проиранской шиитской организацией Хезболла, базировавшейся в Ливане, та ежедневно выпускала 150-200 ракет (обычно малой мощности) по израильской территории. Таким способом Хезболла заставила уехать или постоянно сидеть в бомбоубежищах 2 млн жителей израильского Севера (около трети населения страны) и тем самым смогла отчасти парализовать экономику Израиля.

Такой садистский сценарий может иметь эффект, хотя и не обязательно позволит выиграть войну.