Конфликт в Восточном Средиземноморье маргинализирует НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО), это альянс только по названию. Недавние события показывают, что назревающий конфликт вокруг территориальных вод в Восточном Средиземноморье подрывает этот военный союз.

Текущая турецко-греческая напряженность является лишь одним аспектом гораздо более масштабного конфликта, в котором участвуют, помимо двух упомянутых стран, ещё Израиль, Египет, Кипр, Франция, Ливия и другие средиземноморские и европейские страны. В этом списке заметно отсутствуют Соединенные Штаты и Россия; последняя, в частности, может получить или потерять значительные экономические рычаги влияния в зависимости от исхода конфликта.

Конфликты такого рода, как правило, имеют исторические корни — Турция и Греция вели короткую, но жестокую войну в 1974 году. К нынешнему конфликту имеет отношение договор, подписанный премьер-министром Биньямином Нетаньяху и его греческим и кипрским коллегами Кириакосом Мицотакисом и Никосом Анастасиадисом, соответственно, 2 января. Соглашение предусматривает создание трубопровода EastMed, который, как только будет завершен, по прогнозам, зальет Европу израильским природным газом, перекачиваемым в основном из бассейна Левиафана.

Несколько европейских стран очень заинтересованы в том, чтобы стать частью этого проекта и извлекать из него выгоду. Но выигрыш Европы не только экономический, но геосратегический. Дешевый израильский газ уменьшит зависимость Европы от российского природного газа, который поступает в Европу по двум трубопроводам, причём южный проходит через Турцию.

Один только «Газпром» обеспечивает Европу примерно 40% её потребностей в природном газе, что дает России значительные экономические и политические рычаги влияния. Некоторые европейские страны, особенно Франция, прилагают усилия, чтобы освободиться от того, что они считают российской экономической удавкой для своей экономики.

Действительно, французское и итальянское соперничество, ведущееся в настоящее время в Ливии, равносильно колониальным экспедициям, направленным на уравновешивание чрезмерной зависимости от российских и турецких поставок газа и других источников энергии.

Полностью осознавая намерения Франции и Италии в Ливии, русские и турки всецело вовлечены в ливийское военное противостояние между Правительством национального согласия (GNA) и силами на востоке, лояльными генералу Халифе Хафтару.

В то время как конфликт в Ливии продолжается уже много лет, газопровод EastMed из Израиля подлил масло в огонь: привел в ярость Турцию, которая исключена из соглашения; обеспокоил Россию, чей газ поступает в Европу частично через Турцию, и усилил Израиль, который теперь может укрепить свою экономическую интеграцию с Европейским континентом.

Предвосхищая возглавляемый Израилем альянс, 28 ноября 2019 года Турция и Ливия подписали Договор о морской границе, соглашение, которое дало Анкаре доступ к территориальным водам Ливии. Этот смелый маневр позволяет Турции претендовать на территориальные права на разведку газа в обширном регионе, простирающемся от южного побережья Турции до северо-восточного побережья Ливии.

«Исключительная экономическая зона» (ИЭЗ) неприемлема в Европе,потому что, если она останется в силе, она сведет на нет амбициозный проект EastMed и коренным образом изменит геополитический баланс этого региона – в значительной степени продиктованную Европой и гарантированную НАТО.

Однако, НАТО больше не является некогда грозной и единой силой. С момента своего создания в 1949 году, НАТО находится на подъеме. Члены НАТО вели крупные войны во имя защиты друг друга, а также для защиты «Запада» от «Советской угрозы».

НАТО оставалась сильной и относительно единой даже после распада Советского Союза и резкого развала в 1991 году Варшавского договора. НАТО удалось сохранить определённую степень единства, несмотря на то, что её смысл существования – победа над Советами – больше не был фактором, поскольку Вашингтон хотел сохранить свою военную гегемонию, особенно на Ближнем Востоке.

В то время как иракская война 1991 года была первым мощным выражением новой миссии НАТО, война в Ираке 2003 года стала началом гибели НАТО. Не сумев достичь ни одной из целей в Ираке, США приняли «стратегию выхода», которая предусматривала постепенное отступление американцев из Ирака и одновременно «поворот к Азии» в отчаянной надежде замедлить военное наступление Китая в Тихом океане.

Лучшим выражением американского решения о военном уходе с Ближнего Востока стала война НАТО с Ливией в марте 2011 года. Военным стратегам пришлось изобрести непонятный термин «лидерство сзади», чтобы описать роль США в ливийском конфликте. Впервые с момента создания НАТО, США оказались частью конфликта, который в значительной степени контролировался сравнительно меньшими и слабыми членами НАТО – Италией, Францией, Великобританией и другими.

В то время как бывший президент США Барак Обама, настаивал на центральной роли НАТО в военной стратегии США, было очевидно, что некогда мощный альянс потерял свою полезность для Вашингтона.

Франция в частности, продолжает бороться за НАТО, с той же яростью с которой она боролась за сохранение Европейского Союза. Именно эта французская вера в европейские и западные идеалы заставила Париж заполнить пробел, оставленный постепенным уходом американцев. Франция в настоящее время играет роль военного гегемона политического лидера во многих продолжающихся кризисах на Ближнем Востоке, включая разгорающийся конфликт в Восточном Средиземноморье.

3 декабря 2019 года, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Лондоне. Здесь Трамп отчитал НАТО за её зависимость от американской обороны и пригрозил вообще выйти из альянса, если члены НАТО не компенсируют Вашингтону за её защиту.

Это странное и беспрецедентное зрелище, когда такие страны как Израиль, Греция, Египет, Ливия, Турция и другие претендуют на Средиземноморье, в то время как НАТО изо всех сил пытается предотвратить открытую войну между своими собственными членами. Ещё более странно видеть, как Франция и Германия берут на себя руководство НАТО, в то время как США «блещут своим отсутствием».

Трудно представить себе переосмысление НАТО, по крайней мере НАТО, которое удовлетворяет интересы и волю Вашингтона. Судя по недавнему поведению Франции, в будущем могут произойти необратимые сдвиги парадигмы. В ноябре 2018 года, Макрон сделал то, что тогда казалось сбивающим с толку предложением, — «настоящую европейскую армию». Учитывая стремительное развитие событий в регионе и постепенный распад НАТО, Макрон всё-таки может в один прекрасный день получить свою армию.

Перевел с английского Алексей Бурнашев