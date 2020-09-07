Странные выборы 13 сентября

До региональных выборов 13 сентября остается уже меньше недели. Причем трудно даже сказать, насколько меньше. Ведь выборы растянули на три дня: они начнутся по факту уже 11 сентября. Что делать в такой ситуации с «днем тишины», а главное, как проконтролировать бюллетени, складываемые на ночь в избирательных участках, остается, по сути, неразрешимым вопросом. То, что после позорного голосования по поправкам к конституции ждать можно любой фальсификации, даже самой наглой, уже много раз сказано и много раз написано. Но, как ни странно, главная проблема нынешних выборов не в этом. Если они пройдут на фоне низкой явки и гражданской апатии, то и фальсифицировать особо не потребуется. Власть получит то, чего хочет, даже не прибегая к грубым нарушениям.

А вот как раз явка остается загадкой. С одной стороны, явка на региональных выборах традиционно ниже, чем на выборах в Государственную Думу или на президентских выборах. С другой стороны, на фоне мощного роста недовольства в обществе, многие ждут резкого роста активности граждан и на избирательных участках. Но, как ни грустно, социология, которая опубликована в последнюю предвыборную неделю, этого не подтверждает.

Конечно, все смеялись над данными ВЦИОМ, предсказавшего легкую победу действующих губернаторов во всех 8 регионах, где они проводили опрос. Ожидаемые результаты кандидатов от власти колеблются от 70 до 50 с небольшим процентов, исключая возможность второго тура. Независимая социология говорит, что данные ВЦИОМ надо понизить примерно на 10%. Тут, разумеется, возникает спор о правильности выборки и о том, насколько вообще люди говорят правду во время опросов, будь то опросы телефонные или личные. Проверить это можно только фактическим голосованием, да и то при условии, что оно не будет фальсифицировано.

А потому попробую опереться на личные наблюдения, которые получил проехав по трем регионам России — Архангельской области, Камчатке и Иркутской области. Если можно обобщать ощущения, полученные в трех столь разных местах, то их можно выразить очень простой формулой: быстро растущее и почти закипающее недовольство пока не перерастает в протест.

Вполне возможно, что электоральная форма протеста не является уже (ещё) для граждан оптимальной. Но и никакой другой на горизонте не наблюдается. Все кругом недовольны, материальная ситуация большинства быстро ухудшается, но на митинги оппозиции приходит исключительно мало народу, а опросы показывают, что при низкой явке мы получим результат весьма близкий к прогнозу ВЦИОМ. Правда, даже в этом случае возможны сюрпризы. Например, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с его 53% по версии ВЦИОМ явно находится в зоне риска. Напомним, что статистическая погрешность как раз составляет 3-5%.

Почему явка может оказаться низкой даже на фоне общего недовольства? Во-первых, многих не устраивает оппозиция. Она ведет в большинстве случаев слабую и невнятную кампанию. Протестных кандидатов либо сняли с помощью муниципального фильтра и других манипуляций (например, когда очередные выборы в Иркутской области объявили досрочными специально, чтобы не допустить экс-губернатора Сергея Левченко), либо лишают их доступа к медиа. Денег у оппозиции мало, но проблема ещё и в беззубой агитации за всё хорошее, не играющей на протестных настроениях. Так, кампания заменившего Левченко в Иркутске Михаила Щапова, очень хорошо организованная технически, последовательно избегает давления на болевые точки региона. Главная причина голосовать за Щапова — он местный, в отличие от присланного из Москвы Игоря Кобзева. Но этого явно не хватает.

Всё это ведет к тому, что второй тур, которого многие ждут в Иркутской области, может и не случиться. А если до него всё же дойдет, то скорее — из-за общего сдвига настроений против власти и Кремля, наблюдаемого по всей России. Потери «Единой России» в ряде регионов отчасти компенсируются тем, что голоса уходят пока не к оппозиции, а к так называемым «новым партиям», созданным в пробирке политтехнологов президентской администрации. Тактика, кстати, довольно сомнительная, ибо по мере «дозревания» этих проектов, они способны будут утащить у ЕР ещё больше голосов, а если на думских выборах выступят все разом (пока их распределяют по регионам), то рискуют затоптать друг друга.

На губернаторских выборах этот фактор почти не сказывается, поскольку в большинстве регионов кандидатов в исполнительную власть «новые партии» не выдвинули, а вместо них присутствуют обычные спойлеры вроде Партии пенсионеров или «Коммунистической партии за социальную справедливость» (КПСС). В Иркутской области выдвинут даже некий Щадов, которого близорукие избиратели предположительно спутают со Щаповым. Но и тут расчет политтехнологов выглядит странно: ведь как бы ни распределялись голоса между кандидатами, главное — лидеру получить более 50%. А если этого не удалось достичь, то 4-5 процентов, украденных в совокупности спойлерами, сыграют скорее против власти, чем за неё.

Использований спойлеров на губернаторских выборах можно объяснить скорее инерционной любовью политтехнологов к грязным технологиям, а главное тем, что подобный подход позволяет раздербанить дополнительные бюджеты. Последнее, конечно, самое главное не только применительно к данному сюжету, но и вообще к выборам.

Поскольку неопределенность торжествует повсеместно, результат не так уж сильно зависит от хода кампании. И это может вызвать неожиданный оптимизм. Если в случае с Иркутской областью, с её политизированным избирателем и долгоиграющим конфликтом между местной КПРФ и Кремлем, развитие ситуации настраивает скорее на пессимистический лад (кампания Щапова недоиспользует свои возможности, а команда Кобзева всё выжимает по-максимуму), то в Архангельской области и на Камчатке в случае резкого повышения явки сюрпризы как раз возможны. Недовольный гражданин, решившись всё же выплеснуть свои эмоции у избирательной урны, с большой долей вероятности проголосует (особенно — в отсутствие КПРФ и на фоне пост-хабаровской дискредитации ЛДПР) за кандидатов «Справедливой России» Ирину Чиркову и Дмитрия Бобровских. Но всё это лишь в случае массовой явки.

Пока же мы можем с уверенностью сказать лишь одно: главные союзники власти это гражданская апатия и депрессия.