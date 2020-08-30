У политики женское лицо

Политический сезон 2021 стартовал еще до Единого Дня Голосования. Это будет самый турбулентный, но и самый интересный период, как минимум за последние десять лет. Впереди выборы в Государственную Думу, ход которых не в малой мере определяется тем, как пройдут в нынешнем году региональные выборы. Трансфер власти, о котором так долго писали эксперты и журналисты выходит на свою последнюю милю. На этом фоне особенно важны уроки белорусского кризиса. Который, помимо всего прочего выявил, что наши представления о потенциале политических лидеров, могут резко измениться под влиянием событий.

Предвыборная борьба и последующие массовые выступления в Белоруссии показали, что женщины-политики умеют лучше мужчин аккумулировать потенциал протестного голосования. Президент Лукашенко искренне думал, будто Светлана Тихановская не может стать ему серьезным конкурентом, поскольку за женщиной никто не пойдет. Получилось всё совершенно иначе.

С учетом белорусского опыта интересно приглядеться к некоторым сюжетам Единого дня голосования 2020, назначенного на 13 сентября. По мере того, как эта дата приближается, всё более заметными становятся новые тенденции. В двух регионах, в которых политологи прочат второй тур, активно набирают популярность выдвинутые «Справедливой Россией» кандидаты-женщины.

В Пензенской области, которая никогда не была числе «протестных» регионов, первопричиной кризиса стала непопулярность действующего губернатора Ивана Белозерцева. Даже близкий к власти ВЦИОМ, всегда весьма благосклонно оценивающий шансы кандидатов, поддержанных Кремлем, в обзоре предстоящих выборов глав регионов, поставил Белозерцева на последнее место среди 7 действующих и исполняющих обязанности губернаторов идущих на выборы, дав ему всего 53% (иными словами допустив, в рамках пятипроцентной социологической погрешности возможность второго тура). Стараясь избежать неприятностей, администрация региона совершила классическую «ошибку перестраховщика». С одной стороны, пойдя на договоренность с КПРФ, которая вместо известного в области лидера региональной организации Георгия Камнева выдвинула депутата гордумы Олега Шаляпина. С другой стороны, в то же время, надеясь ослабить КПРФ, чиновники пропустили через муниципальный фильтр преподавателя ПГУ социолога А. Очкину, которая начала набирать активную поддержку среди женщин, молодежи и интеллигенции. Шаляпин может рассчитывать в основном на электоральное ядро КПРФ, которое достаточно велико, около четверти от регулярно приходящих на выборы избирателей. Быстрый рост популярности Очкиной происходит за счет людей, которые ранее не ходили на выборы или не являются идейными сторонниками КПРФ. По данным «полевой» социологии, рейтинг Очкиной составляет около 20%, приближаясь к показателям коммунистов. Образ «доброй учительницы» оказался неожиданно популярен на фоне мужчин в костюмах и галстуках.

В Архангельске КПРФ вообще не выдвинула кандидата, сторговавшись на пост сенатора. Других протестных кандидатов сняли с помощью муниципального фильтра. Зарегистрировали лишь кандидата от СР Ирину Чиркову, решив, что женщина не сможет объединить протестный электорат. Похоже, архангельская областная администрация рискует повторить ошибку Александр Лукашенко: Чиркова оказалась вполне способна привлечь протестный электорат. Она успешно использует против врио Цибульского тему неприятия «варяга-назначенца», так как сама она коренная жительница области. Кампания Чирковой набирает обороты, опросы показывают высокий уровень поддержки кандидатов от оппозиции.

Разумеется, до выборов остается ещё почти две недели — решающее время, в течение которого расклады могут измениться — в том числе и в сторону протестного голосования. Так или иначе, тенденция уже прослеживается — женщины-кандидаты раскрывают свой потенциал в политике.